EUA oferecem 450 vagas para formação gratuita de professores

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil abriram 450 vagas para uma formação gratuita de professores de inglês que atuam no país. O curso, chamado Programa Access for Teachers, reúne 86 horas de atividades on-line entre novembro deste ano e junho de 2027.

Quem já leciona língua inglesa em escolas públicas ou particulares pode se candidatar, desde que tenha nível básico de inglês e acesso à internet. As inscrições, abertas desde 14 de setembro, seguem até 4 de outubro deste ano por meio de formulário on-line.

O que a capacitação vai ensinar

A grade combina encontros ao vivo com tarefas que o participante cumpre no próprio ritmo, fora do horário das aulas remotas. A grade inclui letramento digital, metodologias ativas e aprendizagem baseada em projetos.

Um dos destaques do currículo é o uso de inteligência artificial no ensino de inglês, tema cada vez mais presente nas salas de aula brasileiras. Gamificação e uso de ferramentas digitais completam a lista de estratégias que os docentes vão experimentar ao longo dos meses de curso.

Quem organiza e como se inscrever

O Escritório RELO (Regional de Língua Inglesa), ligado à Embaixada e aos Consulados dos Estados Unidos no Brasil, organiza a iniciativa. A Associação de Servidores da Educação Básica do estado do Piauí é parceira na execução do programa.

O formulário de inscrição segue disponível no site oficial até o dia 4 de outubro. A lista com os nomes selecionados para as 450 vagas será publicada a partir de 19 de outubro.