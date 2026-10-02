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Rumo à ISS

NASA e SpaceX lançam foguete com astronautas a caminho da Estação Espacial Internacional

Tripulantes decolaram na quinta-feira (1) rumo à ISS

Henrique Cesaretti

02/10/2026 - 08h59
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Quatro novos tripulantes decolaram na última quinta-feira (1) rumo ao laboratório orbital, a 400 quilômetros de altitude. O foguete Falcon 9 e a espaçonave Dragon partiram da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na Flórida, às 12:11 (horário de Brasília), em uma missão de 8 horas até o acoplamento à Estação Espacial Internacional (ISS).

A Crew-13 é o 13º voo de rotação tripulada dessa combinação de veículos. Jessica Watkins e Luke Delaney, ambos da NASA, viajam com Joshua Kutryk, da Agência Espacial Canadense, e o cosmonauta russo Sergey Teteryatnikov, da Roscosmos.

Chegada e transição na órbita

Ao chegar à estação, a nova tripulação conviverá brevemente com os integrantes da Crew-12, antes que Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrey Fedyaev retornem à Terra. Durante a transição, a rotação das tripulações segue o padrão operacional que mantém a estação permanentemente ocupada há mais de duas décadas.

Pesquisa em microgravidade

A permanência de meses em órbita permite à Crew-13 conduzir experimentos que não podem ser feitos na Terra. O foco está em três linhas de investigação: saúde das tripulações, produção de alimentos no espaço e tecnologias para futuras explorações do espaço profundo.

Um destaque do programa é a produção de tecidos humanos a partir de células-tronco, que ajuda no estudo de doenças cardíacas e Parkinson e permite testes de medicamentos personalizados. A equipe também investigará anormalidades do fluxo sanguíneo que ocorrem em ambiente de microgravidade e testará um novo dispositivo portátil de diagnóstico para monitorar continuamente a saúde.

Para preparar futuras jornadas de longa duração, os astronautas usarão um novo sistema de cultivo quase autônomo e plantarão vegetais em bolsas especiais.

Um quarto de século na órbita

A Estação Espacial Internacional (ISS) completa 25 anos de ocupação humana ininterrupta desde 2 de novembro de 2000, quando William Shepherd, Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev chegaram ao laboratório orbital. Desde aquele primeiro momento, a estrutura nunca ficou desabitada, já tendo abrigado simultaneamente até 13 pessoas.

O interior do laboratório contrasta com sua aparência futurista: é prático e compacto, repleto de cabos. E equipamentos necessários às operações, sem chuveiros, cozinhas completas nem áreas de lazer como em ficções científicas. A vida útil da estação aproxima-se do fim, com encerramento previsto por volta de 2030 e reentrada controlada na atmosfera terrestre programada para a década seguinte.

Ótima dica

Demorei muito tempo para entender por que não deveria guardar leite na porta da geladeira

Guardar a embalagem de leite no compartimento da porta da geladeira é um gesto automático em muitos lares

02/10/2026 08h00

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Guardar a embalagem de leite no compartimento da porta da geladeira é um gesto automático em muitos lares. O próprio formato do espaço parece convidar a isso, já que uma embalagem cabe perfeitamente ali, em pé. Só que esse encaixe perfeito esconde um problema: a área da porta é a que mais sofre com oscilações de temperatura dentro do equipamento.

Cada vez que o eletrodoméstico é aberto, esse compartimento perde frio rapidamente e demora para recuperar a estabilidade.

Por que esse compartimento falha com o leite

Prateleiras internas ficam em condições bem mais constantes do que a parte frontal do aparelho. Produtos deixados na porta ficam expostos ao ar quente da cozinha toda vez que alguém abre o eletrodoméstico, mesmo que seja só para pegar um item e fechar na sequência.

Essa instabilidade térmica prejudica alimentos que precisam de refrigeração constante depois de abertos, como o leite. Por isso, a recomendação de especialistas da Milar Electrodomésticos é simples: tirar o leite da porta e levá-lo para dentro, de preferência nas prateleiras mais afastadas da abertura.

 

O que pode ficar na porta sem risco

Isso não quer dizer que os compartimentos laterais devam ficar vazios. Existem alimentos que toleram melhor essas variações e continuam seguros ali, como molhos, geleias e certas bebidas.

A regra prática sugerida pelos especialistas da Milar Electrodomésticos é guardar na porta o que aguenta mudanças de temperatura, e deixar no fundo das prateleiras o que precisa de frio constante. Dessa forma, dá para reorganizar o espaço sem precisar decorar onde cada produto deveria ficar.

Frequência de abertura pesa na decisão

Em casas onde o eletrodoméstico é aberto várias vezes ao longo do dia, esse cuidado faz ainda mais diferença. Mesmo que cada abertura dure poucos segundos, os itens guardados na parte frontal são os primeiros a sentir o ar externo entrando.

Trocar um único item de lugar muda pouco a rotina, mas evita que o leite oscile de temperatura várias vezes antes de ser consumido por completo. Reorganizar a geladeira seguindo esse critério simples de resistência ao calor ajuda a conservar melhor os alimentos mais sensíveis, sem exigir nenhum investimento extra.

Tudo muda

Heráclito explica por que nada permanece igual: a única certeza da vida é que tudo muda

Filósofo grego formulou ideia que permanece atual

02/10/2026 07h28

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Foto: Jonathan Cooper/Pexels

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O filósofo grego Heráclito de Éfeso formulou, há mais de dois milênios, uma ideia que permanece atual na era da inteligência artificial: nada permanece estável; tudo flui em transformação contínua. Sua afirmação célebre — "não podes entrar duas vezes no mesmo rio" — resume a visão de um universo em que a mudança é a única constante.

Em uma sociedade marcada por transformações tecnológicas instantâneas, o pensamento do filósofo ajuda a interpretar o presente. Para Heráclito, o rio não era apenas um fenômeno natural, mas o símbolo da existência humana e do cosmos.

O rio como metáfora da realidade

A água em movimento representa a realidade como fluxo incessante: gotas desaparecem e são substituídas por outras a cada segundo. A corrente arrasta elementos distintos, enquanto o leito se molda pela força da água. No indivíduo, o corpo produz novas células continuamente, os pensamentos mudam quando chegam novas informações e a idade avança de forma irreversível.

Aplicar essa lógica ao mundo contemporâneo exige abandonar a ilusão da permanência. Os postos de trabalho se reinventam da noite para o dia, setores inteiros mudam suas operações, algoritmos modificam rotinas e estruturas que pareciam sólidas se dissolvem em vários ramos produtivos.

Quando a inteligência artificial saiu dos laboratórios para o consumo em massa, em 2022, vários processos produtivos se transformaram de uma vez.

 

Fluir com a mudança, não resistir a ela

A lição do filósofo grego sugere aceitar a mudança e aprender a acompanhar o movimento ao redor. Essa compreensão ajuda a assimilar os avanços tecnológicos sem sucumbir ao pânico ou à paralisia provocados pela incerteza. A mudança não se limita aos servidores de dados nem aos algoritmos, e ela também faz parte da biologia humana.

A cada segundo, células do corpo morrem para dar lugar a outras, o cérebro processa informações inéditas continuamente e a experiência acumulada transforma a pessoa a cada instante. Reconhecer que quem sai da água já não é a mesma pessoa oferece uma perspectiva libertadora diante do incerto.

Crises e reviravoltas tecnológicas não são anomalias — são a condição natural da evolução humana.

Os pilares do pensamento que sustentam a mudança

Heráclito estruturou sua doutrina em princípios que explicam por que nada fica parado. O rio mostra que novas águas substituem as anteriores o tempo todo: cada momento traz elementos diferentes, e o leito se remodela pela força do fluxo. A segunda experiência já carrega a memória da primeira.

O filósofo chamava essa lei universal de Logos — a ordem que rege o cosmos, alimentada pela luta dos opostos. A saúde só tem valor porque existe doença, o dia expulsa a noite continuamente, as cordas tensas de uma lira criam harmonia porque estão em conflito. Se o conflito parasse, advertia Heráclito, o universo inteiro se congelaria.

O fogo emerge como o elemento supremo em sua doutrina — sempre ativo, consumindo e transformando tudo que toca, símbolo perfeito de uma realidade que nunca repousa.

A herança do pensador obscuro

Heráclito era filho de nobres e membro da aristocracia de Éfeso, mas recusou a vida política e a herança do trono. Essa recusa às estruturas fixas de poder reflete seu pensamento: nenhuma ordem estabelecida merecia permanência.

Considerado criador do pensamento dialético — a doutrina dos contrários — Heráclito sustentava sua visão de um universo em perpétua transformação nessa luta de opostos, onde o Logos, a lei universal, alimenta a ordem cósmica. Negar a mudança é negar a própria vida; abraçá-la é aceitar que envelhecemos, aprendemos, nos transformamos e, portanto, crescemos.

A inteligência artificial aumentou a produtividade, mas também provocou demissões em vários setores, evidenciando a mudança nas regras socioeconômicas.

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