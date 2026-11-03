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Felicidade

Gabriel García Márquez: "A felicidade está em fazer aquilo que realmente amamos"

Escritor defendia que a felicidade vinha da dedicação por fazer o que realmente o apaixona

Henrique Cesaretti

03/11/2026 - 14h02
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O escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, defendia que a felicidade não vinha do sucesso profissional, da riqueza ou do cumprimento de expectativas alheias, mas da dedicação ao que realmente o apaixonava. Sua reflexão sobre o tema convida a questionar o que significa, de fato, viver bem.

Para Márquez, encontrar satisfação no que se faz importava mais do que seguir um modelo de sucesso imposto. O escritor via a felicidade como ligada à liberdade de descobrir e desenvolver uma vocação pessoal, longe das pressões externas.

A lição do ensaio sobre a infância

No ensaio Um manual para ser niño, publicado em 1995, Márquez defendeu que fazer sempre apenas aquilo de que se gosta é a fórmula para uma vida longa e feliz, como afirmou ao El Confidencial. A ideia refletia sua crença de que a satisfação pessoal deveria anteceder qualquer cálculo de segurança financeira ou status social.

O autor de Cem anos de solidão sabia, porém, que descobrir uma vocação era apenas o primeiro passo. Disciplina, estudo, técnica e esforço continuado eram essenciais para transformar inclinações em realizações concretas.

Essa visão não era um chamado ao abandono de responsabilidades, mas um convite a encontrar uma atividade que despertasse interesse genuíno e desenvolvê-la com seriedade.

 

O conflito entre sonho familiar e vocação pessoal

Márquez observava que muitas famílias inicialmente estimulam as inclinações artísticas das crianças, mas mudam de atitude quando os filhos expressam o desejo de transformá-las em profissão. O medo da instabilidade econômica ou a busca por carreiras consideradas mais seguras acabam condicionando as aspirações pessoais, mesmo quando existem habilidades e interesses claros.

Por isso, o escritor enfatizava a importância de ajudar os jovens a descobrir suas capacidades reais, em vez de impor escolhas baseadas apenas nos desejos da família. Ao El Confidencial, disse que esperava que suas reflexões servissem como um manual para que as crianças se defendessem dos adultos ao seguir suas inclinações artísticas e literárias.

A vida como prova de suas convicções

Márquez viveu conforme pregava. Em entrevista de 1997, disse ao El Confidencial que decidiu contar histórias apesar das dificuldades iniciais, e que o reconhecimento literário chegou apenas após anos de trabalho dedicado. Ao resumir sua trajetória, afirmou que foi feliz e que o segredo da felicidade esteve em fazer sempre apenas aquilo que gostava: contar histórias.

Sua trajetória mostra como uma vocação perseguida com rigor pode se transformar em obra duradoura. O que começou como inclinação pessoal tornou-se uma contribuição marcante à literatura e sugere que alinhar vida e paixão pode ser uma forma de liberdade.

Filosofia

Spinoza, filósofo: "O povo conseguiu muitas vezes trocar tiranos, mas nunca suprimi-los"

Filósofo tratou sobre um antigo paradoxo político que segue persistindo

03/11/2026 14h23

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Barent Graat/Independent Arabia

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Baruch Spinoza refletiu sobre um paradoxo político que persiste há séculos: as sociedades conseguem derrotar seus governantes, mas raramente eliminam a tirania como estrutura.

O pensador neerlandês do século XVII registrou essa observação no capítulo XVIII do Tratado Teológico-Político, publicado em 1670. Spinoza afirmou que o povo conseguiu trocar de tirano muitas vezes, mas nunca o suprimiu nem transformou um Estado monárquico em outro de estrutura diferente.

A história oferece exemplos dessa dinâmica: revoluções derrubam reis e generais, mas outras formas de autoridade ocupam o vazio deixado. Spinoza não buscava culpar os indivíduos por isso, mas examinar as condições que permitem que a opressão persista mesmo após a queda de um tirano específico.

O mecanismo que perpetua a submissão

Nascido em Amsterdã em 1632, Spinoza desenvolveu uma filosofia baseada no racionalismo, segundo o qual a razão é fundamental para compreender a realidade. Para ele, a verdadeira liberdade não consiste em agir sem condicionamentos, mas em compreender as causas que determinam nossas ações, e essa lógica também se estende ao plano político.

Uma sociedade que expulsa um déspota permanece prisioneira se continua submetida aos mesmos mecanismos de medo e obediência que legitimavam aquele governo. No Tratado Teológico-Político, ele analisou como o medo e a superstição funcionam como ferramentas de poder. Esses sentimentos levam as pessoas a aceitar decisões contrárias a seus próprios interesses.

A esperança também molda essa dinâmica: promessas de futuro melhor impulsionam mudanças, mas criam dependência quando a confiança se concentra em um líder salvador.

 

Liberdade verdadeira além da troca de governantes

Para Spinoza, um Estado deveria garantir a convivência e permitir que as pessoas desenvolvessem sua capacidade de raciocínio. No Tratado Teológico-Político, sustentava que o fim do Estado é a liberdade, sem que isso significasse rejeitar qualquer forma de autoridade.

O filósofo reconhecia a necessidade de instituições e leis, e criticava sobretudo os governos que utilizavam o medo para manter a população subjugada.

Essa distinção é essencial para entender sua tese central, e trocar um tirano por outro sem transformar as estruturas que sustentam a opressão mantém o sistema de dominação, apenas sob outro governante. A liberdade genuína exige que as pessoas compreendam suas emoções e desenvolvam a razão, caminhos para romper esse ciclo.

Capitalismo

A reflexão de Simone Weil: "O capitalismo aumenta a produtividade subjugando o trabalhador"

Filósofa e ativista falou sobre a compatibilidade entre produtividade industrial e dignidade humana

03/11/2026 07h56

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Autor desconhecido/Wikimedia Commons

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A filósofa e ativista francesa Simone Weil respondeu à pergunta sobre a compatibilidade entre produtividade industrial e dignidade humana trabalhando nas linhas de montagem. Ela constatou que o aumento do rendimento das fábricas dependia da submissão sistemática de quem trabalhava, segundo o El Confidencial.

Formada na prestigiosa École Normale Supérieure de Paris e conhecida na juventude como a "virgem vermelha" — chegou a se alistar brevemente nas forças republicanas durante a Guerra Civil Espanhola —, Weil recusou permanecer em cátedras universitárias confortáveis.

Para Weil, compreender o capitalismo exigia colocar o corpo na fábrica e sentir como a disciplina industrial moldava a vida cotidiana dos operários. Em dezembro de 1935, durante sua passagem pelo ambiente fabril de Rosières, ela convocou os operários a relatar publicamente a fadiga.

A monotonia e a pressão patronal, para obrigar as direções a encarar a realidade de suas oficinas.

O trabalho nas linhas de montagem

Entre 1934 e 1935, Weil pediu licença do magistério e foi contratada como operária manual nas fábricas da Alsthom e da Renault.

Longe dos números frios dos balanços contábeis, ela observou algo que nenhuma planilha revelava: a produção crescia não apenas pela inovação tecnológica ou pelo talento dos engenheiros, mas por uma estrutura meticulosamente desenhada para quebrar a vontade individual de quem movia as engrenagens.

Seu testemunho, documentado em La condición obrera, descreve uma desolação concreta: a rotina em série despoja cada pessoa de sua iniciativa e criatividade. Weil resumiu essa violência técnica ao afirmar que quem se coloca diante da máquina precisa matar a própria alma oito horas por dia, capturando o custo humano que os números de produção nunca revelam.

 

A submissão como estrutura do sistema

Essa experiência se converteu em reflexão filosófica sistemática no ensaio Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Nele, Weil argumentou que o capitalismo aumentava a produtividade ao submeter cada vez mais o trabalhador. O operário não desenha mais, não controla o próprio tempo nem sequer vislumbra o destino do objeto que fabrica.

Reduzido a uma peça biológica sujeita ao ritmo inerte da máquina. O trabalhador perde a capacidade de pensar, aniquilada pelo esgotamento extremo, pelas ameaças de castigo e demissão e pelas cotas cronometradas, que não deixam espaço para reflexão ou dissidência silenciosa.

A análise de Weil evidencia que essa submissão não é acidental, mas estrutural: o sistema fabril consolidou uma subordinação radical onde o controle total sobre a vida do operário se torna instrumento de eficiência econômica.

Dignidade e organização produtiva

Weil não defendia a destruição romântica do aparato produtivo, e seu diagnóstico não se limitava a uma crítica estéril. Ela sustentava que o desafio histórico consistia em recuperar o controle sobre as condições de trabalho sem abrir mão da organização coletiva da produção. Também alertava que fabricar acima das necessidades reais representava desperdício de recursos e desgaste humano.

Sua reflexão mostra que essa dignidade tem dimensão não apenas física, mas também espiritual: o trabalho industrial despoja o ser humano da capacidade de pensar, criar e exercer autonomia.

Essa perspectiva, que estudiosos consideram essencial para o pensamento de Weil, leva a questão para além da distribuição de ganhos e questiona se o crescimento econômico perpétuo equivale a verdadeiro bem-estar coletivo. Hoje, quando algoritmos e métricas quantificam cada gesto profissional, a advertência de Weil permanece incômoda: o modelo econômico continua a priorizar o rendimento sobre a humanidade.

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