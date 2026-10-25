Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ciência

Japão analisa o DNA humano e revela pista sobre como sobrevivemos à Era do Gelo

O estudo foi publicado na Science Advances.

João V. Valença

25/10/2026 - 07h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Pesquisadores da Universidade de Tóquio encontraram no DNA humano um mecanismo biológico que permitiu aos nossos ancestrais sobreviver ao frio extremo da última Era do Gelo: a capacidade de gerar calor sem tremer. O estudo, publicado em Science Advances, rastreou sinais dessa adaptação no legado genético de populações antigas do Japão.

Uma equipe liderada por Yusuke Watanabe e Yoshiki Wakiyama analisou os genomas de 42 caçadores-coletores Jomon que habitaram o arquipélago japonês. Os cientistas sequenciaram o DNA de restos mortais de 25 indivíduos, datados de aproximadamente 5.400 a 2.300 anos, e combinaram esses resultados com outros 17 genomas já publicados.

Essa população é especialmente relevante porque sua linhagem ancestral se separou de outros povos da Eurásia oriental entre 27.000 e 19.000 anos atrás, no final do último período glacial.

O arquivo genético do Paleolítico

O isolamento posterior dos Jomon transformou seu DNA numa espécie de registro genético do Paleolítico superior da Eurásia oriental.

Pesquisadores reconstruíram estatisticamente regiões ausentes do material antigo usando como referência 9.290 genomas de japoneses modernos. Depois compararam as variantes encontradas com as de outras populações para identificar sinais de seleção natural positiva — mutações que ofereceram alguma vantagem e aumentaram sua frequência ao longo do tempo.

Vários desses sinais apontavam numa mesma direção: a regulação da temperatura corporal e do metabolismo energético. Um dos principais achados envolvia a termogênese sem tremor, o mecanismo pelo qual o corpo gera calor sem tremer e que depende da gordura parda.

Uma variante genética associada experimentalmente à produção de calor nesse tecido estava presente em cerca de 73% dos Jomon analisados, enquanto aparece em apenas 17% das populações atuais da Ásia oriental.

Armacenagem de energia em condições glaciais

Além da termogênese, também apareceram sinais de seleção ligados à massa corporal e ao metabolismo das gorduras no sangue. Essa combinação teria permitido algo especialmente útil durante as glaciações: armazenar energia e, simultaneamente, torná-la rapidamente disponível para o organismo produzir calor.

Uma região genética implicada no processamento de ácidos graxos mostrava semelhança significativa entre os Jomon e os inuítes da Groenlândia, maior do que a encontrada em populações atuais da Ásia oriental. Os pesquisadores sugerem que se trata de evolução convergente: grupos humanos separados desenvolveram independentemente respostas semelhantes diante de pressões ambientais e dietas ricas em gorduras e proteínas.

A adaptação não teria aparecido abruptamente, e algumas variantes já existiam entre populações relacionadas aos ancestrais meridionais dos Jomon, enquanto outras ganharam presença conforme essa linhagem se deslocou para territórios mais frios. Os resultados também sugerem que a seleção natural foi mais intensa durante o último período glacial do que após seu término.

O trabalho demonstra como antigas adaptações a ambientes extremos deixaram uma marca que ainda faz parte da variabilidade genética dos humanos atuais.

Ciência

Satélite russo se aproxima de outra espaçonave sem autorização e pode ter feito história

Precedente inédito no espaço

25/10/2026 08h55

Compartilhar
Viasat lança no Brasil serviço de conexão direta do satélite ao celular

Viasat lança no Brasil serviço de conexão direta do satélite ao celular Divulgação

Continue Lendo...

Um satélite russo se aproximou de um equipamento comercial de observação da Terra operado pela empresa finlandesa-americana Iceye, em um movimento que pode ter estabelecido um precedente inédito no espaço.

O satélite Kosmos 2612 reduziu de forma abrupta sua distância até o Iceye-X36 em 15 de outubro, de 350 quilômetros para menos de 5 quilômetros já na madrugada do dia seguinte.

A aproximação chamou atenção porque o padrão observado é compatível com operações de encontro e proximidade — manobras feitas de propósito em órbita para reduzir a distância entre dois objetos. O episódio se diferencia porque não há indicação de que a empresa responsável pelo satélite comercial tivesse autorizado a manobra, segundo especialistas e empresas de monitoramento orbital.

A natureza da aproximação inédita

Jonathan McDowell, astrofísico e analista espacial, disse em uma publicação nas redes sociais que o caso pode representar a primeira vez que uma espaçonave se aproximou de outra sem consentimento prévio. A LeoLabs, empresa que rastreia lixo espacial e tráfego orbital, confirmou em comunicado que o comportamento exige acompanhamento contínuo.

Segundo a LeoLabs, o Kosmos 2.612 se aproximou a cerca de 500 metros do Iceye-X36 durante o evento, embora reconheça incerteza nas estimativas exatas de separação devido às manobras repetidas e à geometria de rastreamento complexa.

Depois da aproximação inicial, o satélite russo passou o fim de semana fazendo pequenos ajustes para manter uma posição relativa próxima ao outro equipamento, padrão que persiste sob observação.

O valor do satélite visado

O Iceye-X36 utiliza tecnologia de radar de abertura sintética, capaz de gerar imagens de alta resolução dia e noite, independentemente das condições climáticas.

Essa capacidade de monitoramento torna o satélite valioso para serviços de segurança nacional. Por isso, a constelação da Iceye presta apoio às Forças Armadas da Ucrânia com consciência situacional em prazos táticos, conforme acordo divulgado pela empresa em janeiro.

A Iceye informou que está ciente da aproximação e a monitora de perto. A empresa também afirmou que sua arquitetura de constelação foi pensada para resistir a esse tipo de evento sem perder continuidade. Um porta-voz da companhia não detalhou se o Iceye-X36 foi usado especificamente em operações militares ucranianas e não forneceu informações adicionais sobre o episódio.

Sinais anteriores e possíveis intenções

O episódio não teria sido o primeiro indício de interesse de espaçonaves militares russas pelos satélites da Iceye. Um relatório do Royal United Services Institute, instituto de pesquisa em defesa e segurança do Reino Unido, apontou em junho que quatro satélites controlados pela Rússia ajustaram suas órbitas em maio para se alinhar com o Iceye-X36.

As manobras demonstradas pelo Kosmos 2.612 poderiam ter servido para inspecionar, caracterizar, seguir ou potencialmente interferir com a espaçonave comercial. Potenciais objetivos incluem intimidação, interferência nas operações por "bloqueio" — técnica que usa ruído de rádio para impedir comunicação entre satélites — ou preparação para futuras operações contra-espaciais.

O general francês Jérôme Bellanger informou que a Rússia está expandindo seu programa de satélites caçadores co-orbitais, alguns com cargas secundárias que podem ser ejetadas.

O risco de escalada no espaço

O Center for Strategic & International Studies alertou que a atividade pode indicar o uso de armamento espacial cinético ou não cinético, ou terminar em colisão deliberada. A CNN Brasil entrou em contato com o Ministério da Defesa russo para comentar o episódio, mas não obteve resposta no momento da publicação.

Embora as capacidades demonstradas pelo Kosmos 2.612 não estabeleçam intenção hostil de forma definitiva, conforme alertou a LeoLabs, o leque de opções para proteção do satélite Iceye permanece atualmente limitado. O caso deve seguir sob observação contínua de empresas de monitoramento orbital enquanto autoridades internacionais avaliam as implicações dessa aproximação inédita para a segurança do tráfego espacial.

Como um satélite se posiciona para permanecer próximo a outro em órbita

O satélite Kosmos 2612 precisou primeiro sincronizar sua altitude com o alvo por meio de manobras com os motores. Segundo dados de monitoramento, ele alterou sua rota em 30 de setembro para chegar a uma órbita coplanar — ou seja, no mesmo plano — à do Iceye-X36.

Nessa órbita, manter-se próximo requer apenas pequenos ajustes periódicos e consome pouco combustível adicional. Isso contrasta com as mudanças orbitais iniciais, que exigem quantidade significativa de energia.

Uma vez em órbita coplanar, o satélite russo conseguiu reduzir a separação de 475 quilômetros para poucos metros em questão de dias. Esse posicionamento estratégico permite ao satélite perseguidor deslocar-se rapidamente com despesa mínima de combustível caso necessite executar operações adicionais, tornando a manobra de aproximação uma preparação eficiente para outras ações em órbita.

Por que a Rússia se aproximaria de um satélite comercial da Iceye?

As razões exatas permanecem incertas, mas especialistas listam vários objetivos potenciais. O satélite Iceye-X36 é valioso porque usa tecnologia de radar de abertura sintética capaz de gerar imagens de alta resolução dia e noite. Independentemente do clima — exatamente o tipo de capacidade que interessa a operações militares.

A constelação da Iceye tem sido usada para fornecer inteligência às Forças Armadas da Ucrânia em operações em tempo real. A aproximação russa poderia servir para inspecionar o equipamento, caracterizar suas capacidades, segui-lo, intimidar a empresa, interferir em suas comunicações através de "bloqueio" (ruído de rádio que interrompe sinais) ou simplesmente preparar-se para futuras operações contra-espaciais mais agressivas.

DEMOCRACIA

Flávio vota acompanhado da mulher, mãe e do governador eleito do RJ

Depois de votar no Rio de Janeiro, candidato vai a Brasília para acompanhar a apuração dos votos

25/10/2026 08h04

Compartilhar
Flávio Bolsonaro votou em uma escola municipal da Vila Isabel, na zona norte do Rio logo no começo da manhã

Flávio Bolsonaro votou em uma escola municipal da Vila Isabel, na zona norte do Rio logo no começo da manhã

Continue Lendo...

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, votou em uma escola municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio, na manhã deste domingo, 25.

O candidato do PL chegou à escola por volta das 8h20 (horário de Brasília) e votou ao lado de aliados, como o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL). No local, afirmou ter feito uma "campanha limpa e alegre" e prometeu, se eleito, "colocar um grande time para reorganizar o Brasil, acabar com a violência". "Faça chuva ou faça sol, saiam para votar hoje", apelou ainda Flávio Bolsonaro.

O senador foi recebido por gritos de aliados e de manifestantes apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à a reeleição.

Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração dos votos em Brasília. O local ainda não foi divulgado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 300 carros antigos com Fusca, Kombi e outras relíquias
CAMPO GRANDE E DOURADOS

/ 1 dia

Evento reúne 300 carros antigos com Fusca, Kombi e outras relíquias

2

Maior bolão de MS fica a 1 número de prêmio milionário da Mega-Sena
Quase Milionários

/ 1 dia

Maior bolão de MS fica a 1 número de prêmio milionário da Mega-Sena

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)

4

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"
Reflexão

/ 1 dia

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"

5

Kant: "Não somos ricos por causa do que possuímos, mas por causa do que podemos abrir mão"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

Kant: "Não somos ricos por causa do que possuímos, mas por causa do que podemos abrir mão"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano