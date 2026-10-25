Japão analisa o DNA humano e revela pista sobre como sobrevivemos à Era do Gelo

Ciência

Precedente inédito no espaço

Um satélite russo se aproximou de um equipamento comercial de observação da Terra operado pela empresa finlandesa-americana Iceye, em um movimento que pode ter estabelecido um precedente inédito no espaço.

O satélite Kosmos 2612 reduziu de forma abrupta sua distância até o Iceye-X36 em 15 de outubro, de 350 quilômetros para menos de 5 quilômetros já na madrugada do dia seguinte.

A aproximação chamou atenção porque o padrão observado é compatível com operações de encontro e proximidade — manobras feitas de propósito em órbita para reduzir a distância entre dois objetos. O episódio se diferencia porque não há indicação de que a empresa responsável pelo satélite comercial tivesse autorizado a manobra, segundo especialistas e empresas de monitoramento orbital.

A natureza da aproximação inédita

Jonathan McDowell, astrofísico e analista espacial, disse em uma publicação nas redes sociais que o caso pode representar a primeira vez que uma espaçonave se aproximou de outra sem consentimento prévio. A LeoLabs, empresa que rastreia lixo espacial e tráfego orbital, confirmou em comunicado que o comportamento exige acompanhamento contínuo.

Segundo a LeoLabs, o Kosmos 2.612 se aproximou a cerca de 500 metros do Iceye-X36 durante o evento, embora reconheça incerteza nas estimativas exatas de separação devido às manobras repetidas e à geometria de rastreamento complexa.

Depois da aproximação inicial, o satélite russo passou o fim de semana fazendo pequenos ajustes para manter uma posição relativa próxima ao outro equipamento, padrão que persiste sob observação.

O valor do satélite visado

O Iceye-X36 utiliza tecnologia de radar de abertura sintética, capaz de gerar imagens de alta resolução dia e noite, independentemente das condições climáticas.

Essa capacidade de monitoramento torna o satélite valioso para serviços de segurança nacional. Por isso, a constelação da Iceye presta apoio às Forças Armadas da Ucrânia com consciência situacional em prazos táticos, conforme acordo divulgado pela empresa em janeiro.

A Iceye informou que está ciente da aproximação e a monitora de perto. A empresa também afirmou que sua arquitetura de constelação foi pensada para resistir a esse tipo de evento sem perder continuidade. Um porta-voz da companhia não detalhou se o Iceye-X36 foi usado especificamente em operações militares ucranianas e não forneceu informações adicionais sobre o episódio.

Sinais anteriores e possíveis intenções

O episódio não teria sido o primeiro indício de interesse de espaçonaves militares russas pelos satélites da Iceye. Um relatório do Royal United Services Institute, instituto de pesquisa em defesa e segurança do Reino Unido, apontou em junho que quatro satélites controlados pela Rússia ajustaram suas órbitas em maio para se alinhar com o Iceye-X36.

As manobras demonstradas pelo Kosmos 2.612 poderiam ter servido para inspecionar, caracterizar, seguir ou potencialmente interferir com a espaçonave comercial. Potenciais objetivos incluem intimidação, interferência nas operações por "bloqueio" — técnica que usa ruído de rádio para impedir comunicação entre satélites — ou preparação para futuras operações contra-espaciais.

O general francês Jérôme Bellanger informou que a Rússia está expandindo seu programa de satélites caçadores co-orbitais, alguns com cargas secundárias que podem ser ejetadas.

O risco de escalada no espaço

O Center for Strategic & International Studies alertou que a atividade pode indicar o uso de armamento espacial cinético ou não cinético, ou terminar em colisão deliberada. A CNN Brasil entrou em contato com o Ministério da Defesa russo para comentar o episódio, mas não obteve resposta no momento da publicação.

Embora as capacidades demonstradas pelo Kosmos 2.612 não estabeleçam intenção hostil de forma definitiva, conforme alertou a LeoLabs, o leque de opções para proteção do satélite Iceye permanece atualmente limitado. O caso deve seguir sob observação contínua de empresas de monitoramento orbital enquanto autoridades internacionais avaliam as implicações dessa aproximação inédita para a segurança do tráfego espacial.

Como um satélite se posiciona para permanecer próximo a outro em órbita

O satélite Kosmos 2612 precisou primeiro sincronizar sua altitude com o alvo por meio de manobras com os motores. Segundo dados de monitoramento, ele alterou sua rota em 30 de setembro para chegar a uma órbita coplanar — ou seja, no mesmo plano — à do Iceye-X36.

Nessa órbita, manter-se próximo requer apenas pequenos ajustes periódicos e consome pouco combustível adicional. Isso contrasta com as mudanças orbitais iniciais, que exigem quantidade significativa de energia.

Uma vez em órbita coplanar, o satélite russo conseguiu reduzir a separação de 475 quilômetros para poucos metros em questão de dias. Esse posicionamento estratégico permite ao satélite perseguidor deslocar-se rapidamente com despesa mínima de combustível caso necessite executar operações adicionais, tornando a manobra de aproximação uma preparação eficiente para outras ações em órbita.

Por que a Rússia se aproximaria de um satélite comercial da Iceye?

As razões exatas permanecem incertas, mas especialistas listam vários objetivos potenciais. O satélite Iceye-X36 é valioso porque usa tecnologia de radar de abertura sintética capaz de gerar imagens de alta resolução dia e noite. Independentemente do clima — exatamente o tipo de capacidade que interessa a operações militares.

A constelação da Iceye tem sido usada para fornecer inteligência às Forças Armadas da Ucrânia em operações em tempo real. A aproximação russa poderia servir para inspecionar o equipamento, caracterizar suas capacidades, segui-lo, intimidar a empresa, interferir em suas comunicações através de "bloqueio" (ruído de rádio que interrompe sinais) ou simplesmente preparar-se para futuras operações contra-espaciais mais agressivas.