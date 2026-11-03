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Pilares da felicidade

Joan Margarit aponta três pilares da felicidade: dignidade, amor e música

Poeta era contra acreditar que dependia do sucesso, do dinheiro ou da ausência de problemas

Henrique Cesaretti

03/11/2026 - 07h44
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O poeta e arquiteto catalão Joan Margarit acreditava que uma vida boa não dependia do sucesso, do dinheiro ou da ausência de problemas. Para ele, a felicidade consistia em construir um refúgio pessoal onde três elementos pudessem prosperar: dignidade, amor maduro e música.

Essa reflexão, atribuída a ele pelo El Confidencial, resume a visão de Margarit sobre a existência: construir um abrigo capaz de valorizar o que permanece quando as circunstâncias se tornam difíceis.

Margarit nasceu em 1938 e morreu em 2021, aos 82 anos. Foi uma das vozes mais reconhecidas da poesia contemporânea em língua espanhola e combinou criação artística com reflexão sobre a experiência humana.

A dignidade como primeiro pilar

O primeiro elemento desse refúgio é a dignidade, entendida como a capacidade de manter o respeito por si mesmo até nos momentos mais complicados. Na obra poética de Margarit, o sofrimento e a incerteza fazem parte da existência, mas não precisam eliminar o que confere valor a uma pessoa.

Construir um refúgio baseado na dignidade significa reconhecer os próprios limites e aceitar a vulnerabilidade, sem abrir mão do respeito para consigo mesmo e para com os outros. Não se trata de evitar erros nem de alcançar uma vida perfeita, mas de encontrar uma forma de viver que preserve a integridade pessoal diante das dificuldades.

A dignidade sustenta a pessoa quando as circunstâncias externas se deterioram.

O amor maduro como ancoragem emocional

O segundo pilar é o amor maduro, que se afasta das relações idealizadas e valoriza os vínculos construídos ao longo dos anos. Em vez de se basear apenas na paixão ou na intensidade dos primeiros momentos, essa perspectiva destaca a confiança, o cuidado e a companhia ao longo do tempo.

Compartilhar experiências, aceitar defeitos e permanecer ao lado de outra pessoa nas etapas difíceis tornam-se centrais. O amor surge como um espaço de segurança emocional, capaz de oferecer apoio quando outras certezas desaparecem.

Na obra de Margarit, os afetos e a memória das pessoas queridas ocupam um lugar essencial e ajudam a sustentar a vida em seus momentos mais frágeis.

A música como dimensão artística

O terceiro elemento é a música, que representa a dimensão artística e emocional desse refúgio pessoal.

Sua presença nessa reflexão mostra a importância da beleza e da cultura no cotidiano: ouvir uma melodia, ler um poema ou entrar em contato com uma obra artística pode oferecer momentos de calma e ajudar a expressar sentimentos que a linguagem cotidiana não consegue traduzir.

Além de poeta, Margarit também exerceu a profissão de arquiteto. Em 2019, recebeu o Prêmio Cervantes, uma das maiores honrarias das letras em língua espanhola, reconhecimento que celebrou sua contribuição à poesia contemporânea em catalão e castelhano.

Juntos, esses três pilares formam uma base para enfrentar as dificuldades da existência. A reflexão de Margarit sugere que a felicidade não é um destino a alcançar, mas um espaço a construir e cultivar, no qual dignidade, amor e beleza se reforçam.

Realização verdadeira

Para Emilia Pardo Bazán, a realização está em viver sem tentar controlar cada detalhe

A escritora resumiu a forma de realmente escolher o próprio caminho e sentir-se realizada

03/11/2026 07h07

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Imagem: Ferrer/Wikimedia Commons

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A escritora galega do século XIX, Emilia Pardo Bazán, resumiu sua filosofia de vida em quatro pilares: parar de planejar tudo, amar de forma genuína, escolher o próprio caminho e sentir-se realizada. Seu legado ainda desafia a forma como vivemos hoje.

Viajante frequente nos trens entre a Galícia e Madri, Pardo Bazán carregava manuscritos e ideias enquanto construía uma vida que questionava as expectativas alheias. Suas reflexões sobre o bem-estar continuam relevantes para quem sente o peso de uma rotina repleta de prazos e obrigações.

Ao desafiar as convenções de sua época, a intelectual deixou ensinamentos que questionam a rigidez mental contemporânea e convidam à autenticidade.

Soltar o controle obsessivo da rotina

Pardo Bazán entendia a vida como um fluxo dinâmico e imprevisível. Para ela, encaixar cada minuto em um plano sufocava a capacidade de se surpreender. A sistematização excessiva do cotidiano, dizia, tirava da existência a graça de ser vivida.

Seus escritos não defendiam o abandono das responsabilidades, mas o equilíbrio entre a ordem necessária e a liberdade de desfrutar o que não tem propósito prático imediato.

Para ela, estar presente, aceitar as surpresas do curso dos acontecimentos e reduzir a tensão da previsão contínua eram a base de uma mente atenta, adaptável e aberta ao novo. Quanto menos se tenta sistematizar a vida, mais grata ela se torna — essa era sua máxima contra a obsessão moderna pelo planejamento.

Amar com honestidade emocional verdadeira

Para Pardo Bazán, amar de forma autêntica exigia coragem emocional, sem se submeter a contratos sociais em busca de validação externa. Essa entrega incluía tanto o compromisso com outra pessoa quanto a devoção à literatura e às causas sociais. Sua correspondência privada revela uma mulher que não temia a intensidade afetiva.

Em carta a Benito Pérez Galdós, confessou a profundidade do sentimento: disse que Galdós era sua felicidade, que temia perdê-lo e que só podia saborear a felicidade com ele. A paixão verdadeira, em sua visão, era um direito inalienável ao prazer emocional livre de amarras impostas pela sociedade.

As cartas de Galdós para Emilia se perderam, por isso a história desse amor é conhecida sobretudo pela correspondência dela, que revela a intensidade de seus sentimentos.

Escolher o próprio rumo independente

Libertar-se das normas sociais e traçar a própria trajetória foi uma batalha central para Pardo Bazán. No século XIX, quando as mulheres eram confinadas a papéis estreitos, ela escolheu o próprio destino: escreveu, viajou, debateu ideias e se recusou a viver conforme ditava a opinião pública.

Em 1892, no Congresso Pedagógico, proclamou que a mulher tem destino próprio. Em 1911, afirmou que o trabalho vale mais que as honras.

Sua trajetória mostra que escolher o próprio caminho exige enfrentar críticas e isolamento, mas permite construir uma existência coerente com os próprios valores. Não se tratava de rebeldia vazia, mas de assumir a responsabilidade pelo que se decide fazer com a própria vida.

Sentir-se realizado pelo que se é

O quarto pilar é a realização pessoal. Para Pardo Bazán, a satisfação íntima não dependia de condecorações nem de aplausos, mas de cultivar o intelecto e manter-se coerente com os ideais defendidos ao longo da carreira. Essa realização vinha de viver segundo os próprios princípios, sem tentar ser quem os outros esperavam.

Uma vida bem vivida é aquela em que se controla o mínimo necessário, se ama sem máscaras, se escolhe livremente e se encontra paz na coerência dessa escolha. Esses ensinamentos continuam relevantes em um mundo que tenta padronizar experiências e impor caminhos pré-traçados.

Amor e sofrimento

Miguel de Unamuno: "Não há felicidade maior do que amar aquilo que nos faz sofrer"

Escritor e filósofo resgatou o pensamento de compreensão sobre o sofrimento e o compromisso sincero

03/11/2026 06h44

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Imagem: Agence Meurisse/Wikimedia Commons

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Numa sociedade obcecada pelo conforto imediato, resgatar o pensamento clássico permite compreender que o sofrimento e o compromisso sincero são elementos indispensáveis para alcançar uma plenitude real e duradoura. A obsessão por eliminar qualquer incômodo da rotina nos afasta daquilo que verdadeiramente nos importa e nos transforma.

Vivemos convencidos de que uma existência plena significa construir um mundo blindado contra o desconforto, evitando os obstáculos e fugindo de tudo que ameace nossa segurança. Porém, ao tentar remover cada pequena fissura da realidade, perdemos a verdadeira intensidade daquilo que experimentamos e corremos o risco de nos desconectar do solo firme da vida.

O preço do compromisso sincero

Tudo aquilo que nos apaixona — uma meta profissional, um compromisso genuíno ou uma relação significativa — exige uma entrega marcada pela incerteza e por momentos difíceis. Ao recusar o risco para evitar o sofrimento, caímos numa satisfação superficial que se assemelha mais ao entretenimento passageiro do que ao bem-estar autêntico.

Essa obsessão pelo conforto permanente não apenas torna a rotina mais monótona, mas também dilui o valor dos projetos e dos vínculos que realmente nos transformam. A busca incessante pela segurança deixa a experiência vazia de significado e a reduz a um processo sem importância.

 

Unamuno e a fragilidade como caminho

Miguel de Unamuno, nascido em Bilbao em 1864, foi catedrático de Grego e reitor da Universidade de Salamanca. Tornou-se uma figura central da Geração de 98 ao analisar a crise de identidade espanhola e a existência humana.

Em ensaios como Do sentimento trágico da vida, o intelectual basco advertia que enfrentar a dificuldade não é uma barreira, mas um caminho para compreender o mundo com maior lucidez.

Sua visão desafia a crença moderna de que a plenitude reside na remoção do incômodo, sugerindo que o valor pode emergir justamente daquilo que nos desafia.

Abraçar a fragilidade como via para a autenticidade

Unamuno disse: "Não há felicidade maior do que amar aquilo que nos faz sofrer". A frase revela que aquilo que gera inquietação costuma coincidir com o que mais nos importa.

Quando aceitamos que tudo valioso é frágil e tem data de vencimento, a experiência deixa de ser um processo sem peso e se torna muito mais intensa.

Aceitar que o compromisso traz contradições não significa buscar amargura de forma gratuita, mas conferir sentido profundo ao caminho percorrido. A filosofia de Unamuno convida a enxergar as sombras como componente inseparável do amor e da própria existência. Quem tenta se imunizar contra as quedas termina se afastando da capacidade real de se envolver com o que o rodeia.

A plenitude além do conforto

A verdadeira plenitude não consiste em evitar as feridas da vida, mas em ter coragem de amar aquilo pelo qual vale a pena se arriscar. A filosofia da Geração de 98 nos lembra que o bem-estar real não se encontra no isolamento confortável, mas em saber lidar com as tensões cotidianas com sabedoria e propósito.

O pensamento de Unamuno permanece relevante porque questiona a ideia contemporânea de que felicidade equivale à ausência de dor. Ao resgatar essa perspectiva, reconhecemos que viver plenamente exige compromisso sincero, aceitação da vulnerabilidade e coragem para amar aquilo que nos desafia.

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