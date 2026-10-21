Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão

José de Alencar: "O amor sem esperança não tem outro refúgio senão a morte"

A frase circulava nas páginas do jornal carioca Correio Mercantil.

João V. Valença

21/10/2026 - 17h51
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Antes de se consolidar como o "pai do romance brasileiro", José de Alencar já escrevia sobre o amor. Foi nesse período de transição que surgiu uma de suas frases mais memoráveis: "O amor sem esperança não tem outro refúgio senão a morte".

A frase circulava nas páginas do jornal carioca Correio Mercantil, onde Alencar assinava a coluna semanal de folhetins "Ao correr da pena". Escrita em meados dos anos 1850, quando ele ainda se dedicava ao jornalismo e à crítica literária, a reflexão revela uma sensibilidade que depois marcaria seus romances.

A frase não pertence a nenhuma de suas obras de ficção conhecidas, como Senhora ou Iracema. Ela aparece num espaço de escrita mais ágil e opinativa, no qual o futuro romancista afiava observações que depois ganhariam corpo em narrativas mais longas.

O que a frase quer dizer

Para Alencar, o afeto só se sustenta quando existe a possibilidade de retorno ou de um futuro compartilhado. Sem essa esperança, resta o desgaste silencioso, a consumição interior de quem ama sem saída visível.

A palavra "morte", nesse contexto, não designa o fim literal da vida, mas sim o esgotamento da alma, o encerramento de uma ilusão ou a renúncia profunda de quem compreende que aquele amor jamais se realizará.

A ideia revela um escritor atento tanto aos grandes temas da nacionalidade quanto às dores pessoais e miúdas daqueles que amam sem garantia de retorno. Essa sensibilidade diante do sofrimento amoroso dialoga com o projeto literário mais amplo de Alencar: a consolidação de uma cultura genuinamente brasileira, visível em obras como Iracema.

Do folhetim ao romance: a formação de um estilo

Antes de ser celebrado como romancista, Alencar construiu seu nome debatendo literatura e comentando os costumes da sociedade carioca nas páginas de jornal. Essa produção semanal e fragmentada, característica do folhetim, ajudava a refinar o olhar crítico que depois apareceria em textos de ficção mais extensos. A experiência jornalística moldou o estilo direto e observador que marcaria sua obra futura.

O apoio que recebeu de figuras importantes da época foi determinante. Mais adiante, Alencar desempenharia papel semelhante ao jovem Machado de Assis, incentivando seus primeiros passos na literatura. Machado, por sua vez, nutria admiração pelo romancista cearense, reconhecendo nele uma referência central da ficção nacional do século XIX.

Um legado entre gerações

A proximidade entre Alencar e Machado ajuda a explicar por que os dois nomes costumam ser lembrados lado a lado na formação da literatura brasileira, embora representem estilos distintos: o romantismo nacionalista de um e o realismo crítico que o outro desenvolveria mais tarde.

A frase sobre amor e esperança, originária de um folhetim esquecido, segue circulando fora de seu contexto original. Ela carrega a marca de um escritor que enxergava a literatura como ferramenta para consolidar a identidade do Brasil.

Se a morte aqui é metáfora, por que Alencar escolheu usar essa palavra tão dramática?

Porque, para Alencar, o esgotamento da alma causado por um amor sem esperança era tão grave quanto a morte literal. Não se trata apenas de dramatização romântica: a palavra "morte" expressa a ideia de que, quando alguém ama sem nenhuma possibilidade de retorno, algo essencial deixa de funcionar.

A pessoa perde a capacidade de sonhar, de ter futuro e de estar viva no sentido que importava para os românticos: o sentido emocional e espiritual. Usar "morte", em vez de "tristeza" ou "sofrimento", deixa clara a radicalidade dessa perda: não é apenas um sentimento ruim, mas o fim de tudo o que dava sentido à vida de quem ama.

Reflexão e Filosofia

Para Schopenhauer, o maior talento humano é ficar sozinho sem se sentir sozinho

Filósofo propõe o isolamento intencional como espaço de autoconhecimento.

21/10/2026 17h23

Compartilhar

Foto: Mushtaq Hussain/Pexels

Continue Lendo...

Para o filósofo Arthur Schopenhauer, aprender a estar sozinho sem se sentir sozinho era o maior talento que um ser humano podia desenvolver. Essa capacidade de encontrar paz na própria companhia funciona como antídoto contra as distrações superficiais que alimentam a ansiedade e a frustração no cotidiano moderno.

Em um mundo saturado de ruído digital, a filosofia de Schopenhauer propõe o isolamento intencional como espaço de autoconhecimento. Ao silenciar as pressões externas e o bombardeio constante de estímulos, a pessoa abre espaço para ouvir a própria voz interior e compreender as complexidades que regem a existência.

O valor do distanciamento intencional

Ao se afastar do caos social, a mente humana encontra uma condição essencial para a própria saúde. Desligar-se das redes sociais, ainda que temporariamente, permite recuperar clareza mental e organizar os pensamentos mais profundos. Esse afastamento transforma a solidão, antes dolorosa, em um refúgio valioso.

Estar bem consigo mesmo, segundo a filosofia de Schopenhauer, é uma arte rara no mundo contemporâneo. O tempo dedicado à própria companhia funciona como catalisador da evolução pessoal, reduz a pressão social diária e cria oportunidades genuínas de conexão interna. Alcançar essa tranquilidade interior requer prática, mas traz benefícios.

Como o corpo nos conecta com a realidade

Para Schopenhauer, o corpo não é apenas matéria, mas o principal instrumento para decifrar a existência. Os sentidos captam os fenômenos cotidianos e traduzem os mistérios do universo, oferecendo uma porta de entrada para compreender a força motriz por trás das ações humanas.

A experiência sensorial nos protege de ficar presos em teorias puramente abstratas. Valorizar a experiência física significa reconhecer como os desejos nascem no corpo e como podemos encontrar caminhos mais pacíficos para lidar com o sofrimento. Essa visão muda nossa relação com o presente e nos conecta ao que é real, não ao que imaginamos ser real.

Transformar a solidão em crescimento

A filosofia de Schopenhauer sustenta que uma força maior governa a realidade: uma energia cósmica que move as ações e gera os desejos que moldam a condição humana. O filósofo desenvolveu essa ideia em sua obra-prima, considerada fundamental para compreender seu pensamento sobre a natureza da existência.

Reconhecer essa dinâmica oculta nos ajuda a enxergar o mundo com mais clareza e a entender por que a busca incessante por satisfação externa frequentemente resulta em frustração. Compreender esse mecanismo nos convida a valorizar o silêncio e a tranquilidade como ferramentas legítimas para buscar o equilíbrio interno.

A solidão ativa, praticada com intenção, estimula o autoconhecimento profundo e desfaz as ilusões criadas pelas expectativas exageradas do cotidiano. Nesses momentos, a solidão deixa de ser um fardo e se torna um espaço de verdadeira conexão com a realidade presente, a expressão mais genuína do talento humano para o filósofo.

Reflexão

Sêneca deixou uma reflexão valiosa: "Não temos pouco tempo, perdemos muito dele"

Essa provocação integra a obra "Sobre a brevidade da vida".

21/10/2026 17h02

Compartilhar

Foto: Vitaly Gariev/Pexels

Continue Lendo...

Guardar a viagem dos sonhos para "quando sobrar dinheiro", empurrar a conversa difícil para "quando der mais calma" ou deixar o curso novo para "depois que as coisas se ajeitarem" é um hábito que atravessa gerações. Uma frase do filósofo romano Sêneca resume esse comportamento sem rodeios: não temos pouco tempo, perdemos muito dele.

Essa provocação integra a obra "Sobre a brevidade da vida", escrita por Sêneca e endereçada a Paulino. Nela, o pensador rebate a queixa comum de que a existência humana seria curta demais e propõe inverter a pergunta: o problema não está na duração dos anos, mas no destino que cada pessoa dá a eles.

De onde vem essa reflexão sobre o tempo

A obra foi dirigida a um homem chamado Paulino, que provavelmente ocupava um cargo importante na administração romana. Ligado à escola estoica, Sêneca questionou como compromissos, ambições e distrações consomem os dias de quem vive ocupado.

Em vez de culpar o relógio pela sensação de pressa, o filósofo convida o leitor a examinar o próprio comportamento diante das escolhas cotidianas. Para ele, o tempo gasto em obrigações que não foram escolhidas de verdade adia projetos pessoais e decisões importantes, enquanto a rotina segue absorvendo os dias sem dar espaço para uma revisão.

Sêneca também escreveu tragédias em latim inspiradas em temas gregos. Nessas obras, explorou paixões e conflitos extremos como outra forma de compreender o comportamento humano.

Por que adiar vira promessa sem data

Trocar uma visita por um compromisso que surge de última hora é só o começo. Um curso fica esperando o fim de uma fase corrida que nunca termina de verdade, e a conversa necessária segue adiada até o desconforto desaparecer sozinho. Pequenas decisões, repetidas semana após semana, mantêm um projeto parado por anos.

Alguns padrões de comportamento merecem atenção: deixar um projeto pessoal à espera do fim de todas as pendências, cancelar encontros sem remarcar e adiar uma escolha importante até que condições que nunca são revistas se cumpram.

Também entram nessa lista aceitar novos compromissos sem abrir espaço para planos antigos e confundir a fase de preparação com o início efetivo de uma atividade.

Dar valor ao tempo não é produzir sem parar

Usar bem os dias não exige lotar cada intervalo livre com tarefas e obrigações. Uma tarde reservada para a família, um momento de descanso ou uma conversa sem compromisso também representam escolhas conscientes, tão válidas quanto qualquer entrega profissional.

Trabalho, deslocamento e cuidado com parentes impõem limites reais que merecem respeito, sem transformar o cansaço diário em motivo de culpa. Hoje, a reflexão de Sêneca funciona como um convite simples a examinar a própria rotina e identificar quais escolhas ainda podem mudar de lugar, mesmo quando o espaço disponível parece pequeno diante de tantas urgências.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)

3

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"
O poder da repetição

/ 1 dia

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3072, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3072, terça-feira (20/10)

5

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco
Infraestrutura

/ 1 dia

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano