José de Alencar: "O amor sem esperança não tem outro refúgio senão a morte" - José de Alencar

Antes de se consolidar como o "pai do romance brasileiro", José de Alencar já escrevia sobre o amor. Foi nesse período de transição que surgiu uma de suas frases mais memoráveis: "O amor sem esperança não tem outro refúgio senão a morte".

A frase circulava nas páginas do jornal carioca Correio Mercantil, onde Alencar assinava a coluna semanal de folhetins "Ao correr da pena". Escrita em meados dos anos 1850, quando ele ainda se dedicava ao jornalismo e à crítica literária, a reflexão revela uma sensibilidade que depois marcaria seus romances.

A frase não pertence a nenhuma de suas obras de ficção conhecidas, como Senhora ou Iracema. Ela aparece num espaço de escrita mais ágil e opinativa, no qual o futuro romancista afiava observações que depois ganhariam corpo em narrativas mais longas.

O que a frase quer dizer

Para Alencar, o afeto só se sustenta quando existe a possibilidade de retorno ou de um futuro compartilhado. Sem essa esperança, resta o desgaste silencioso, a consumição interior de quem ama sem saída visível.

A palavra "morte", nesse contexto, não designa o fim literal da vida, mas sim o esgotamento da alma, o encerramento de uma ilusão ou a renúncia profunda de quem compreende que aquele amor jamais se realizará.

A ideia revela um escritor atento tanto aos grandes temas da nacionalidade quanto às dores pessoais e miúdas daqueles que amam sem garantia de retorno. Essa sensibilidade diante do sofrimento amoroso dialoga com o projeto literário mais amplo de Alencar: a consolidação de uma cultura genuinamente brasileira, visível em obras como Iracema.

Do folhetim ao romance: a formação de um estilo

Antes de ser celebrado como romancista, Alencar construiu seu nome debatendo literatura e comentando os costumes da sociedade carioca nas páginas de jornal. Essa produção semanal e fragmentada, característica do folhetim, ajudava a refinar o olhar crítico que depois apareceria em textos de ficção mais extensos. A experiência jornalística moldou o estilo direto e observador que marcaria sua obra futura.

O apoio que recebeu de figuras importantes da época foi determinante. Mais adiante, Alencar desempenharia papel semelhante ao jovem Machado de Assis, incentivando seus primeiros passos na literatura. Machado, por sua vez, nutria admiração pelo romancista cearense, reconhecendo nele uma referência central da ficção nacional do século XIX.

Um legado entre gerações

A proximidade entre Alencar e Machado ajuda a explicar por que os dois nomes costumam ser lembrados lado a lado na formação da literatura brasileira, embora representem estilos distintos: o romantismo nacionalista de um e o realismo crítico que o outro desenvolveria mais tarde.

A frase sobre amor e esperança, originária de um folhetim esquecido, segue circulando fora de seu contexto original. Ela carrega a marca de um escritor que enxergava a literatura como ferramenta para consolidar a identidade do Brasil.

Se a morte aqui é metáfora, por que Alencar escolheu usar essa palavra tão dramática?

Porque, para Alencar, o esgotamento da alma causado por um amor sem esperança era tão grave quanto a morte literal. Não se trata apenas de dramatização romântica: a palavra "morte" expressa a ideia de que, quando alguém ama sem nenhuma possibilidade de retorno, algo essencial deixa de funcionar.

A pessoa perde a capacidade de sonhar, de ter futuro e de estar viva no sentido que importava para os românticos: o sentido emocional e espiritual. Usar "morte", em vez de "tristeza" ou "sofrimento", deixa clara a radicalidade dessa perda: não é apenas um sentimento ruim, mas o fim de tudo o que dava sentido à vida de quem ama.