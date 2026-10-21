Sêneca deixou uma reflexão valiosa: "Não temos pouco tempo, perdemos muito dele" - Foto: Vitaly Gariev/Pexels

Guardar a viagem dos sonhos para "quando sobrar dinheiro", empurrar a conversa difícil para "quando der mais calma" ou deixar o curso novo para "depois que as coisas se ajeitarem" é um hábito que atravessa gerações. Uma frase do filósofo romano Sêneca resume esse comportamento sem rodeios: não temos pouco tempo, perdemos muito dele.

Essa provocação integra a obra "Sobre a brevidade da vida", escrita por Sêneca e endereçada a Paulino. Nela, o pensador rebate a queixa comum de que a existência humana seria curta demais e propõe inverter a pergunta: o problema não está na duração dos anos, mas no destino que cada pessoa dá a eles.

De onde vem essa reflexão sobre o tempo

A obra foi dirigida a um homem chamado Paulino, que provavelmente ocupava um cargo importante na administração romana. Ligado à escola estoica, Sêneca questionou como compromissos, ambições e distrações consomem os dias de quem vive ocupado.

Em vez de culpar o relógio pela sensação de pressa, o filósofo convida o leitor a examinar o próprio comportamento diante das escolhas cotidianas. Para ele, o tempo gasto em obrigações que não foram escolhidas de verdade adia projetos pessoais e decisões importantes, enquanto a rotina segue absorvendo os dias sem dar espaço para uma revisão.

Sêneca também escreveu tragédias em latim inspiradas em temas gregos. Nessas obras, explorou paixões e conflitos extremos como outra forma de compreender o comportamento humano.

Por que adiar vira promessa sem data

Trocar uma visita por um compromisso que surge de última hora é só o começo. Um curso fica esperando o fim de uma fase corrida que nunca termina de verdade, e a conversa necessária segue adiada até o desconforto desaparecer sozinho. Pequenas decisões, repetidas semana após semana, mantêm um projeto parado por anos.

Alguns padrões de comportamento merecem atenção: deixar um projeto pessoal à espera do fim de todas as pendências, cancelar encontros sem remarcar e adiar uma escolha importante até que condições que nunca são revistas se cumpram.

Também entram nessa lista aceitar novos compromissos sem abrir espaço para planos antigos e confundir a fase de preparação com o início efetivo de uma atividade.

Dar valor ao tempo não é produzir sem parar

Usar bem os dias não exige lotar cada intervalo livre com tarefas e obrigações. Uma tarde reservada para a família, um momento de descanso ou uma conversa sem compromisso também representam escolhas conscientes, tão válidas quanto qualquer entrega profissional.

Trabalho, deslocamento e cuidado com parentes impõem limites reais que merecem respeito, sem transformar o cansaço diário em motivo de culpa. Hoje, a reflexão de Sêneca funciona como um convite simples a examinar a própria rotina e identificar quais escolhas ainda podem mudar de lugar, mesmo quando o espaço disponível parece pequeno diante de tantas urgências.