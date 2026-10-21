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Reflexão

Sêneca deixou uma reflexão valiosa: "Não temos pouco tempo, perdemos muito dele"

Essa provocação integra a obra "Sobre a brevidade da vida".

João V. Valença

21/10/2026 - 17h02
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Guardar a viagem dos sonhos para "quando sobrar dinheiro", empurrar a conversa difícil para "quando der mais calma" ou deixar o curso novo para "depois que as coisas se ajeitarem" é um hábito que atravessa gerações. Uma frase do filósofo romano Sêneca resume esse comportamento sem rodeios: não temos pouco tempo, perdemos muito dele.

Essa provocação integra a obra "Sobre a brevidade da vida", escrita por Sêneca e endereçada a Paulino. Nela, o pensador rebate a queixa comum de que a existência humana seria curta demais e propõe inverter a pergunta: o problema não está na duração dos anos, mas no destino que cada pessoa dá a eles.

De onde vem essa reflexão sobre o tempo

A obra foi dirigida a um homem chamado Paulino, que provavelmente ocupava um cargo importante na administração romana. Ligado à escola estoica, Sêneca questionou como compromissos, ambições e distrações consomem os dias de quem vive ocupado.

Em vez de culpar o relógio pela sensação de pressa, o filósofo convida o leitor a examinar o próprio comportamento diante das escolhas cotidianas. Para ele, o tempo gasto em obrigações que não foram escolhidas de verdade adia projetos pessoais e decisões importantes, enquanto a rotina segue absorvendo os dias sem dar espaço para uma revisão.

Sêneca também escreveu tragédias em latim inspiradas em temas gregos. Nessas obras, explorou paixões e conflitos extremos como outra forma de compreender o comportamento humano.

Por que adiar vira promessa sem data

Trocar uma visita por um compromisso que surge de última hora é só o começo. Um curso fica esperando o fim de uma fase corrida que nunca termina de verdade, e a conversa necessária segue adiada até o desconforto desaparecer sozinho. Pequenas decisões, repetidas semana após semana, mantêm um projeto parado por anos.

Alguns padrões de comportamento merecem atenção: deixar um projeto pessoal à espera do fim de todas as pendências, cancelar encontros sem remarcar e adiar uma escolha importante até que condições que nunca são revistas se cumpram.

Também entram nessa lista aceitar novos compromissos sem abrir espaço para planos antigos e confundir a fase de preparação com o início efetivo de uma atividade.

Dar valor ao tempo não é produzir sem parar

Usar bem os dias não exige lotar cada intervalo livre com tarefas e obrigações. Uma tarde reservada para a família, um momento de descanso ou uma conversa sem compromisso também representam escolhas conscientes, tão válidas quanto qualquer entrega profissional.

Trabalho, deslocamento e cuidado com parentes impõem limites reais que merecem respeito, sem transformar o cansaço diário em motivo de culpa. Hoje, a reflexão de Sêneca funciona como um convite simples a examinar a própria rotina e identificar quais escolhas ainda podem mudar de lugar, mesmo quando o espaço disponível parece pequeno diante de tantas urgências.

Astronomia

Objeto misterioso vindo do espaço é encontrado nos Estados Unidos

A estrutura tem 3,35 metros de diâmetro.

21/10/2026 16h01

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Foto: Reprodução

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Autoridades de Minnesota investigam um objeto metálico descoberto em uma plantação de milho em Scott Township. A estrutura, com aproximadamente 3,35 metros de diâmetro, foi encontrada na tarde de 14 de outubro, depois que um morador alertou o Gabinete do Xerife do Condado de Stevens sobre uma estrutura de origem desconhecida.

Os investigadores suspeitam inicialmente que o cilindro tenha caído do espaço. Agências federais e estaduais já confirmaram que os destroços não representam risco para a população. Mas a identificação do proprietário e o planejamento da remoção ainda estão em andamento, em colaboração entre órgãos locais, estaduais e federais.

Foguete chinês como principal suspeita

Uma das hipóteses é que a estrutura possa ter vindo do foguete Zhuque-2E Y7, lançado pela China em 15 de setembro. A coincidência nas dimensões chama atenção: o estágio superior de um foguete Zhuque-2E tem exatamente 3,35 metros de diâmetro, a mesma medida do objeto encontrado no milharal.

Moradores do meio-oeste dos EUA avistaram bolas de fogo iluminando o céu noturno no lançamento do foguete chinês, em 15 de setembro. A observação reforça a possibilidade de que fragmentos da estrutura tenham entrado na atmosfera terrestre e alcançado o solo de Minnesota. As autoridades norte-americanas, contudo, ainda não confirmaram oficialmente essa conexão.

Colaboração entre órgãos na investigação

O Gabinete do Xerife do Condado de Stevens mobilizou agências federais e estaduais assim que a estrutura foi localizada. Em comunicado, o escritório do xerife informou que trabalha em estreita colaboração com diversos órgãos para identificar o proprietário dos destroços e coordenar sua remoção com segurança.

A avaliação conjunta confirmou que a estrutura não representa risco imediato para os moradores da região.

O papel das agências federais em investigações de destroços espaciais

O acionamento de agências federais e estaduais, além do xerife local, mostra que a investigação de destroços espaciais ultrapassa a jurisdição municipal. Quando um objeto potencialmente de origem estrangeira cai em solo americano, entram em jogo questões internacionais. Se o objeto for realmente parte de um foguete chinês, o caso terá implicações diplomáticas e relacionadas a tratados espaciais.

Por isso, as agências federais precisam participar desde o início para confirmar a segurança, coordenar eventual comunicação com governos estrangeiros e garantir o cumprimento dos protocolos internacionais.

Reflexão

Dizer "Eu te amo" é fácil, mas para Elton John essas são as 3 palavras mais difíceis de falar

Ao longo da carreira, o artista acumulou cinco Grammys.

21/10/2026 15h27

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Foto: Reprodução

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Ao longo da carreira, Elton John acumulou cinco Grammys, um Oscar e um Tony, mas esse reconhecimento todo não foi suficiente para blindá-lo do vício que corroía sua vida fora dos palcos.

Desde 1974, Elton John convivia com a cocaína e o álcool nos palcos, nos estúdios e nos bastidores. Foram 16 anos nessa condição, período em que ele seguiu em turnê, colecionou prêmios e cultivou publicamente a imagem de artista bem-sucedido.

Em 1990, veio a virada: não por meio de uma declaração de afeto ou de um pedido de desculpas, mas de uma frase que, segundo o próprio músico, foi a mais difícil de pronunciar em toda a sua vida — admitir que precisava de ajuda.

Do talento precoce à dependência

Elton John, batizado Reginald Kenneth Dwight ao nascer na Inglaterra em 1947, revelou aptidão musical ainda muito cedo: antes dos quatro anos, já conseguia tocar melodias de ouvido ao piano, mesmo sem saber ler partitura alguma. Esse dom o levou ao Royal College de Londres, onde aprimorou habilidades que o colocariam entre os maiores nomes da música popular do século 20.

A parceria com o letrista Bernie Taupin impulsionou sua carreira. Em 1970, o lançamento de "Your Song" levou Elton John à fama global e abriu caminho para uma carreira marcada por prêmios, holofotes e multidões. Esse brilho constante também ajudava a esconder o que acontecia dentro dele.

A morte de Ryan White e o pedido de ajuda

A morte de Ryan White, jovem americano de 18 anos com AIDS, em abril de 1990, levou Elton John a confrontar a própria situação. Ryan enfrentava o fim com serenidade, enquanto Elton John se irritava com trivialidades, como o padrão do papel de parede do quarto de hotel.

Ele descreveu a própria alma naquele momento como um pedaço de carne carbonizada. Para Elton John, dizer "eu te amo" ainda preservava a ilusão de controle, enquanto dizer "me desculpa" permitia manter uma narrativa de domínio sobre os próprios atos. Admitir que precisava de ajuda significava aceitar a própria vulnerabilidade.

Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, admitir a necessidade de ajuda representava um gesto mais corajoso do que qualquer apresentação em um estádio lotado.

Sobriedade, trabalho e propósito

O tratamento iniciado em 1990 deu início a um período de 30 anos de sobriedade para Elton John. A recuperação não foi linear: dois dias antes de um show no Dodger Stadium, em Los Angeles, ele ainda enfrentou a tentação do suicídio. O episódio mostra a profundidade da crise daquele período. O reconhecimento da própria fragilidade, porém, o transformou.

Elton John não se limitou a recuperar a carreira. Ele transformou a própria história em ação e fundou a Elton John AIDS Foundation, que hoje atua em mais de 100 países e já destinou mais de 650 milhões de dólares a iniciativas de combate ao HIV.

A vulnerabilidade que quase o destruiu tornou-se a base de seu propósito: transformar sofrimento pessoal em benefício coletivo. A turnê de despedida "Farewell Yellow Brick Road" somou 330 apresentações ao longo de três anos. Décadas depois, ele afirmou que estaria morto sem pedir ajuda. Avaliações médicas da época indicavam que, se o uso de álcool e cocaína não fosse interrompido, o desgaste causado ao organismo poderia ser fatal. Com a conquista posterior do Emmy, Elton John completou o chamado EGOT, feito que reúne apenas 28 pessoas na história do entretenimento.

O que significa "pedir ajuda" quando você construiu uma carreira inteira em aparentar sucesso

Dizer "eu te amo" permite preservar a imagem de quem ainda controla a situação. Pedir desculpas reconhece um erro sem abandonar completamente essa narrativa de domínio. Admitir que precisa de ajuda é diferente: significa reconhecer que o problema ultrapassou os limites que a pessoa consegue resolver sozinha. Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, entre prêmios, estádios lotados e reconhecimento global, essa confissão equivale a desmontar a imagem de sucesso sustentada durante décadas.

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