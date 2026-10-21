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Reflexão e Filosofia

Para Schopenhauer, o maior talento humano é ficar sozinho sem se sentir sozinho

Filósofo propõe o isolamento intencional como espaço de autoconhecimento.

João V. Valença

21/10/2026 - 17h23
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Para o filósofo Arthur Schopenhauer, aprender a estar sozinho sem se sentir sozinho era o maior talento que um ser humano podia desenvolver. Essa capacidade de encontrar paz na própria companhia funciona como antídoto contra as distrações superficiais que alimentam a ansiedade e a frustração no cotidiano moderno.

Em um mundo saturado de ruído digital, a filosofia de Schopenhauer propõe o isolamento intencional como espaço de autoconhecimento. Ao silenciar as pressões externas e o bombardeio constante de estímulos, a pessoa abre espaço para ouvir a própria voz interior e compreender as complexidades que regem a existência.

O valor do distanciamento intencional

Ao se afastar do caos social, a mente humana encontra uma condição essencial para a própria saúde. Desligar-se das redes sociais, ainda que temporariamente, permite recuperar clareza mental e organizar os pensamentos mais profundos. Esse afastamento transforma a solidão, antes dolorosa, em um refúgio valioso.

Estar bem consigo mesmo, segundo a filosofia de Schopenhauer, é uma arte rara no mundo contemporâneo. O tempo dedicado à própria companhia funciona como catalisador da evolução pessoal, reduz a pressão social diária e cria oportunidades genuínas de conexão interna. Alcançar essa tranquilidade interior requer prática, mas traz benefícios.

Como o corpo nos conecta com a realidade

Para Schopenhauer, o corpo não é apenas matéria, mas o principal instrumento para decifrar a existência. Os sentidos captam os fenômenos cotidianos e traduzem os mistérios do universo, oferecendo uma porta de entrada para compreender a força motriz por trás das ações humanas.

A experiência sensorial nos protege de ficar presos em teorias puramente abstratas. Valorizar a experiência física significa reconhecer como os desejos nascem no corpo e como podemos encontrar caminhos mais pacíficos para lidar com o sofrimento. Essa visão muda nossa relação com o presente e nos conecta ao que é real, não ao que imaginamos ser real.

Transformar a solidão em crescimento

A filosofia de Schopenhauer sustenta que uma força maior governa a realidade: uma energia cósmica que move as ações e gera os desejos que moldam a condição humana. O filósofo desenvolveu essa ideia em sua obra-prima, considerada fundamental para compreender seu pensamento sobre a natureza da existência.

Reconhecer essa dinâmica oculta nos ajuda a enxergar o mundo com mais clareza e a entender por que a busca incessante por satisfação externa frequentemente resulta em frustração. Compreender esse mecanismo nos convida a valorizar o silêncio e a tranquilidade como ferramentas legítimas para buscar o equilíbrio interno.

A solidão ativa, praticada com intenção, estimula o autoconhecimento profundo e desfaz as ilusões criadas pelas expectativas exageradas do cotidiano. Nesses momentos, a solidão deixa de ser um fardo e se torna um espaço de verdadeira conexão com a realidade presente, a expressão mais genuína do talento humano para o filósofo.

Astronomia

Objeto misterioso vindo do espaço é encontrado nos Estados Unidos

A estrutura tem 3,35 metros de diâmetro.

21/10/2026 16h01

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Foto: Reprodução

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Autoridades de Minnesota investigam um objeto metálico descoberto em uma plantação de milho em Scott Township. A estrutura, com aproximadamente 3,35 metros de diâmetro, foi encontrada na tarde de 14 de outubro, depois que um morador alertou o Gabinete do Xerife do Condado de Stevens sobre uma estrutura de origem desconhecida.

Os investigadores suspeitam inicialmente que o cilindro tenha caído do espaço. Agências federais e estaduais já confirmaram que os destroços não representam risco para a população. Mas a identificação do proprietário e o planejamento da remoção ainda estão em andamento, em colaboração entre órgãos locais, estaduais e federais.

Foguete chinês como principal suspeita

Uma das hipóteses é que a estrutura possa ter vindo do foguete Zhuque-2E Y7, lançado pela China em 15 de setembro. A coincidência nas dimensões chama atenção: o estágio superior de um foguete Zhuque-2E tem exatamente 3,35 metros de diâmetro, a mesma medida do objeto encontrado no milharal.

Moradores do meio-oeste dos EUA avistaram bolas de fogo iluminando o céu noturno no lançamento do foguete chinês, em 15 de setembro. A observação reforça a possibilidade de que fragmentos da estrutura tenham entrado na atmosfera terrestre e alcançado o solo de Minnesota. As autoridades norte-americanas, contudo, ainda não confirmaram oficialmente essa conexão.

Colaboração entre órgãos na investigação

O Gabinete do Xerife do Condado de Stevens mobilizou agências federais e estaduais assim que a estrutura foi localizada. Em comunicado, o escritório do xerife informou que trabalha em estreita colaboração com diversos órgãos para identificar o proprietário dos destroços e coordenar sua remoção com segurança.

A avaliação conjunta confirmou que a estrutura não representa risco imediato para os moradores da região.

O papel das agências federais em investigações de destroços espaciais

O acionamento de agências federais e estaduais, além do xerife local, mostra que a investigação de destroços espaciais ultrapassa a jurisdição municipal. Quando um objeto potencialmente de origem estrangeira cai em solo americano, entram em jogo questões internacionais. Se o objeto for realmente parte de um foguete chinês, o caso terá implicações diplomáticas e relacionadas a tratados espaciais.

Por isso, as agências federais precisam participar desde o início para confirmar a segurança, coordenar eventual comunicação com governos estrangeiros e garantir o cumprimento dos protocolos internacionais.

Reflexão

Dizer "Eu te amo" é fácil, mas para Elton John essas são as 3 palavras mais difíceis de falar

Ao longo da carreira, o artista acumulou cinco Grammys.

21/10/2026 15h27

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Foto: Reprodução

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Ao longo da carreira, Elton John acumulou cinco Grammys, um Oscar e um Tony, mas esse reconhecimento todo não foi suficiente para blindá-lo do vício que corroía sua vida fora dos palcos.

Desde 1974, Elton John convivia com a cocaína e o álcool nos palcos, nos estúdios e nos bastidores. Foram 16 anos nessa condição, período em que ele seguiu em turnê, colecionou prêmios e cultivou publicamente a imagem de artista bem-sucedido.

Em 1990, veio a virada: não por meio de uma declaração de afeto ou de um pedido de desculpas, mas de uma frase que, segundo o próprio músico, foi a mais difícil de pronunciar em toda a sua vida — admitir que precisava de ajuda.

Do talento precoce à dependência

Elton John, batizado Reginald Kenneth Dwight ao nascer na Inglaterra em 1947, revelou aptidão musical ainda muito cedo: antes dos quatro anos, já conseguia tocar melodias de ouvido ao piano, mesmo sem saber ler partitura alguma. Esse dom o levou ao Royal College de Londres, onde aprimorou habilidades que o colocariam entre os maiores nomes da música popular do século 20.

A parceria com o letrista Bernie Taupin impulsionou sua carreira. Em 1970, o lançamento de "Your Song" levou Elton John à fama global e abriu caminho para uma carreira marcada por prêmios, holofotes e multidões. Esse brilho constante também ajudava a esconder o que acontecia dentro dele.

A morte de Ryan White e o pedido de ajuda

A morte de Ryan White, jovem americano de 18 anos com AIDS, em abril de 1990, levou Elton John a confrontar a própria situação. Ryan enfrentava o fim com serenidade, enquanto Elton John se irritava com trivialidades, como o padrão do papel de parede do quarto de hotel.

Ele descreveu a própria alma naquele momento como um pedaço de carne carbonizada. Para Elton John, dizer "eu te amo" ainda preservava a ilusão de controle, enquanto dizer "me desculpa" permitia manter uma narrativa de domínio sobre os próprios atos. Admitir que precisava de ajuda significava aceitar a própria vulnerabilidade.

Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, admitir a necessidade de ajuda representava um gesto mais corajoso do que qualquer apresentação em um estádio lotado.

Sobriedade, trabalho e propósito

O tratamento iniciado em 1990 deu início a um período de 30 anos de sobriedade para Elton John. A recuperação não foi linear: dois dias antes de um show no Dodger Stadium, em Los Angeles, ele ainda enfrentou a tentação do suicídio. O episódio mostra a profundidade da crise daquele período. O reconhecimento da própria fragilidade, porém, o transformou.

Elton John não se limitou a recuperar a carreira. Ele transformou a própria história em ação e fundou a Elton John AIDS Foundation, que hoje atua em mais de 100 países e já destinou mais de 650 milhões de dólares a iniciativas de combate ao HIV.

A vulnerabilidade que quase o destruiu tornou-se a base de seu propósito: transformar sofrimento pessoal em benefício coletivo. A turnê de despedida "Farewell Yellow Brick Road" somou 330 apresentações ao longo de três anos. Décadas depois, ele afirmou que estaria morto sem pedir ajuda. Avaliações médicas da época indicavam que, se o uso de álcool e cocaína não fosse interrompido, o desgaste causado ao organismo poderia ser fatal. Com a conquista posterior do Emmy, Elton John completou o chamado EGOT, feito que reúne apenas 28 pessoas na história do entretenimento.

O que significa "pedir ajuda" quando você construiu uma carreira inteira em aparentar sucesso

Dizer "eu te amo" permite preservar a imagem de quem ainda controla a situação. Pedir desculpas reconhece um erro sem abandonar completamente essa narrativa de domínio. Admitir que precisa de ajuda é diferente: significa reconhecer que o problema ultrapassou os limites que a pessoa consegue resolver sozinha. Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, entre prêmios, estádios lotados e reconhecimento global, essa confissão equivale a desmontar a imagem de sucesso sustentada durante décadas.

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