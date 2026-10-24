Lixo espacial na órbita da Terra já ameaça satélites e serviços podem ser afetados

Milhões de fragmentos de equipamentos artificiais circulam ao redor da Terra e representam um desafio crescente para a exploração espacial. Embora apenas uma parcela desses resíduos possa ser acompanhada por sistemas de vigilância, o lixo espacial oferece riscos a satélites, missões tripuladas e tecnologias utilizadas diariamente, como serviços de comunicação e navegação.

Estimativas da Agência Espacial Europeia (ESA) e da NASA indicam que existem dezenas de milhares de objetos maiores em órbita e centenas de milhões de fragmentos menores. Mesmo partículas quase imperceptíveis podem provocar danos significativos quando colidem com equipamentos em alta velocidade.

O problema está relacionado à expansão das atividades aeroespaciais e ao aumento do número de lançamentos, que ampliaram a quantidade de objetos artificiais presentes no entorno do planeta.

Quantos fragmentos de lixo espacial existem ao redor da Terra?

A quantidade de resíduos varia conforme o tamanho dos objetos considerados e os métodos utilizados para estimar sua população. Segundo os números apresentados no levantamento, aproximadamente 47 mil objetos são acompanhados por redes de vigilância espacial.

Entretanto, a população total é muito maior quando são incluídos fragmentos pequenos demais para serem monitorados individualmente de maneira contínua. As estimativas citadas apontam para cerca de 68 mil objetos com mais de 10 centímetros, aproximadamente 1,5 milhão com dimensões entre 1 e 10 centímetros e mais de 200 milhões de partículas com tamanhos entre 1 milímetro e 1 centímetro.

Esses números ajudam a dimensionar a dificuldade de controlar o ambiente orbital. Enquanto os objetos maiores podem ser identificados e acompanhados com mais facilidade, os fragmentos menores representam um desafio adicional para a prevenção de colisões.

O que é considerado lixo espacial?

O termo se refere a objetos artificiais que permanecem no espaço sem desempenhar uma função operacional. A categoria inclui satélites desativados, estágios de foguetes, peças liberadas durante missões e fragmentos produzidos por explosões ou colisões entre equipamentos.

Esses resíduos podem continuar em órbita durante períodos prolongados, dependendo da altitude e de outras condições físicas. Na órbita baixa da Terra, parte do material acaba reentrando na atmosfera, mas outros objetos podem permanecer no ambiente orbital por muitos anos.

O risco aumenta porque a quantidade de detritos não depende apenas dos lançamentos recentes. A fragmentação de equipamentos antigos também produz novos resíduos, que podem se chocar com outros objetos e ampliar ainda mais o problema.

Por que o lixo espacial é tão perigoso para os satélites?

A principal ameaça está na velocidade dos objetos. Na órbita baixa da Terra, muitos equipamentos se deslocam a aproximadamente 7 a 8 quilômetros por segundo, o equivalente a dezenas de milhares de quilômetros por hora.

Nessas condições, mesmo uma partícula pequena pode causar danos importantes ao atingir um satélite. Dependendo do tamanho e da velocidade relativa envolvidos, uma colisão pode comprometer componentes eletrônicos, danificar estruturas ou inutilizar equipamentos essenciais.

O perigo não se limita aos satélites de uso científico. Sistemas de comunicação, observação da Terra e navegação também dependem de equipamentos em órbita. Uma colisão capaz de interromper o funcionamento de um desses dispositivos pode exigir manobras de emergência, reparos complexos ou a substituição do equipamento.

Isso não significa que todos esses serviços estejam prestes a sofrer interrupções. O risco depende das características dos objetos envolvidos, da órbita ocupada e da capacidade de detectar e evitar possíveis colisões.

Como o lixo espacial pode afetar os serviços utilizados na Terra?

Grande parte da infraestrutura tecnológica moderna depende, direta ou indiretamente, de satélites. Serviços de posicionamento e navegação, transmissão de dados, previsão meteorológica e monitoramento ambiental utilizam informações coletadas ou transmitidas por esses equipamentos.

Se um satélite sofrer danos graves, determinadas funções poderão ser prejudicadas até que o serviço seja restabelecido ou outro equipamento assuma suas tarefas. A extensão do impacto dependerá da importância do satélite, da existência de sistemas redundantes e da possibilidade de substituição.

Além disso, operadores de satélites podem precisar realizar manobras para evitar objetos perigosos. Essas operações exigem monitoramento constante, planejamento e consumo de recursos que poderiam ser utilizados em outras atividades.