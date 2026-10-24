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Ciência

Lixo espacial na órbita da Terra já ameaça satélites e serviços podem ser afetados

O problema está relacionado à expansão das atividades aeroespaciais.

João V. Valença

24/10/2026 - 13h36
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Milhões de fragmentos de equipamentos artificiais circulam ao redor da Terra e representam um desafio crescente para a exploração espacial. Embora apenas uma parcela desses resíduos possa ser acompanhada por sistemas de vigilância, o lixo espacial oferece riscos a satélites, missões tripuladas e tecnologias utilizadas diariamente, como serviços de comunicação e navegação.

Estimativas da Agência Espacial Europeia (ESA) e da NASA indicam que existem dezenas de milhares de objetos maiores em órbita e centenas de milhões de fragmentos menores. Mesmo partículas quase imperceptíveis podem provocar danos significativos quando colidem com equipamentos em alta velocidade.

O problema está relacionado à expansão das atividades aeroespaciais e ao aumento do número de lançamentos, que ampliaram a quantidade de objetos artificiais presentes no entorno do planeta.

Quantos fragmentos de lixo espacial existem ao redor da Terra?

A quantidade de resíduos varia conforme o tamanho dos objetos considerados e os métodos utilizados para estimar sua população. Segundo os números apresentados no levantamento, aproximadamente 47 mil objetos são acompanhados por redes de vigilância espacial.

Entretanto, a população total é muito maior quando são incluídos fragmentos pequenos demais para serem monitorados individualmente de maneira contínua. As estimativas citadas apontam para cerca de 68 mil objetos com mais de 10 centímetros, aproximadamente 1,5 milhão com dimensões entre 1 e 10 centímetros e mais de 200 milhões de partículas com tamanhos entre 1 milímetro e 1 centímetro.

Esses números ajudam a dimensionar a dificuldade de controlar o ambiente orbital. Enquanto os objetos maiores podem ser identificados e acompanhados com mais facilidade, os fragmentos menores representam um desafio adicional para a prevenção de colisões.

O que é considerado lixo espacial?

O termo se refere a objetos artificiais que permanecem no espaço sem desempenhar uma função operacional. A categoria inclui satélites desativados, estágios de foguetes, peças liberadas durante missões e fragmentos produzidos por explosões ou colisões entre equipamentos.

Esses resíduos podem continuar em órbita durante períodos prolongados, dependendo da altitude e de outras condições físicas. Na órbita baixa da Terra, parte do material acaba reentrando na atmosfera, mas outros objetos podem permanecer no ambiente orbital por muitos anos.

O risco aumenta porque a quantidade de detritos não depende apenas dos lançamentos recentes. A fragmentação de equipamentos antigos também produz novos resíduos, que podem se chocar com outros objetos e ampliar ainda mais o problema.

Por que o lixo espacial é tão perigoso para os satélites?

A principal ameaça está na velocidade dos objetos. Na órbita baixa da Terra, muitos equipamentos se deslocam a aproximadamente 7 a 8 quilômetros por segundo, o equivalente a dezenas de milhares de quilômetros por hora.

Nessas condições, mesmo uma partícula pequena pode causar danos importantes ao atingir um satélite. Dependendo do tamanho e da velocidade relativa envolvidos, uma colisão pode comprometer componentes eletrônicos, danificar estruturas ou inutilizar equipamentos essenciais.

O perigo não se limita aos satélites de uso científico. Sistemas de comunicação, observação da Terra e navegação também dependem de equipamentos em órbita. Uma colisão capaz de interromper o funcionamento de um desses dispositivos pode exigir manobras de emergência, reparos complexos ou a substituição do equipamento.

Isso não significa que todos esses serviços estejam prestes a sofrer interrupções. O risco depende das características dos objetos envolvidos, da órbita ocupada e da capacidade de detectar e evitar possíveis colisões.

Como o lixo espacial pode afetar os serviços utilizados na Terra?

Grande parte da infraestrutura tecnológica moderna depende, direta ou indiretamente, de satélites. Serviços de posicionamento e navegação, transmissão de dados, previsão meteorológica e monitoramento ambiental utilizam informações coletadas ou transmitidas por esses equipamentos.

Se um satélite sofrer danos graves, determinadas funções poderão ser prejudicadas até que o serviço seja restabelecido ou outro equipamento assuma suas tarefas. A extensão do impacto dependerá da importância do satélite, da existência de sistemas redundantes e da possibilidade de substituição.

Além disso, operadores de satélites podem precisar realizar manobras para evitar objetos perigosos. Essas operações exigem monitoramento constante, planejamento e consumo de recursos que poderiam ser utilizados em outras atividades.

Tecnologia

Jeff Bezos faz previsão sobre o futuro: "Haverá milhões de pessoas vivendo no espaço"

A previsão foi apresentada durante a Italian Tech Week.

24/10/2026 13h05

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A humanidade pode estar diante de uma transformação que mudaria a forma como vivemos fora da Terra. Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa aeroespacial Blue Origin, acredita que milhões de pessoas estarão vivendo no espaço nas próximas duas décadas. Para o empresário, porém, essa expansão não será necessariamente motivada pela necessidade de trabalhar, mas pelo desejo de explorar novas possibilidades de vida.

A previsão foi apresentada durante a Italian Tech Week, quando Bezos compartilhou sua visão sobre o futuro da exploração espacial e o avanço das tecnologias que podem tornar essa realidade possível.

“ Acredito que, nas próximas duas décadas, haverá milhões de pessoas vivendo no espaço. É assim que as coisas estão acontecendo rapidamente”, afirmou o empresário, que tinha 62 anos em 2026.

Por que Jeff Bezos acredita que milhões de pessoas viverão no espaço?

A previsão de Bezos está relacionada ao desenvolvimento de tecnologias que podem ampliar a presença humana para além da Terra. O empresário defende que o avanço da infraestrutura espacial permitirá criar ambientes nos quais as pessoas poderão viver por escolha própria, sem depender exclusivamente das condições encontradas em nosso planeta.

Em sua visão, a expansão não precisará ocorrer porque faltam oportunidades de trabalho na Terra. Pelo contrário, a expectativa é que muitas pessoas decidam viver fora do planeta por interesse, curiosidade ou preferência pessoal.

“ A maioria das pessoas viverá lá porque quer. Não precisamos de pessoas morando no espaço”, declarou Bezos ao explicar sua perspectiva sobre o futuro.

A ideia representa uma mudança na maneira de imaginar a exploração espacial. Em vez de limitar a presença humana a astronautas em missões temporárias, o empresário projeta um cenário no qual viver fora da Terra poderá se tornar uma alternativa para uma parcela significativa da população.

Curiosidades

Aos 45 anos, Fernando Alonso treina até 5 horas por dia e revela o segredo de sua rotina

O piloto da Aston Martin explicou que passou a priorizar a musculação.

24/10/2026 12h33

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Continuar competindo em alto nível depois dos 40 anos exige disciplina, preparação física e adaptações na rotina. Na Fórmula 1, em que os pilotos enfrentam forças intensas durante curvas e frenagens, manter a musculatura fortalecida é fundamental para suportar as exigências das corridas.

Aos 45 anos, Fernando Alonso mantém uma preparação física voltada às necessidades da categoria e ajustou a maneira como treina com o passar do tempo. O piloto da Aston Martin explicou que passou a priorizar a musculação em vez de dedicar tanto tempo aos exercícios cardiovasculares.

“Treinar aos 20 anos é diferente de treinar aos 40. A maior mudança é que agora faço muito menos cardio e muito mais musculação”, afirmou Alonso, ao comentar as adaptações em seu treinamento.

Por que Fernando Alonso mudou sua rotina de exercícios?

A mudança está relacionada à importância de preservar a massa muscular com o avanço da idade. A partir da vida adulta, a quantidade de músculo pode diminuir gradualmente, especialmente quando faltam estímulos adequados de força e hábitos saudáveis.

Alonso destacou que esse processo pode começar a ser percebido por volta dos 33 ou 34 anos. Por isso, o piloto considera importante dar mais espaço aos exercícios de fortalecimento em sua preparação.

A perda muscular, entretanto, não ocorre da mesma maneira para todas as pessoas. Idade, alimentação, nível de atividade física e outros fatores individuais influenciam esse processo.

No automobilismo, a musculação tem uma função que vai além da aparência física. O fortalecimento ajuda os pilotos a suportar as cargas impostas pelo carro e a manter o controle dos movimentos durante períodos prolongados de esforço.

Quantas horas por dia Fernando Alonso treina?

A quantidade de exercícios varia conforme a fase da temporada. Durante os períodos sem corridas, Alonso pode dedicar entre quatro e cinco horas diárias à preparação física, enquanto, durante o campeonato, a rotina costuma ser reduzida para aproximadamente duas horas por dia.

Essa diferença permite ajustar o treinamento às exigências do calendário e evitar o acúmulo excessivo de fadiga em meio às viagens, aos compromissos profissionais e às competições.

Entre as atividades que fazem parte de sua preparação estão:

  • Exercícios cardiovasculares: realizados de dois a três dias por semana, com atividades como ciclismo, natação ou corrida.

  • Musculação: praticada em três dias da semana, com atenção especial ao fortalecimento da parte superior do corpo.

  • Treinamento do pescoço: voltado à musculatura exigida pelas forças que atuam sobre a cabeça e o corpo dos pilotos durante as corridas.

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