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Reflexão e Filosofia

Machado de Assis: "Mais vale sonhar com a felicidade possível do que chorar a que perdemos"

A ironia cortante e a observação aguçada da sociedade caracterizam toda a obra de Machado.

João V. Valença

23/10/2026 - 17h48
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A obra de Machado de Assis segue desafiando leitores e pesquisadores mais de um século após sua morte. Questões sobre relações humanas, ambição, ciúme e poder — tecidas em toda a produção do escritor — permitem que sua literatura dialogue com dilemas de diferentes épocas e gerações. Macaé recebeu em 25 de setembro um colóquio dedicado a aprofundar essas reflexões.

O evento "Uma Noite com Machado de Assis" acontece às 19h no Espaço Cultural de Convivência, localizado no hall da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Rui Barbosa, 780, Centro. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Por que Machado continua tocando o leitor

A ironia cortante e a observação aguçada da sociedade caracterizam toda a obra de Machado. Seus narradores frequentemente questionam aquilo que parece óbvio, convidando o leitor a enxergar além das aparências — um recurso que se repete em clássicos como "Memórias Póstumas de Brás Cubas", "Dom Casmurro" e "Quincas Borba".

Em "Dom Casmurro", a incerteza sobre a possível traição de Capitu virou uma das questões mais debatidas da literatura brasileira, capaz de gerar novas interpretações a cada leitura. Já "Memórias Póstumas de Brás Cubas" rompeu com as convenções narrativas ao deixar que um personagem contasse sua própria história após a morte.

O humor e a ironia servem, em diferentes obras, como ferramentas para explorar relações sociais e comportamentos humanos.

O encontro e o papel do mediador

Luiz Antônio Aguiar, mestre em Literatura e especialista na produção machadiana, conduzirá a conversa a partir de seu livro "Diálogo com Machado de Assis". Autor de dezenas de livros infantojuvenis e vencedor de dois Prêmios Jabuti, Aguiar vê no encontro uma oportunidade de aproximar gerações mais jovens da literatura brasileira.

Durante o colóquio, o especialista compartilhará análises e reflexões sobre a obra machadiana, estabelecendo diálogo direto com os presentes. Para Aguiar, o contato com o escritor oitocentista abre portas para que novos leitores descubram uma produção que continua relevante.

Espaços culturais abertos à comunidade

O Espaço Cultural de Convivência funciona como ambiente destinado a encontros e atividades gratuitas abertas à comunidade. Integrado à Praça das Artes e à Galeria Hindemburgo Olive, o local tem recebido rodas de conversa, lançamentos de livros e atividades terapêuticas desde sua criação.

Conforme informou a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, a intenção é ampliar o uso dos espaços culturais de Macaé e oferecer à população vivências que fortaleçam a vida comunitária. O espaço vem sendo ocupado por diversas iniciativas, desde terapias até encontros literários.

Uma frase que resume o dilema humano

Uma das reflexões mais conhecidas de Machado — "Mais vale sonhar com a felicidade que poderíamos ter do que chorar aquela que houvéssemos perdido" — aparece no romance "Ressurreição", publicado em 1.872, seu primeiro livro. A sentença está no Capítulo 23, intitulado "Adeus", como parte da angústia existencial do protagonista Félix diante das incertezas dos afetos.

Essa frase exemplifica como Machado aborda dilemas profundamente humanos — a inclinação de idealizar o futuro ou sofrer antecipadamente pelas perdas. A dualidade entre esperança e desespero, tão presente no pensamento do escritor, perpassa sua obra inteira e oferece ao leitor ferramentas para compreender as contradições da vida.

Como a ironia funciona como ferramenta de análise em Machado

A ironia em Machado de Assis não é apenas um recurso de estilo — ela funciona como um mecanismo para desmascarar o que está oculto nas relações humanas e sociais. Quando o narrador questiona aquilo que parece óbvio, força o leitor a examinar as motivações reais por trás das ações das pessoas, revelando hipocrisia, ambição e interesses disfarçados. Essa técnica transforma a leitura em um ato investigativo, onde o óbvio nunca é realmente óbvio.

Em diferentes obras, esse procedimento se repete com propósitos semelhantes: explorar relações sociais, interesses individuais e comportamentos humanos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. O humor que acompanha a ironia funciona como uma espécie de lente que amplia essas contradições, permitindo que o leitor as veja com clareza enquanto se diverte com a sagacidade do autor.

Tecnologia

Cães de guerra geneticamente modificados: empresa cria cachorros para uso militar nos EUA

Animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra.

23/10/2026 17h17

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Foto: Reprodução.

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A Warhound, empresa criada por Palmer Luckey, fundador da Anduril e criador do Oculus, e Ben Lamm, já edita o DNA de células dos melhores cães militares e policiais dos Estados Unidos. Esses animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra projetados em laboratório.

O objetivo inicial é eliminar doenças hereditárias, com possibilidade de melhorias futuras, como potencializar o olfato com base em genes de lobo. A empresa promete resolver um problema crítico de suprimentos para o Pentágono.

Mais de 80% dos cães militares americanos vêm da Europa. Após o treinamento, menos da metade se torna operacional, o que exige 200 cães para manter 100 ativos. Além disso, os Estados Unidos competem com China e Rússia pelo acesso a esses animais.

Como funciona a modificação genética

A empresa coletou amostras de sangue de cães militares, policiais e de equipes de resgate com histórico excelente — a maioria malinois, além de labradores e pastores alemães. As células vão para um banco biológico, onde são editadas antes de serem enviadas à Viagen, empresa de clonagem animal adquirida pela Colossal em novembro de 2025.

A primeira ninhada nasceria no início de 2027, e os primeiros cães entrariam em serviço, no melhor cenário, dentro de dois anos. As edições iniciais se concentrarão em defeitos hereditários que arruínam a carreira desses animais, como displasia de quadril, atrofia muscular, problemas de visão e propensão ao câncer.

Melhorias futuras e equipamento militar

Depois de resolver os problemas genéticos, Lamm planeja adicionar capacidades aprimoradas, como velocidade, longevidade, agilidade e olfato aguçado. Ele imagina integrar genes de receptores olfativos de lobo, criando "um novo tipo de cão". O objetivo inclui ainda blindagem, proteção para olhos e ouvidos e integração com o Eagle Eye, o capacete de realidade mista da Anduril.

O equipamento inclui um colete à prova de balas com sensores que transmitem informações ao condutor do cão. Lamm descreve o programa como "o projeto do Capitão América para Cães".

Financiamento e infraestrutura

A Warhound saiu do sigilo esta semana com 200 milhões de dólares em financiamento e uma avaliação de 1.200 milhões de dólares. Shaun Maguire, da Sequoia, lidera a rodada, que também tem entre os investidores a In-Q-Tel, fundo de capital de risco apoiado pela CIA e por outras agências de inteligência.

A In-Q-Tel é dirigida por David Spirk, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais americano e primeiro diretor de dados do Pentágono. Spirk integrou a equipe original do Projeto Maven — programa militar de inteligência artificial para identificar alvos — e depois trabalhou na Palantir.

Origem do projeto e estrutura societária

Luckey se interessou pelo "lobo terrível" e logo mencionou as dificuldades de obter e preparar cães militares. Nenhum dos dois se apresenta como cofundador da Warhound.

Lamm atua como conselheiro, e luckey não possui ações nem assento no conselho, e a Anduril também não é acionista. A Colossal, porém, cede sua tecnologia à Warhound sob licença e participa do negócio. Até agora, a Warhound não assinou contratos com clientes nem definiu um preço, apesar dos objetivos ambiciosos.

Ciência

Demorei muito tempo para entender por que não deveria dormir mais de 8h por noite

Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade.

23/10/2026 16h47

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Foto: Polina /Pexels

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Dormir bem vai além de passar algumas horas em repouso. Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade, realiza processos essenciais para recuperar o corpo e prepara o cérebro para um novo dia.

O médico e divulgador Mario Alonso Puig recomenda dormir de 7 a 8 horas por noite. Ao falar de quem ultrapassa essa faixa, recorre ao humor: quem dorme 10 horas pertence ao gênero dos ursos em hibernação. A quantidade ideal de sono varia conforme as circunstâncias pessoais, sobretudo quando há uma dívida de sono acumulada.

Alonso Puig considera a dívida de sono uma das poucas exceções para dormir por mais tempo. Nesse caso, o corpo precisa repor o repouso que lhe faltou.

O que acontece no corpo enquanto dormimos

O sono desempenha um papel central em vários mecanismos fisiológicos do organismo. Entre eles estão as defesas do corpo: durante o repouso noturno, ocorrem processos ligados ao funcionamento do sistema imunológico, que responde a diferentes ameaças à saúde. A regularidade do sono influencia mais a saúde do que a quantidade total de horas dormidas.

O cérebro também aproveita essas horas de forma intensa, e o sistema linfático, que elimina resíduos do sistema nervoso, trabalha especialmente durante o sono. Com isso, os mecanismos de limpeza de substâncias acumuladas ao longo do dia ganham força.

Além disso, o organismo libera o hormônio do crescimento (GH). Ele atua nas etapas de desenvolvimento e também participa da reparação e da manutenção dos tecidos.

Por que o sono não é tempo perdido

Dormir não é um período improdutivo, e o corpo usa essas horas para realizar funções que seriam difíceis de substituir descansando acordado ou reduzindo a atividade física durante o dia. O repouso noturno não pode ser compensado com um estilo de vida menos ativo durante a vigília.

Alonso Puig também alerta para os riscos de uma vida excessivamente sedentária. A atividade física prolonga a vida, enquanto o sedentarismo a encurta. Esse padrão se repete entre as pessoas que buscam viver mais e melhor. Cuidar do sono e manter o corpo em movimento são, portanto, dois pilares complementares para a saúde do organismo.

Por que dormir mais de 9 horas aumenta doença se o artigo diz que o corpo precisa se recuperar?

A pesquisa encontrou um dado importante: a maioria das pessoas que relatava dormir mais de 9 horas. Na verdade, dormia menos de 6 quando seu sono era medido por sensores precisos acoplados ao corpo. O problema não era o sono excessivo, mas a percepção equivocada: elas passavam horas na cama sem realmente descansar.

Estudos antigos que usavam apenas questionários para medir o sono chegaram a conclusões erradas por causa disso. O que realmente importa é a qualidade e a regularidade do sono, não o total de horas passadas na cama.

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