Marco Aurélio ensina como dominar a autodisciplina e deixar de ser refém das próprias fraquezas - Imagem: Jean-Pol GRANDMONT / Wikimedia Commons

Marco Aurélio governou Roma de 161 a 180, durante um dos períodos mais turbulentos do império. Deixou um legado filosófico e escreveu Meditações, livro que não pretendia compartilhar com ninguém e que se tornou referência para quem busca dominar a autodisciplina mental.

Escrito em acampamentos militares em Sírmio, na atual Sérvia, em meio a guerras contínuas, à peste que varria o império e a crises políticas sem trégua. O livro revela como o imperador praticava autodisciplina todos os dias e ensina a fazer o mesmo.

Para os estoicos, ser fraco não tem a ver com força física — significa deixar que o conforto, os impulsos e as opiniões alheias tomem as decisões no lugar da razão.

Levante-se na primeira tentativa

Mesmo com todo o poder romano, o imperador enfrentava manhãs em que não queria sair da cama. No quinto livro de Meditações, Marco Aurélio discutiu isso consigo mesmo.

Ele escreveu que, ao se levantar contra a vontade, deveria lembrar que se levantava para cumprir o trabalho de um ser humano e perguntar a si mesmo se havia sido criado apenas para permanecer deitado, aquecido pelas cobertas.

A questão mistura humor com seriedade, mas a resposta era óbvia. A motivação raramente vem antes do movimento, e se você esperar se sentir pronto, o cobertor vence na maioria dos dias.

O segredo é transformar o primeiro ato da manhã numa decisão difícil: levante-se no primeiro despertador e coloque sua tarefa mais pesada no topo da lista. Antes que a mente comece a negociar por que seria melhor deixá-la para depois.

Invista energia apenas no que controla

O estoicismo se constrói sobre uma distinção clara: suas ações, pensamentos, hábitos e respostas estão sob seu comando. A opinião alheia, o clima e o que aconteceu ontem escapam de você. Marco Aurélio escreveu que, em todo tempo e lugar, está em nosso poder aceitar a condição presente e agir com justiça com quem nos rodeia.

Ele escrevia isso em meio à guerra e à peste, mas encontrava todos os dias algo que estava sob seu controle. Reclamar parece produtivo, mas não é, e cada minuto gasto com ressentimento diante do trânsito ou de um e-mail grosseiro poderia ser dedicado ao próprio trabalho.

Aceite a situação como ela realmente é, e depois concentre seu esforço onde ele faz diferença.

Crie uma pausa entre o impulso e a ação

Marco Aurélio percebeu que muito do que nos machuca vem da opinião que formamos sobre um acontecimento, não do acontecimento em si. Depois de perceber isso, encontrou um caminho para lidar com a própria raiva: ao retirar a opinião, desaparece a queixa de estar sendo prejudicado e, sem a queixa, desaparece também o prejuízo.

Uma ofensa só penetra tão fundo quanto você permite, e explodir com as pessoas é sinal de uma mente sem treinamento. Desistir por causa do cansaço também, e nos dois casos, um sentimento passageiro levou a uma decisão que deveria ter passado primeiro pelo seu julgamento.

O remédio prático é uma pausa: antes de reagir, pergunte-se se o impulso é razoável ou se você está apenas cansado, irritado e procurando a saída fácil.

Transforme obstáculos em treinamento

A maioria das pessoas interpreta a dificuldade como sinal para parar. Os estoicos a viam como o lugar onde o caráter se forma, e Marco Aurélio voltou a essa ideia mais de uma vez. Para ele, a mente transforma cada obstáculo à sua atividade em ajuda.

Um período difícil no trabalho ou uma conversa incômoda que você vinha evitando oferece uma chance de praticar a paciência sob pressão. Quando algo bloqueia seu caminho, pergunte-se qual qualidade pode exercitar. Paciência é uma resposta comum, assim como coragem e, às vezes, até teimosia.