Não é Inglaterra nem Dinamarca: esta cidade parece saída da Europa e fica perto do Brasil

A pouco mais de 100 quilômetros da capital da Argentina, um município reúne ruas de terra, casarões antigos e uma estação ferroviária centenária.

Azcuénaga, pequena localidade do partido de San Andrés de Giles, surgiu com o desenvolvimento ferroviário e se transformou numa escapada rural procurada por quem busca a atmosfera europeia no interior de Buenos Aires. A 117 quilômetros da capital portenha, mantém a estrutura de um vilarejo que parece ter saído das campinas europeias.

Construções que remetem aos imigrantes que fundaram a região, ruas sem pavimentação e um ritmo lento do campo bonaerense formam a identidade que atrai visitantes nos fins de semana.

Um século de história ferroviária

Azcuénaga foi fundada em 1 de abril de 1880, com a inauguração da estação do então Ferrocarril del Oeste. O povoado se estruturou ao redor da ferrovia, e essa origem ainda é visível nas construções que resistem até hoje.

A estação original era de madeira, mas foi substituída por um edifício de dois andares, coroado por telhado piramidal com telhas francesas.

No auge da ferrovia, o andar superior da estação servia de moradia para a família do chefe da estação. Nas poucas ruas do município, há casarões antigos, armazéns de ramos gerais, pensões e outros imóveis que integram o patrimônio local.

A Província de Buenos Aires reconhece que essas construções refletem as origens imigrantes da localidade, e grande parte de seu apelo turístico se baseia exatamente nesse acervo histórico.

Gastronomia e atrativos que transformam fins de semana

Azcuénaga não depende de grandes estruturas nem de atrações artificiais para receber visitantes. O pequeno vilarejo preserva ruas de terra, edifícios de outras épocas e o ritmo tranquilo do interior. Nos fins de semana, turistas procuram os restaurantes e os pratos de culinária caseira, e nos dias úteis, a zona rural mantém sua quietude.

A localidade tem aproximadamente 350 habitantes e concentra cerca de dez estabelecimentos gastronômicos que se tornaram pontos de encontro.

Entre os locais para visitar estão a própria estação ferroviária, a antiga pensão Sforzini, o Conventillo de Casa Terrén. A Casa Terrén e Cia., a padaria La Moderna e a capela Nuestra Señora de la Asunción. Cada um preserva fragmentos da história que moldou o lugar.