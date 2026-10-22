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Cratera avistada

NASA observa a Lua e encontra uma nova cratera com 222 metros de diâmetro

Cratera foi formada na Lua no ano de 2024

Henrique Cesaretti

22/10/2026 - 07h04
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A cratera de 222 metros de diâmetro, formada na Lua na primavera de 2024, deixou marcas que vão além do buraco. À noite, o solo ao redor esfria de 8 a 9 graus Kelvin, criando uma zona fria que se estende por aproximadamente 7 quilômetros — uma área 30 vezes maior que a da própria cratera.

O impacto afrouxou o regolito — a camada de poeira e rocha fragmentada que cobre a Lua — de maneira uniforme nos dois tipos de terreno onde caiu: a planície vulcânica escura e o planalto mais claro. Esse afrouxamento reduz a capacidade do solo de reter o calor acumulado durante o dia lunar.

Como a cratera foi descoberta

Robert Wagner, especialista em processamento de imagens do Intuitive Machines, identificou a cratera em 24 de outubro de 2025 ao comparar fotos recentes da Lua com imagens antigas da câmera do Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA. Um ponto brilhante cercado por um halo escuro chamou sua atenção entre dezenas de imagens analisadas rotineiramente.

Esse é o maior impacto lunar documentado desde que o orbitador começou a operar, em 2009. A cratera anterior tinha 70 metros de diâmetro, e o novo impacto recebeu o nome McGetchin, em homenagem ao cientista lunar Tom McGetchin.

A cratera tem 43 metros de profundidade e formou-se após o impacto de um objeto do tamanho de um prédio de três a seis andares.

O resfriamento revelado pelo instrumento Diviner

Tyler Powell, do Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, liderou a equipe que mediu o padrão de resfriamento noturno usando o Diviner. Um instrumento que detecta calor a bordo do Lunar Reconnaissance Orbiter.

As primeiras leituras chegaram em 1º de novembro de 2025, aproximadamente um ano e meio após o impacto, quando todo o calor gerado pela colisão já havia dissipado.

Em 20 passagens noturnas até fevereiro de 2026, o Diviner registrou uma zona fria de cerca de 7 quilômetros de largura circundando a cratera. Com temperaturas de 14 a 16°F (8 a 9 K) mais frias que o solo adjacente à meia-noite. Faixas ainda mais frias se estendiam em várias direções a partir do impacto.

A mais clara apontava para o norte-nordeste — a mesma orientação de uma língua escura de detritos visível nas imagens de câmera.

Por que o solo solto muda a temperatura

A Lua é coberta por regolito, e seu comportamento térmico depende do grau de compactação. O regolito denso retém durante a noite o calor acumulado no dia lunar, enquanto o regolito solto perde esse calor mais rapidamente para o espaço. Quando um impacto afroxa o solo uniformemente numa área grande, cria um padrão de resfriamento noturno perceptível.

Astronautas da missão Apollo 16 pousaram numa zona fria ao redor da cratera South Ray e notaram que seus passos afundavam profundamente naquele terreno afrouxado, muito mais que em outras áreas onde exploraram. A descoberta oferece aos pesquisadores uma oportunidade rara de estudar como impactos transformam a superfície lunar em tempo real.

Frequência dos impactos e padrões térmicos

Pesquisadores estimam que uma colisão capaz de criar uma cratera deste tamanho ocorre na Lua aproximadamente a cada 132 anos em média. Todas as crateras com mais de 30 metros de largura descobertas desde 2009 apresentam zonas frias próprias.

O Diviner detectou solo mais áspero numa faixa de cerca de 14 quilômetros ao redor do impacto, com mudanças mais sutis na reflexão da luz até 100 quilômetros de distância. Essas zonas frias tendem a desaparecer gradualmente entre 100 mil e 2 milhões de anos.

O Diviner continua monitorando McGetchin, e como a zona fria desaparece ainda é parcialmente desconhecido. A equipe identificou três possibilidades: detritos lançados poderiam desencadear um fluxo de grãos. Uma onda de gás do impacto poderia afrouxar o solo, ou o tremor poderia levantar e dispersar a camada superior.

A rapidez com que a zona fria desaparece deve ajudar a datar alguns dos impactos mais recentes da Lua. Para entender completamente como o solo se afrouxa a quilômetros de distância do impacto.

Serão necessárias medições mais profundas que as do Diviner, testes laboratoriais melhores com solo lunar e medições diretas de futuras missões tripuladas, e o estudo completo foi publicado na revista Science Advances.

Por que o solo afrouxado esfria mais rapidamente à noite

O regolito lunar funciona como um isolante térmico natural quando está compactado. Durante o dia lunar, o solo denso absorve calor do Sol e o retém através de sua estrutura compacta. À noite, esse calor fica armazenado e é liberado lentamente para o espaço, mantendo a temperatura relativamente estável.

Quando um impacto afrouxa o regolito, desfaz essa estrutura compacta e cria espaços vazios entre as partículas. Esses espaços permitem que o calor acumulado escape muito mais rapidamente para o vácuo do espaço durante a noite lunar, fazendo a temperatura cair drasticamente — exatamente como um edifício bem isolado mantém o calor, enquanto um edifício com "furos" perde calor rápido.

Segundo um estudo publicado na revista Science advances em 2026, comparando imagens mensais da Lua, cientistas detectaram uma nova cratera de 222 metros de diâmetro que se formou em 2024, revelando que impactos desta magnitude ocorrem aproximadamente uma vez a cada 132 anos. Veja o estudo.

Ciberataque?

Falha global na internet acende alerta para novos ataques e ameaça milhares de sites

Problema surgiu após a descoberta de duas vulnerabilidades graves

22/10/2026 09h00

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Foto: TheDigitalArtist/Pixabay

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Uma falha crítica de segurança interrompeu, na última quarta-feira (21), centenas de sites de governos, empresas e instituições em diversos países. O problema surgiu após a descoberta de duas vulnerabilidades graves em PHP, uma das linguagens de programação mais usadas no funcionamento de páginas e serviços de internet.

As falhas permitem que cibercriminosos executem código malicioso em determinados servidores sem necessidade de senha ou credenciais de acesso. Diante da gravidade da ameaça, agências de segurança informática recomendaram desconectar temporariamente os sites afetados até que as organizações instalassem as atualizações necessárias.

A Europa foi especialmente afetada, com portais governamentais, instituições de ensino, hospitais e outros serviços digitais saindo do ar. As interrupções ocorreram principalmente como medidas preventivas para evitar possíveis ataques, não por uma queda generalizada da internet.

Vulnerabilidades com gravidade crítica em PHP

O alerta foi disparado quando os responsáveis pelo PHP identificaram duas vulnerabilidades catalogadas como CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619. Ambas receberam nota 9,2 em uma escala de 10, pontuação considerada crítica segundo padrões internacionais. PHP é uma linguagem de programação amplamente utilizada em aplicações web, o que ampliou o alcance do risco.

O principal perigo dessas brechas é permitir que cibercriminosos executem instruções remotamente em servidores vulneráveis, acessem informações armazenadas, modifiquem arquivos, roubem dados ou comprometam o funcionamento de serviços inteiros. A possibilidade de acesso direto ao sistema de arquivos ou ao banco de dados do servidor ameaçou centenas de milhares de plataformas no mundo.

 

Respostas de agências internacionais e desconexões preventivas

A gravidade da descoberta levou a Equipe de Resposta a Emergências Informáticas da União Europeia (CERT-EU) a recomendar que organizações e empresas incapazes de aplicar as correções imediatamente isolassem seus sistemas das redes públicas. A recomendação desencadeou uma série de desconexões preventivas em centenas de servidores em todo o mundo.

A Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) também se posicionou publicamente e aconselhou desligar sistemas que não pudessem ser atualizados de imediato.

A NSA alertou que PHP é amplamente utilizado em aplicações web e que as vulnerabilidades podem dar acesso direto ao sistema de arquivos ou ao banco de dados do servidor. Por isso, recomendou a desconexão completa dos sistemas até que a falha pudesse ser mitigada.

Chamado urgente de líderes internacionais

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, também solicitou ação urgente em uma rede social. Ela pediu que as organizações verificassem se utilizavam PHP em seus sites e se preparassem para instalar a atualização. Segundo Takaichi, a atualização seria disponibilizada na noite de 21 de outubro, às 23 horas, no horário do Japão.

O tom de urgência das autoridades globais refletiu a preocupação com a extensão potencial dos danos se sistemas permanecessem vulneráveis.

Como os cibercriminosos aproveitam essas vulnerabilidades

As duas falhas em PHP funcionam como portas de entrada que não exigem chave. Normalmente, para acessar um servidor, um atacante precisa de credenciais válidas — nome de usuário e senha. Mas essas vulnerabilidades permitem que o código malicioso seja executado diretamente no servidor sem passar por nenhum desses mecanismos de proteção.

Uma vez dentro, o atacante ganha acesso ao sistema de arquivos e ao banco de dados do servidor. Isso significa que consegue ler, modificar ou excluir qualquer arquivo armazenado, roubar informações sensíveis ou até derrubar o funcionamento de todo o serviço.

É como se alguém conseguisse entrar em uma casa pulando a janela, em vez de usar a porta, e depois fizesse o que quisesse lá dentro sem ninguém poder impedir.

Quando a desconexão não era necessária

Nem todo site que usa PHP estava em perigo no mesmo grau. A vulnerabilidade afetava apenas determinados servidores, de acordo com a configuração e a versão do PHP. Alguns sistemas, apesar de rodarem em PHP, poderiam estar protegidos por outras camadas de segurança ou já estar atualizados e não ser afetados pelas falhas descobertas.

Além disso, as autoridades deixaram claro que desconectar os sistemas da internet era uma medida preventiva, não uma certeza de que o ataque havia ocorrido. Muitos sites foram desligados por precaução enquanto os administradores verificavam se os sistemas usavam versões vulneráveis de PHP.

Se os administradores de um site já haviam instalado uma atualização de segurança antes do aviso, o site podia continuar funcionando sem risco.

Supertufão

Supertufão Champi atinge 296 km/h e forma um olho gigantesco no Pacífico

Se trata do ciclone tropical mais poderoso registrado em 2026

22/10/2026 08h43

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Foto: WikiImages/Pixabay

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Com ventos sustentados que chegaram a 296 km/h nesta semana, o supertufão Champi se firmou como o ciclone tropical mais poderoso registrado em 2026 no Oceano Pacífico.

Chamou a atenção de meteorologistas a velocidade com que o olho do ciclone — área de calmaria relativa no centro da tempestade — mudou de tamanho: passou de uma faixa estreita, entre 8 e 10 quilômetros, para cerca de 56 quilômetros de diâmetro em questão de dias.

Na terça-feira (20), o Centro Conjunto de Alerta de Tufões dos Estados Unidos (JTWC) enquadrou o Champi no nível mais alto da escala, com potência equiparável a um furacão de categoria 5. No mesmo dia, a pressão no centro da tempestade foi medida em 895 hPa, patamar associado a ciclones de força excepcional.

Na quarta-feira (21), o ciclone começou a perder intensidade, mas mantinha ventos violentos enquanto avançava rumo à região entre Taiwan e o sul do Japão.

A reestruturação interna que ampliou o olho

A expansão do olho do Champi ocorreu durante um processo de reorganização comum em ciclones muito intensos. Uma nova faixa de nuvens e tempestades começou a se formar mais distante do centro, envolvendo gradualmente a parede original — a zona de maior violência onde se concentram os ventos mais fortes e as chuvas mais pesadas.

Aos poucos, essa segunda estrutura ganhou força enquanto a anterior enfraquecia, alargando o olho do sistema.

Esse mecanismo explica como o Champi manteve sua intensidade extrema enquanto o olho crescia dramaticamente. Meteorologistas identificaram precisamente esse padrão no comportamento do tufão, permitindo compreender a transformação visual que chamou atenção nas redes sociais e entre especialistas da área. O processo costuma reduzir temporariamente a velocidade dos ventos antes de uma possível nova intensificação.

 

Possível aproximação de um limite físico

A combinação de ventos extremos com um núcleo tão amplo despertou especulações sobre se o Champi teria alcançado um limite teórico de intensidade para Tufões com essa dimensão. Tempestades normalmente concentram sua máxima força numa área reduzida perto do centro, tornando rara essa configuração de potência extrema combinada com um olho gigantesco.

Nem o Centro Conjunto de Alerta de Tufões nem a Agência Meteorológica do Japão confirmaram oficialmente essa hipótese. Kerry Emanuel, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e uma das principais referências mundiais sobre os limites de intensidade dos ciclones tropicais, avaliou que essa hipótese é plausível, segundo disse ao g1.

Emanuel contou que, dias antes de o Champi atingir seu pico, projeções feitas para o Pacífico Oeste já indicavam que as condições da região tornariam possível, teoricamente, a formação de ventos entre 296 e 333 km/h.

Esse limite teórico não depende apenas da temperatura da água: resulta de uma combinação de fatores oceânicos e atmosféricos que determinam quanta energia a tempestade consegue converter em vento.

Rajadas ainda mais intensas e impactos confirmados

As medições recentes revelam uma magnitude ainda maior que os números oficiais. As rajadas do Champi atingiram aproximadamente 361 km/h durante seu período de pico, conforme levantamentos posteriores. A Agência Meteorológica do Japão registrou ventos sustentados de quase 300 km/h com rajadas estimadas em 306 km/h.

O governo dos Estados Unidos aprovou uma declaração de emergência para Guam e autorizou o envio de ajuda federal diante do impacto da tempestade no território.

Emanuel ressalva, porém, que as estimativas feitas apenas por satélite carregam incerteza considerável. Sem medições diretas dentro do ciclone — o que exigiria aeronaves especializadas — a velocidade atribuída ao Champi pode variar em até cerca de 32 km/h.

Essa margem de erro, embora significativa, não altera o caráter excepcional da tempestade nem sua posição entre os eventos meteorológicos mais intensos já registrados.

Por que a expansão do olho não enfraquece o tufão?

Quando o olho do Champi cresceu de 8 a 10 quilômetros para 56 quilômetros, muitos esperariam que a tempestade perdesse força. Acontece que o processo funciona diferente: uma nova parede de nuvens e tempestades se forma mais afastada do centro, envolvendo gradualmente a parede original — a zona onde os ventos são mais violentos. Essa nova estrutura ganha força enquanto a antiga enfraquece, mantendo a intensidade geral do sistema mesmo com o olho ampliado.

A reorganização é comum em tufões extremamente poderosos e explica por que o Champi continuou extraordinariamente intenso apesar da mudança dramática de tamanho. Esse rearranjo interno permite que a tempestade mantenha sua capacidade destrutiva durante a transformação, com a energia se redistribuindo em torno de uma estrutura maior.

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