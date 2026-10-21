Dois satélites russos estão perdendo altitude e podem cair na Terra

A Rússia enfrenta um problema crítico com sua constelação de satélites Rassvet, projeto rival do Starlink. Dois satélites da série — o RASSVET-3 17 e o RASSVET-3 23 — estão perdendo altitude em ritmo preocupante e devem reingressar na atmosfera terrestre em questão de semanas. Segundo dados de rastreamento orbital atualizados em 13 de outubro.

Os dois aparelhos foram lançados em 19 de julho do cosmódromo russo de Plesetsk, mas não conseguiram atingir a altitude operacional planejada. Atualmente orbitam a apenas 250 quilômetros de altura, muito abaixo dos 480 a 512 quilômetros alcançados pelos outros 14 satélites do mesmo lançamento.

Previsões indicam que o RASSVET-3 23 pode reingressar na atmosfera em 29 de outubro e o RASSVET-3 17 em 1º de novembro — embora essas estimativas possam variar conforme novos dados orbitais sejam coletados.

Falha no sistema de propulsão

O que intriga especialistas é que ambos os satélites deveriam ascender automaticamente de uma órbita inicial de cerca de 300 quilômetros usando seus próprios motores de plasma. Nenhum dos Dois conseguiu acompanhar o trajeto da constelação, o que sugere uma possível falha no sistema de propulsão.

Bureau 1.440, empresa russa responsável pelo projeto, não reconheceu publicamente nenhum problema técnico nem confirmou a perda dos dispositivos. Este não é o primeiro revés da constelação Rassvet, e o satélite RASSVET-3 4 já havia reingredado na atmosfera em 6 de junho, após apenas 75 dias em órbita.

Ambições além da internet comercial

Rassvet representa a aposta de Moscou para rivalizar com o Starlink de SpaceX, prometendo conexões por enlaces laser, velocidades até 1 Gbps e latência inferior a 70 milissegundos.

Mas o projeto carrega um segundo objetivo estratégico: segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Uma rede Rassvet parcialmente operativa permitiria à Rússia melhorar o controle remoto de drones e sistemas não tripulados utilizados em operações militares.

Os obstáculos técnicos enfrentados pela constelação colocam em risco esse duplo propósito e evidenciam os desafios russos para estabelecer uma infraestrutura espacial competitiva no contexto de crescente conflito tecnológico global.

A história de fracassos que precede este problema

Os dois satélites que estão caindo não representam um problema isolado. O RASSVET-3 4 já havia reingredado na atmosfera em 6 de junho deste ano, depois de apenas 75 dias em órbita — um tempo extremamente curto para um equipamento que custou recursos significativos. Isso mostra que a constelação Rassvet enfrenta desafios técnicos sistêmicos, não apenas acidentes pontuais. Bureau 1440, a empresa responsável, tampouco reconhece publicamente esses problemas técnicos ou confirma a perda dos dispositivos, o que dificulta o aprendizado e a correção dos erros.

O contexto maior é que a Rússia está numa competição tecnológica crescente com o resto do mundo para estabelecer infraestruturas espaciais competitivas. Enquanto isso, enfrenta limitações nos seus lançamentos e problemas que afetam tanto objetivos comerciais quanto militares. Cada falha atrasa ainda mais um projeto que já estava com dificuldades antes mesmo destes dois satélites começarem a cair.