Nem vermelho e muito menos verde: a cor inesperada que promete ser tendência no Natal 2026

Este ano, o branco perlado desponta como a tonalidade que vai reformular a decoração natalina, deixando em segundo plano o vermelho e o verde que dominaram as festas por décadas.

Especialistas em design de interiores apontam uma transformação significativa na forma como as casas se adornam para as celebrações de fim de ano, com foco em sobriedad, elegância e espaços mais amplos. O acabado nacarado reflete a luz de forma envolvente, diferente do branco mate ou do prateado frio, e essa característica o torna particularmente valorizado na decoração contemporânea.

A revista especializada El Mueble afirma que a escolha responde à busca crescente por ambientes serenos e minimalistas nas festas.

Por que o branco perlado muda a percepção dos ambientes

O acabamento nacarado reflete o brilho das luzes natalinas e cria a sensação de um espaço maior, e o efeito é valioso em apartamentos e casas pequenas.

O branco perlado evoca paisagens nevadas e traz calma e elegância, com um toque moderno e minimalista. O tom acetinado realça o brilho dos adornos sem sobrecarregar o ambiente.

A tonalidade funciona como elemento neutro, combina com diferentes materiais e pode aparecer em árvores verdes tradicionais, brancas ou com aparência de neve, sem comprometer a sofisticação da composição.

Como incorporar a tendência com o que você já possui

Adotar essa tendência não exige gastar muito, e especialistas recomendam usar o branco perlado como base neutra e combiná-lo com acessórios dourados ou platinados já guardados em casa.

Esferas e guirlandas nacaradas funcionam como o ponto central da árvore. Fitas de organza em tons perolados, enroladas nos galhos ou dispostas na mesa principal, completam a decoração com sofisticação.

A iluminação quente, com guirlandas amareladas ou em outros tons quentes, realça o brilho acetinado dos adornos sem sobrecarregar o visual e reforça a elegância da tendência. Com pequenas mudanças e a reutilização dos enfeites existentes, é possível transformar a decoração natalina com a tonalidade que promete dominar a temporada festiva.