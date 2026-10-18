Noruega oferece moradia gratuita a voluntários dispostos a trabalhar 5 horas por dia em fazenda - Foto: Barnabas Davoti/Pexels

Uma fazenda em Hillestad, localidade a cerca de 50 minutos de Oslo, na Noruega, oferece moradia, refeições e contato com a vida rural a voluntários dispostos a trabalhar entre 4 a 5 horas por dia. O anfitrião recebe pessoas interessadas em aprender sobre agricultura, silvicultura e a cultura nórdica.

O intercâmbio combina trabalho prático no campo com imersão cultural. Os voluntários têm alojamento e todas as refeições preparadas pelo anfitrião, que é chef de formação. Também podem conhecer a vida tradicional norueguesa por meio de atividades compartilhadas com a família local.

Que tarefas os voluntários realizam

O anfitrião voltou à fazenda familiar em 2017, depois de deixar o emprego na indústria de restauração. Desde então, trabalha com manejo florestal, manutenção de trilhas e cultivo de hortaliças para consumo próprio, e ele compartilha esse conhecimento com os participantes do programa.

As atividades variam conforme a estação e as demandas do local. Na primavera, os voluntários podem trabalhar na floresta com derrubada seletiva, desbastes e preparo de lenha. Na horta, ajudam no plantio, na capina e na colheita de vegetais.

Também há trabalhos de pintura, pequenas reformas nas construções e participação em um projeto de restauração de uma cabana na mata. O anfitrião mantém os caminhos florestais e planeja novas rotas de acesso. Embora a propriedade cultive cereais para venda, os voluntários não participam dessa atividade.

O que está incluído na experiência

O anfitrião disponibiliza dois quartos no segundo andar da residência, ambos com cama de casal e banheiro compartilhado. As refeições estão incluídas, e os hóspedes convivem com a família. Os pais do anfitrião vivem na propriedade vizinha e costumam participar dos jantares.

A experiência inclui atividades de intercâmbio cultural, e o anfitrião é chef de profissão e prepara pratos tradicionais noruegueses. Também oferece compartilhar conhecimentos de coquetelaria em um bar equipado na casa. Ele vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e aceita viajantes que levem seus próprios animais de estimação.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site oficial do Workaway e buscar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições da hospedagem e os requisitos específicos. O perfil registra 36 comentários positivos de viajantes, e os participantes destacaram a amabilidade do anfitrião e a possibilidade de compartilhar atividades com a família dele.

Se eu levar meu cachorro, como funciona a convivência com os dois cães do anfitrião?

O anfitrião vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e está aberto a receber voluntários com animais de estimação. No entanto, o texto não detalha como essa convivência é organizada: quantos cães e gatos ele aceita, se há espaço separado para os animais, como são feitas as apresentações ou se existem restrições.

Antes de confirmar a candidatura no Workaway, o interessado deve verificar diretamente com o anfitrião as condições para levar seu animal, incluindo horários de passeio compartilhado. Alimentação e possíveis comportamentos dos cães que seja importante conhecer.