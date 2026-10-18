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Heroína

Ela salvou milhares de soldados na Primeira Guerra e deixou uma frase marcante antes de ser fuzilada

Ela foi responsável por ajudar soldados aliados a fugir da Bélgica ocupada

Henrique Cesaretti

18/10/2026 - 10h41
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A enfermeira britânica Edith Cavell foi fuzilada durante a Primeira Guerra Mundial por ajudar soldados aliados a fugir da Bélgica ocupada. Nascida em Norfolk em 4 de dezembro de 1865, ela construiu uma carreira dedicada a salvar vidas. Os alemães a executaram como se fosse espiã, embora não houvesse registro de que exercesse essa função.

Filha do pastor anglicano Frederick, Edith cresceu com os princípios religiosos de socorrer os pobres e cuidar dos enfermos. Essa formação influenciou seu caminho décadas depois, quando deixou as ambições iniciais de trabalhar com pintura e desenho para dedicar-se à enfermagem.

Da Europa ao chamado profissional

Ainda jovem, Edith deixou a Inglaterra para trabalhar como preceptora de uma família francesa na Bélgica. Depois, foi voluntária em um hospital na Áustria, experiência que despertou seu interesse pela enfermagem. Em 1896, retornou a Londres para cuidar do pai doente e trabalhou no London Hospital até a recuperação dele.

Aos trinta anos, já era enfermeira e tinha experiência, entre outras áreas, no auxílio a partos. Mais tarde, regressou a Bruxelas para lecionar na Escola de Enfermagem, onde ajudou a editar a revista "La enfermera".

Em 1907, o cirurgião belga Antoine Depage, que também presidia a Cruz Vermelha local. Convidou-a para chefiar a enfermagem do Instituto Berkaendael e dirigir a Escola Belga de Enfermeras Graduadas, fundada por ele.

O atentado que desencadeou a guerra

Essa rotina profissional encerrou abruptamente em 28 de junho de 1914, quando o jovem nacionalista bósnio Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Francisco Fernando da Áustria e sua esposa Sofia, grávida do quarto filho, em Sarajevo. O atentado acendeu o pavio da Primeira Guerra Mundial.

Em menos de um mês, a Alemanha enfrentava a Rússia e a França em um conflito de violência inédita, e a Grã-Bretanha logo se somou à guerra.

A região dos Bálcãs — incluindo Bósnia-Herzegovina, Zagreb, Belgrado e Kosovo — carregaria as marcas daquele drama por décadas. Até que a Guerra da Iugoslávia, em 1995, trouxesse certa estabilidade a um território marcado por divisões étnicas e religiosas.

A rede clandestina e o risco da coragem

Nesse cenário de colapso europeu, Edith transformou sua instituição em Bruxelas em uma estrutura que ia além dos cuidados médicos. Após a invasão alemã, em 4 de agosto de 1914. Ela integrou uma rede clandestina que facilitava a fuga de soldados aliados feridos para a Holanda, então neutra no conflito, contrariando as ordens dos ocupantes.

A rede tinha dois núcleos: a região de Mons, na Bélgica, e as de Lille e Valenciennes, na França.

Os alemães, porém, haviam infiltrado espiões na rede pouco depois de sua criação. Em 3 de agosto de 1915, o alto comando prussiano na Bélgica mapeou o grupo inteiro. Edith foi presa com outras quinze pessoas e encarcerada na prisão de Saint Gilles.

Julgada por um tribunal militar entre 7 e 8 de outubro, admitiu todas as acusações sem apresentar defesa.

A execução e as palavras finais

Diplomatas tentaram salvar Cavell antes da execução, que os alemães decidiram antecipar. O primeiro secretário da embaixada dos Estados Unidos na Bélgica. Hugh Gibson, e o embaixador espanhol em Bruxelas, Rodrigo de Saavedra, marquês de Villalobar, foram ao governador militar alemão Oscar von der Lancken-Wakenitz pedir clemência.

Gibson lembrou o incêndio de Lovaina e o torpedeamento do navio Lusitania por um submarino alemão, em 7 de maio de 1915, e afirmou que o fuzilamento causaria horror internacional.

Condenada à morte em 11 de outubro, Edith foi fuzilada ao amanhecer de 12 de outubro de 1915 no Tir National, terreno militar belga. Tinha quarenta e nove anos, e antes de enfrentar o pelotão, recebeu em sua cela o capelão anglicano Stirling Gahan, que depois relatou sua firmeza.

Segundo o pastor, ela disse que o patriotismo não era suficiente e que não deveria guardar ódio nem amargura contra ninguém. Também afirmou ter presenciado a morte tantas vezes que ela não representava algo estranho ou aterrorizante, e essas palavras permaneceram na memória do clérigo.

O legado e o reconhecimento póstumo

O embaixador espanhol Rodrigo de Saavedra exigiu que Edith fosse enterrada no pequeno cemitério próximo ao local da execução. O poeta alemão Gottfried Benn, que também era médico militar da prisão de Saint Gilles, testemunhou o fuzilamento e certificou a morte. Depois, Benn escreveu que nunca havia visto uma mulher com tanto valor.

Para ele, a guerra a havia destruído porque ela havia entrado nela. O ministro de Assuntos Exteriores alemão, Arthur Zimmermann, justificou a execução como lamentável. Mas necessária, argumentando que um estado em guerra não podia permitir crimes contra a segurança de seus exércitos sem punição, nem mesmo cometidos por mulheres.

Sua execução repercutiu globalmente e é considerada um marco da Primeira Guerra, que durou quatro anos, provocou quarenta milhões de mortos e redesenhou fronteiras do continente europeu.

Como a execução de Cavell se transformou em arma de propaganda

A morte de Edith deveria ser apenas um exemplo disciplinador entre centenas de execuções na Bélgica ocupada. Os alemães, porém, não previram que o fuzilamento teria o efeito oposto: em vez de intimidar, gerou comoção internacional e desmoralizou a campanha militar germânica. A mídia internacional romantizou seu último ato, ao descrever como ela dispensou a venda e encarou o pelotão.

Suas palavras sobre o patriotismo não ser suficiente ecoaram como um protesto pacifista. Entre os países aliados, sua história ganhou força política imediata. Na Inglaterra, a imagem de Cavell foi usada em comícios militares para apelar ao patriotismo de homens ainda não alistados. Nos Estados Unidos, ainda neutro, seu caso serviu de argumento para abalar o isolacionismo do país.

A execução, junto com a invasão da Bélgica e o torpedeamento do Lusitania, forneceu argumentos para quem pedia uma ação americana.

Por que os alemães fuzilaram uma enfermeira se ela não era espiã?

Edith foi condenada formalmente por traição, e ajudar soldados aliados a escapar era considerado crime contra a segurança do exército alemão ocupante. Os alemães argumentavam que um Estado em guerra não podia permitir tais atos sem punição, nem mesmo quando cometidos por mulheres, e não se conheceu nenhuma missão de espionagem de Edith.

O que ela fez foi usar sua posição na instituição de saúde para facilitar a fuga de cerca de 200 soldados aliados feridos para a Holanda neutra. Um ato humanitário que os ocupantes classificaram como traição.

A guerra que ninguém previa que duraria quatro anos

Quando Edith regressou a Bruxelas em 1914, poucos imaginavam o que estava por vir. Nos elegantes salões do Império Austro-Húngaro, especialistas previam que a guerra duraria apenas quinze dias. Enquanto isso, valsas de Strauss tocavam e taças de champanhe tilintavam nos brindes. Essa expectativa de brevidade moldou as decisões de muitos, incluindo Edith, que voltava ao trabalho de enfermeira.

O conflito se estendeu por quatro anos, provocou quarenta milhões de mortes e modernizou a forma de matar. Com artilharia ampliada, metralhadoras disseminadas, gases venenosos como o mostarda e batalhas metro a metro nas trincheiras. A guerra desmoronou o Império Austro-Húngaro e deixou a Alemanha derrotada, em ruínas e rancorosa. Essas condições contribuíram para a Segunda Guerra, duas décadas depois.

Ciência

Onda de 17,6 metros no Pacífico surpreende cientistas ao atingir quase o triplo do previsto

Superou drasticamente as expectativas de tamanho.

18/10/2026 13h00

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Foto: lucas andreatta/Pexels

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Cientistas registraram um fenômeno raro no oceano Pacífico: uma onda de 17,6 metros próximo a Ucluelet, na costa canadense, que superou drasticamente as expectativas de tamanho. O que tornou o evento extraordinário não foi apenas a altura absoluta, mas a proporção descomunal em relação às condições do mar naquele momento.

A onda foi captada em 17 de novembro de 2020 por uma boia de monitoramento da MarineLabs posicionada perto da ilha de Vancouver. Pesquisadores da Universidade de Victoria analisaram os dados e publicaram suas conclusões na revista Scientific Reports, trazendo novas evidências sobre a riqueza dos fenômenos oceânicos extremos.

Por que essa onda foi tão excepcional

A altura significativa — conceito-chave para entender a comparação — é medida pela média do terço das ondas mais altas de um período. Naquele novembro, essa referência ficou em torno de seis metros. A onda observada, com seus 17,6 metros, ultrapassou essa medida em quase três vezes, criando uma desproporcionalidade que raramente ocorre na natureza.

Para visualizar o tamanho: a distância vertical entre o vale e o pico daquela onda equivaleria a um prédio de cinco ou seis andares. Essa escala gigantesca em contraste com o padrão do mar local deixou os pesquisadores intrigados sobre quais mecanismos oceanográficos teriam gerado tamanha anomalia.

O histórico das ondas anômalas

Fenômenos extremos desse tipo recebem o nome de ondas anômalas. Um exemplo célebre ocorreu em 1995, quando a onda Draupner atingiu 25,6 metros próximo à Noruega — altura ainda maior que a do Canadá. Contudo, a Draupner media pouco mais que o dobro da altura significativa naquele instante, diferença proporcional menor que a observada em 2020.

A ocorrência canadense, portanto, representa um caso extremo até entre os extremos, demonstrando que o oceano ainda guarda surpresas capazes de desafiar os padrões estatísticos estabelecidos.

Novos modelos para prever riscos

Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida lideraram uma análise publicada em fevereiro de 2026 na revista Ocean Science, comparando registros reais de boias com simulações computacionais. O trabalho revelou que os modelos matemáticos tendiam a suavizar oscilações presentes nos dados observados, tornando-se incapazes de capturar adequadamente eventos extremos.

A pesquisa identificou um sinal de alerta: momentos antes de muitas ondas anômalas surgirem. Ocorre uma queda abrupta na razão entre os picos e os vales das ondas, seguida por uma elevação súbita. Reconhecer esse padrão ao longo do tempo pode alertar sobre condições favoráveis ao surgimento de fenômenos perigosos.

Melhorar os modelos com esses detalhes mais refinados torna possível avaliar melhor o risco que ondas extremas representam para embarcações e estruturas offshore.

Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

18/10/2026 12h27

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Imagem: Wikimedia Commons

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O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

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