Ela salvou milhares de soldados na Primeira Guerra e deixou uma frase marcante antes de ser fuzilada - Foto: Navy Medicine/Unsplash

A enfermeira britânica Edith Cavell foi fuzilada durante a Primeira Guerra Mundial por ajudar soldados aliados a fugir da Bélgica ocupada. Nascida em Norfolk em 4 de dezembro de 1865, ela construiu uma carreira dedicada a salvar vidas. Os alemães a executaram como se fosse espiã, embora não houvesse registro de que exercesse essa função.

Filha do pastor anglicano Frederick, Edith cresceu com os princípios religiosos de socorrer os pobres e cuidar dos enfermos. Essa formação influenciou seu caminho décadas depois, quando deixou as ambições iniciais de trabalhar com pintura e desenho para dedicar-se à enfermagem.

Da Europa ao chamado profissional

Ainda jovem, Edith deixou a Inglaterra para trabalhar como preceptora de uma família francesa na Bélgica. Depois, foi voluntária em um hospital na Áustria, experiência que despertou seu interesse pela enfermagem. Em 1896, retornou a Londres para cuidar do pai doente e trabalhou no London Hospital até a recuperação dele.

Aos trinta anos, já era enfermeira e tinha experiência, entre outras áreas, no auxílio a partos. Mais tarde, regressou a Bruxelas para lecionar na Escola de Enfermagem, onde ajudou a editar a revista "La enfermera".

Em 1907, o cirurgião belga Antoine Depage, que também presidia a Cruz Vermelha local. Convidou-a para chefiar a enfermagem do Instituto Berkaendael e dirigir a Escola Belga de Enfermeras Graduadas, fundada por ele.

O atentado que desencadeou a guerra

Essa rotina profissional encerrou abruptamente em 28 de junho de 1914, quando o jovem nacionalista bósnio Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Francisco Fernando da Áustria e sua esposa Sofia, grávida do quarto filho, em Sarajevo. O atentado acendeu o pavio da Primeira Guerra Mundial.

Em menos de um mês, a Alemanha enfrentava a Rússia e a França em um conflito de violência inédita, e a Grã-Bretanha logo se somou à guerra.

A região dos Bálcãs — incluindo Bósnia-Herzegovina, Zagreb, Belgrado e Kosovo — carregaria as marcas daquele drama por décadas. Até que a Guerra da Iugoslávia, em 1995, trouxesse certa estabilidade a um território marcado por divisões étnicas e religiosas.

A rede clandestina e o risco da coragem

Nesse cenário de colapso europeu, Edith transformou sua instituição em Bruxelas em uma estrutura que ia além dos cuidados médicos. Após a invasão alemã, em 4 de agosto de 1914. Ela integrou uma rede clandestina que facilitava a fuga de soldados aliados feridos para a Holanda, então neutra no conflito, contrariando as ordens dos ocupantes.

A rede tinha dois núcleos: a região de Mons, na Bélgica, e as de Lille e Valenciennes, na França.

Os alemães, porém, haviam infiltrado espiões na rede pouco depois de sua criação. Em 3 de agosto de 1915, o alto comando prussiano na Bélgica mapeou o grupo inteiro. Edith foi presa com outras quinze pessoas e encarcerada na prisão de Saint Gilles.

Julgada por um tribunal militar entre 7 e 8 de outubro, admitiu todas as acusações sem apresentar defesa.

A execução e as palavras finais

Diplomatas tentaram salvar Cavell antes da execução, que os alemães decidiram antecipar. O primeiro secretário da embaixada dos Estados Unidos na Bélgica. Hugh Gibson, e o embaixador espanhol em Bruxelas, Rodrigo de Saavedra, marquês de Villalobar, foram ao governador militar alemão Oscar von der Lancken-Wakenitz pedir clemência.

Gibson lembrou o incêndio de Lovaina e o torpedeamento do navio Lusitania por um submarino alemão, em 7 de maio de 1915, e afirmou que o fuzilamento causaria horror internacional.

Condenada à morte em 11 de outubro, Edith foi fuzilada ao amanhecer de 12 de outubro de 1915 no Tir National, terreno militar belga. Tinha quarenta e nove anos, e antes de enfrentar o pelotão, recebeu em sua cela o capelão anglicano Stirling Gahan, que depois relatou sua firmeza.

Segundo o pastor, ela disse que o patriotismo não era suficiente e que não deveria guardar ódio nem amargura contra ninguém. Também afirmou ter presenciado a morte tantas vezes que ela não representava algo estranho ou aterrorizante, e essas palavras permaneceram na memória do clérigo.

O legado e o reconhecimento póstumo

O embaixador espanhol Rodrigo de Saavedra exigiu que Edith fosse enterrada no pequeno cemitério próximo ao local da execução. O poeta alemão Gottfried Benn, que também era médico militar da prisão de Saint Gilles, testemunhou o fuzilamento e certificou a morte. Depois, Benn escreveu que nunca havia visto uma mulher com tanto valor.

Para ele, a guerra a havia destruído porque ela havia entrado nela. O ministro de Assuntos Exteriores alemão, Arthur Zimmermann, justificou a execução como lamentável. Mas necessária, argumentando que um estado em guerra não podia permitir crimes contra a segurança de seus exércitos sem punição, nem mesmo cometidos por mulheres.

Sua execução repercutiu globalmente e é considerada um marco da Primeira Guerra, que durou quatro anos, provocou quarenta milhões de mortos e redesenhou fronteiras do continente europeu.

Como a execução de Cavell se transformou em arma de propaganda

A morte de Edith deveria ser apenas um exemplo disciplinador entre centenas de execuções na Bélgica ocupada. Os alemães, porém, não previram que o fuzilamento teria o efeito oposto: em vez de intimidar, gerou comoção internacional e desmoralizou a campanha militar germânica. A mídia internacional romantizou seu último ato, ao descrever como ela dispensou a venda e encarou o pelotão.

Suas palavras sobre o patriotismo não ser suficiente ecoaram como um protesto pacifista. Entre os países aliados, sua história ganhou força política imediata. Na Inglaterra, a imagem de Cavell foi usada em comícios militares para apelar ao patriotismo de homens ainda não alistados. Nos Estados Unidos, ainda neutro, seu caso serviu de argumento para abalar o isolacionismo do país.

A execução, junto com a invasão da Bélgica e o torpedeamento do Lusitania, forneceu argumentos para quem pedia uma ação americana.

Por que os alemães fuzilaram uma enfermeira se ela não era espiã?

Edith foi condenada formalmente por traição, e ajudar soldados aliados a escapar era considerado crime contra a segurança do exército alemão ocupante. Os alemães argumentavam que um Estado em guerra não podia permitir tais atos sem punição, nem mesmo quando cometidos por mulheres, e não se conheceu nenhuma missão de espionagem de Edith.

O que ela fez foi usar sua posição na instituição de saúde para facilitar a fuga de cerca de 200 soldados aliados feridos para a Holanda neutra. Um ato humanitário que os ocupantes classificaram como traição.

A guerra que ninguém previa que duraria quatro anos

Quando Edith regressou a Bruxelas em 1914, poucos imaginavam o que estava por vir. Nos elegantes salões do Império Austro-Húngaro, especialistas previam que a guerra duraria apenas quinze dias. Enquanto isso, valsas de Strauss tocavam e taças de champanhe tilintavam nos brindes. Essa expectativa de brevidade moldou as decisões de muitos, incluindo Edith, que voltava ao trabalho de enfermeira.

O conflito se estendeu por quatro anos, provocou quarenta milhões de mortes e modernizou a forma de matar. Com artilharia ampliada, metralhadoras disseminadas, gases venenosos como o mostarda e batalhas metro a metro nas trincheiras. A guerra desmoronou o Império Austro-Húngaro e deixou a Alemanha derrotada, em ruínas e rancorosa. Essas condições contribuíram para a Segunda Guerra, duas décadas depois.