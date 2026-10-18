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Habilidade impressionante

Ela começou recolhendo garrafas em um aterro e, 25 anos depois, construiu uma cidade reciclada

Conjunto ficou conhecido como Bottle Village e atraiu visitantes curiosos

Henrique Cesaretti

18/10/2026 - 11h15
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Tijolo e cimento ficaram caros demais para Tressa Prisbrey construir um simples galpão em Simi Valley, na Califórnia. A solução veio de um lugar improvável: um aterro próximo, onde ela passou a catar garrafas de vidro, azulejos quebrados e objetos jogados fora por vizinhos. Em 1956, aos 60 anos, ela só queria um espaço para guardar sua coleção de lápis.

O que começou como alternativa barata se transformou em um projeto que ocupou os 25 anos seguintes da vida dela e resultou em 15 construções feitas inteiramente com material reciclado. O conjunto ficou conhecido como Bottle Village e atraiu visitantes curiosos, que queriam entender como aquela obra havia sido erguida sem nenhum material de construção convencional.

Como as garrafas viraram paredes

Tressa recolhia frascos de leite de magnésia, garrafas de bebida alcoólica e qualquer vidro que encontrasse entre os dejetos. Ela posicionava os vidros na horizontal, com a base virada para fora, e os fixava com argamassa preparada à mão. A luz atravessava o vidro e criava reflexos coloridos dentro dos ambientes.

Entre 1956 e meados da década de 1960, essa técnica deu origem a 15 estruturas independentes. Cada uma contava com um único cômodo e uma função própria dentro do conjunto. Três das construções receberam o nome de Pencil Houses, destinadas a abrigar os milhares de lápis que ela colecionava.

Outra edificação, a Casa de Muñecas, chegou a reunir mais de 600 bonecas resgatadas do lixo.

Além das paredes: transformação do terreno

Quando o terreno ficou sem espaço para novas construções, Tressa passou a transformar o solo ao redor. Criou caminhos revestidos de azulejos fragmentados e louça quebrada, um jardim com faróis de carros antigos e santuários montados com conchas do mar e ferraduras. Cada detalhe resultava do mesmo processo de garimpagem nos descartes alheios.

Memória e criatividade em cada construção

O projeto começou por necessidade financeira e também passou a preservar a memória dos familiares mortos. Tressa havia perdido seis dos sete filhos e dedicou partes do terreno a eles. Um dos espaços, o Santuário em Forma de Coração, foi dedicado à filha Velma.

Outra construção, a Casa da Concha, foi erguida em apenas dois dias, depois que ela recebeu a notícia de que um dos filhos estava gravemente doente.

Mas Bottle Village não era apenas um lugar de lembranças. Prisbrey também incorporava elementos humorísticos e decorativos que surpreendiam quem percorria o terreno.

De atração local a ícone da reutilização

Bottle Village virou ponto turístico da região, e Tressa passou a conduzir pessoalmente visitas guiadas pelo terreno. A entrada custava entre 25 centavos e um dólar, e quem chegava queria entender como aquele conjunto inteiro havia sido erguido sem nenhum material de construção convencional.

Em depoimento registrado nos arquivos do projeto, ela defendeu a criatividade acima do dinheiro, argumentando que qualquer pessoa consegue fazer algo com um milhão de dólares, como a Disney. Mas que criar algo a partir do nada exigia mais do que recursos financeiros — e era justamente aí que residia a diversão de construir tudo sozinha.

Quem era Tressa antes de construir Bottle Village

Tressa nasceu em Minnesota, em 1896, e enfrentou uma vida marcada por perdas pessoais. Aos 15 anos, casou-se com um homem 37 anos mais velho, teve sete filhos e perdeu seis deles ao longo da vida: quatro meninos e duas meninas.

Sua paixão por colecionar começou cedo, e quando se mudou para a Califórnia, em 1946, já possuía 17 mil lápis, reunidos como hobby pessoal. Bottle Village também se tornou uma forma de processar essas perdas e dar propósito aos objetos descartados que encontrava.

Ciência

Onda de 17,6 metros no Pacífico surpreende cientistas ao atingir quase o triplo do previsto

Superou drasticamente as expectativas de tamanho.

18/10/2026 13h00

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Foto: lucas andreatta/Pexels

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Cientistas registraram um fenômeno raro no oceano Pacífico: uma onda de 17,6 metros próximo a Ucluelet, na costa canadense, que superou drasticamente as expectativas de tamanho. O que tornou o evento extraordinário não foi apenas a altura absoluta, mas a proporção descomunal em relação às condições do mar naquele momento.

A onda foi captada em 17 de novembro de 2020 por uma boia de monitoramento da MarineLabs posicionada perto da ilha de Vancouver. Pesquisadores da Universidade de Victoria analisaram os dados e publicaram suas conclusões na revista Scientific Reports, trazendo novas evidências sobre a riqueza dos fenômenos oceânicos extremos.

Por que essa onda foi tão excepcional

A altura significativa — conceito-chave para entender a comparação — é medida pela média do terço das ondas mais altas de um período. Naquele novembro, essa referência ficou em torno de seis metros. A onda observada, com seus 17,6 metros, ultrapassou essa medida em quase três vezes, criando uma desproporcionalidade que raramente ocorre na natureza.

Para visualizar o tamanho: a distância vertical entre o vale e o pico daquela onda equivaleria a um prédio de cinco ou seis andares. Essa escala gigantesca em contraste com o padrão do mar local deixou os pesquisadores intrigados sobre quais mecanismos oceanográficos teriam gerado tamanha anomalia.

O histórico das ondas anômalas

Fenômenos extremos desse tipo recebem o nome de ondas anômalas. Um exemplo célebre ocorreu em 1995, quando a onda Draupner atingiu 25,6 metros próximo à Noruega — altura ainda maior que a do Canadá. Contudo, a Draupner media pouco mais que o dobro da altura significativa naquele instante, diferença proporcional menor que a observada em 2020.

A ocorrência canadense, portanto, representa um caso extremo até entre os extremos, demonstrando que o oceano ainda guarda surpresas capazes de desafiar os padrões estatísticos estabelecidos.

Novos modelos para prever riscos

Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida lideraram uma análise publicada em fevereiro de 2026 na revista Ocean Science, comparando registros reais de boias com simulações computacionais. O trabalho revelou que os modelos matemáticos tendiam a suavizar oscilações presentes nos dados observados, tornando-se incapazes de capturar adequadamente eventos extremos.

A pesquisa identificou um sinal de alerta: momentos antes de muitas ondas anômalas surgirem. Ocorre uma queda abrupta na razão entre os picos e os vales das ondas, seguida por uma elevação súbita. Reconhecer esse padrão ao longo do tempo pode alertar sobre condições favoráveis ao surgimento de fenômenos perigosos.

Melhorar os modelos com esses detalhes mais refinados torna possível avaliar melhor o risco que ondas extremas representam para embarcações e estruturas offshore.

Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

18/10/2026 12h27

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Imagem: Wikimedia Commons

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O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

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