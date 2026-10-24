O filósofo inglês que definiu 2 elementos para uma vida satisfatória: tranquilidade e estímulo

Reflexão e Filosofia

A ironia cortante e a observação aguçada da sociedade caracterizam toda a obra de Machado.

A obra de Machado de Assis segue desafiando leitores e pesquisadores mais de um século após sua morte. Questões sobre relações humanas, ambição, ciúme e poder — tecidas em toda a produção do escritor — permitem que sua literatura dialogue com dilemas de diferentes épocas e gerações. Macaé recebeu em 25 de setembro um colóquio dedicado a aprofundar essas reflexões.

O evento "Uma Noite com Machado de Assis" acontece às 19h no Espaço Cultural de Convivência, localizado no hall da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Rui Barbosa, 780, Centro. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Por que Machado continua tocando o leitor

A ironia cortante e a observação aguçada da sociedade caracterizam toda a obra de Machado. Seus narradores frequentemente questionam aquilo que parece óbvio, convidando o leitor a enxergar além das aparências — um recurso que se repete em clássicos como "Memórias Póstumas de Brás Cubas", "Dom Casmurro" e "Quincas Borba".

Em "Dom Casmurro", a incerteza sobre a possível traição de Capitu virou uma das questões mais debatidas da literatura brasileira, capaz de gerar novas interpretações a cada leitura. Já "Memórias Póstumas de Brás Cubas" rompeu com as convenções narrativas ao deixar que um personagem contasse sua própria história após a morte.

O humor e a ironia servem, em diferentes obras, como ferramentas para explorar relações sociais e comportamentos humanos.

O encontro e o papel do mediador

Luiz Antônio Aguiar, mestre em Literatura e especialista na produção machadiana, conduzirá a conversa a partir de seu livro "Diálogo com Machado de Assis". Autor de dezenas de livros infantojuvenis e vencedor de dois Prêmios Jabuti, Aguiar vê no encontro uma oportunidade de aproximar gerações mais jovens da literatura brasileira.

Durante o colóquio, o especialista compartilhará análises e reflexões sobre a obra machadiana, estabelecendo diálogo direto com os presentes. Para Aguiar, o contato com o escritor oitocentista abre portas para que novos leitores descubram uma produção que continua relevante.

Espaços culturais abertos à comunidade

O Espaço Cultural de Convivência funciona como ambiente destinado a encontros e atividades gratuitas abertas à comunidade. Integrado à Praça das Artes e à Galeria Hindemburgo Olive, o local tem recebido rodas de conversa, lançamentos de livros e atividades terapêuticas desde sua criação.

Conforme informou a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, a intenção é ampliar o uso dos espaços culturais de Macaé e oferecer à população vivências que fortaleçam a vida comunitária. O espaço vem sendo ocupado por diversas iniciativas, desde terapias até encontros literários.

Uma frase que resume o dilema humano

Uma das reflexões mais conhecidas de Machado — "Mais vale sonhar com a felicidade que poderíamos ter do que chorar aquela que houvéssemos perdido" — aparece no romance "Ressurreição", publicado em 1.872, seu primeiro livro. A sentença está no Capítulo 23, intitulado "Adeus", como parte da angústia existencial do protagonista Félix diante das incertezas dos afetos.

Essa frase exemplifica como Machado aborda dilemas profundamente humanos — a inclinação de idealizar o futuro ou sofrer antecipadamente pelas perdas. A dualidade entre esperança e desespero, tão presente no pensamento do escritor, perpassa sua obra inteira e oferece ao leitor ferramentas para compreender as contradições da vida.

Como a ironia funciona como ferramenta de análise em Machado

A ironia em Machado de Assis não é apenas um recurso de estilo — ela funciona como um mecanismo para desmascarar o que está oculto nas relações humanas e sociais. Quando o narrador questiona aquilo que parece óbvio, força o leitor a examinar as motivações reais por trás das ações das pessoas, revelando hipocrisia, ambição e interesses disfarçados. Essa técnica transforma a leitura em um ato investigativo, onde o óbvio nunca é realmente óbvio.

Em diferentes obras, esse procedimento se repete com propósitos semelhantes: explorar relações sociais, interesses individuais e comportamentos humanos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. O humor que acompanha a ironia funciona como uma espécie de lente que amplia essas contradições, permitindo que o leitor as veja com clareza enquanto se diverte com a sagacidade do autor.