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Vida satisfatória

O filósofo inglês que definiu 2 elementos para uma vida satisfatória: tranquilidade e estímulo

Para ele, uma vida satisfatória combina paz interior e experiências estimulantes

Henrique Cesaretti

24/10/2026 - 07h55
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Uma vida satisfatória não depende apenas de evitar problemas ou buscar prazer o tempo todo. Para o filósofo inglês John Stuart Mill, a sensação de plenitude envolve dois elementos que podem parecer opostos, mas se complementam: a tranquilidade e o estímulo. A combinação entre descanso e experiências que despertam interesse ajuda a tornar a existência mais significativa.

A reflexão faz parte do pensamento apresentado por Mill em sua obra Utilitarismo, na qual ele discute a felicidade como objetivo da vida humana. Segundo o filósofo, ter momentos de paz pode ser suficiente para algumas pessoas, enquanto outras encontram satisfação em atividades estimulantes. A possibilidade de reunir essas duas experiências, porém, permite construir uma vida mais equilibrada.

Por que tranquilidade e estímulo são importantes

A tranquilidade está relacionada à possibilidade de viver sem preocupações excessivas e desfrutar de períodos de descanso. Para Mill, esse estado permite que uma pessoa encontre contentamento mesmo sem grandes quantidades de prazer ou acontecimentos extraordinários.

O estímulo, por sua vez, envolve experiências que despertam interesse, curiosidade e vontade de agir. Pode estar ligado a objetivos pessoais, descobertas, atividades intelectuais ou relações que dão sentido à rotina. Na visão do filósofo, esses momentos ajudam a enfrentar dificuldades e tornam a vida menos monótona.

Mill argumentava que tranquilidade e estímulo não são incompatíveis. Pelo contrário, os períodos de descanso podem preparar uma pessoa para novas experiências, enquanto as atividades intensas tornam os momentos de repouso mais agradáveis. O equilíbrio entre os dois elementos permite alternar esforço e recuperação sem depender exclusivamente de um deles.

 

O que pode tornar a vida insatisfatória, segundo Mill

O filósofo também apontava o egoísmo como um dos fatores capazes de reduzir a satisfação com a existência. Em sua análise, pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas limitam as fontes de interesse que poderiam encontrar nas relações pessoais e na participação na vida coletiva.

Outro fator destacado por Mill é a falta de desenvolvimento intelectual. Para ele, uma mente estimulada pelo conhecimento consegue encontrar interesse em diferentes aspectos do mundo, como a natureza, a arte, a literatura e a história. Esse contato amplia as possibilidades de satisfação e ajuda a manter a curiosidade ao longo da vida.

A reflexão de Mill sugere que uma vida satisfatória não exige felicidade constante nem a ausência completa de dificuldades. O importante é encontrar espaço tanto para a serenidade quanto para experiências que despertem interesse, além de cultivar relações e conhecimentos que deem significado à existência.

Reflexão e Filosofia

Machado de Assis: "Mais vale sonhar com a felicidade possível do que chorar a que perdemos"

A ironia cortante e a observação aguçada da sociedade caracterizam toda a obra de Machado.

23/10/2026 17h48

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A obra de Machado de Assis segue desafiando leitores e pesquisadores mais de um século após sua morte. Questões sobre relações humanas, ambição, ciúme e poder — tecidas em toda a produção do escritor — permitem que sua literatura dialogue com dilemas de diferentes épocas e gerações. Macaé recebeu em 25 de setembro um colóquio dedicado a aprofundar essas reflexões.

O evento "Uma Noite com Machado de Assis" acontece às 19h no Espaço Cultural de Convivência, localizado no hall da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Rui Barbosa, 780, Centro. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Por que Machado continua tocando o leitor

A ironia cortante e a observação aguçada da sociedade caracterizam toda a obra de Machado. Seus narradores frequentemente questionam aquilo que parece óbvio, convidando o leitor a enxergar além das aparências — um recurso que se repete em clássicos como "Memórias Póstumas de Brás Cubas", "Dom Casmurro" e "Quincas Borba".

Em "Dom Casmurro", a incerteza sobre a possível traição de Capitu virou uma das questões mais debatidas da literatura brasileira, capaz de gerar novas interpretações a cada leitura. Já "Memórias Póstumas de Brás Cubas" rompeu com as convenções narrativas ao deixar que um personagem contasse sua própria história após a morte.

O humor e a ironia servem, em diferentes obras, como ferramentas para explorar relações sociais e comportamentos humanos.

O encontro e o papel do mediador

Luiz Antônio Aguiar, mestre em Literatura e especialista na produção machadiana, conduzirá a conversa a partir de seu livro "Diálogo com Machado de Assis". Autor de dezenas de livros infantojuvenis e vencedor de dois Prêmios Jabuti, Aguiar vê no encontro uma oportunidade de aproximar gerações mais jovens da literatura brasileira.

Durante o colóquio, o especialista compartilhará análises e reflexões sobre a obra machadiana, estabelecendo diálogo direto com os presentes. Para Aguiar, o contato com o escritor oitocentista abre portas para que novos leitores descubram uma produção que continua relevante.

Espaços culturais abertos à comunidade

O Espaço Cultural de Convivência funciona como ambiente destinado a encontros e atividades gratuitas abertas à comunidade. Integrado à Praça das Artes e à Galeria Hindemburgo Olive, o local tem recebido rodas de conversa, lançamentos de livros e atividades terapêuticas desde sua criação.

Conforme informou a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, a intenção é ampliar o uso dos espaços culturais de Macaé e oferecer à população vivências que fortaleçam a vida comunitária. O espaço vem sendo ocupado por diversas iniciativas, desde terapias até encontros literários.

Uma frase que resume o dilema humano

Uma das reflexões mais conhecidas de Machado — "Mais vale sonhar com a felicidade que poderíamos ter do que chorar aquela que houvéssemos perdido" — aparece no romance "Ressurreição", publicado em 1.872, seu primeiro livro. A sentença está no Capítulo 23, intitulado "Adeus", como parte da angústia existencial do protagonista Félix diante das incertezas dos afetos.

Essa frase exemplifica como Machado aborda dilemas profundamente humanos — a inclinação de idealizar o futuro ou sofrer antecipadamente pelas perdas. A dualidade entre esperança e desespero, tão presente no pensamento do escritor, perpassa sua obra inteira e oferece ao leitor ferramentas para compreender as contradições da vida.

Como a ironia funciona como ferramenta de análise em Machado

A ironia em Machado de Assis não é apenas um recurso de estilo — ela funciona como um mecanismo para desmascarar o que está oculto nas relações humanas e sociais. Quando o narrador questiona aquilo que parece óbvio, força o leitor a examinar as motivações reais por trás das ações das pessoas, revelando hipocrisia, ambição e interesses disfarçados. Essa técnica transforma a leitura em um ato investigativo, onde o óbvio nunca é realmente óbvio.

Em diferentes obras, esse procedimento se repete com propósitos semelhantes: explorar relações sociais, interesses individuais e comportamentos humanos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. O humor que acompanha a ironia funciona como uma espécie de lente que amplia essas contradições, permitindo que o leitor as veja com clareza enquanto se diverte com a sagacidade do autor.

Reflexão e Filosofia

Sartre deixou uma reflexão: "A vida começa do outro lado do desespero"

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto.

23/10/2026 17h33

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Relações que se desfazem num toque de tela e vínculos cada vez mais rasos têm levado muita gente de volta aos textos de filósofos existencialistas. O fenômeno ocorre em uma época que o sociólogo Zygmunt Bauman descreveu como de modernidade líquida. A frase que resume esse resgate é de Jean-Paul Sartre: a vida começa do outro lado do desespero.

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto nem um propósito definido de antemão. Nascemos sem manual, e construímos quem somos por meio das escolhas diárias, ideia que ele desenvolveu em um dos livros mais marcantes de sua obra.

Em seu romance de estreia, A Náusea, o autor já tratava da falta de um sentido predefinido para a existência. A tese se repete ao longo de sua obra: a identidade de cada um nasce das ações e decisões tomadas no caminho, nunca de uma essência anterior a elas.

O desespero como ruptura libertadora

No cerne do existencialismo está a ideia de que a existência vem primeiro, e só depois vem a construção da identidade. Essa liberdade, no entanto, tem um preço alto: segundo o filósofo, uma vez lançada no mundo, a pessoa se torna responsável por tudo o que faz, ideia central de seu ensaio O Existencialismo é um Humanismo.

Ninguém mais carrega esse peso por nós — nem as crenças, nem a sorte, nem o grupo em que vivemos. Nessa lógica, o desespero não equivale a tristeza nem a um quadro depressivo: é o aviso de que não existem certezas definitivas nem valores prontos à espera de serem seguidos.

À primeira vista, isso parece negativo, mas é justamente aí que surge a abertura: tudo continua sujeito a mudança, inclusive depois do pior momento.

Do vazio à autenticidade genuína

Quando desmoronam as certezas que sustentavam a vida — a ideia de que o mundo deve retribuir algo e de que há sinais prontos para guiar decisões —, a cobrança por respostas externas perde força. Resta assumir a condição humana: cabe a cada um decidir o que dá sentido à própria trajetória.

Daí nasce uma existência escolhida de fato, não apenas seguida por inércia ou herança alheia. A angústia marca essa virada: para Sartre, ela separa o indivíduo da ação, mas ao mesmo tempo é parte dela. É esse incômodo que obriga a enxergar com clareza o que de fato importa — e sem ele, dificilmente haveria engajamento genuíno com qualquer valor.

Sofrimento como porta para o renascimento

Atravessar o desespero em vez de fugir dele abre espaço para recomeçar com mais lucidez. Confrontar esse estado com resiliência fortalece a capacidade de compreender as próprias motivações e escolhas.

O psiquiatra Viktor Frankl aplicou ideias existencialistas à psicologia e ampliou essa discussão na obra O Homem em Busca de Um Sentido. O livro mostra como é possível encontrar propósito mesmo em circunstâncias extremas — fenômeno que passou a ser chamado de crescimento pós-traumático.

Quem atravessa crises profundas costuma sair do outro lado com valores mais firmes e uma noção mais clara sobre a própria vida. Sartre resumiu essa ideia ao afirmar que nada tem significado por si só — somos nós que atribuímos sentido a tudo que vivemos.

O vazio que parecia insuportável pode ser justamente o ponto de partida para uma forma mais verdadeira de existir, erguida não sobre expectativas externas, mas sobre convicções que só o desespero é capaz de revelar.

Quando o sofrimento extremo paralisa em vez de libertar

Embora o existencialismo sugira que o sofrimento pode abrir caminho para a reconstrução. O relato de Frankl registra um fenômeno importante: após a libertação dos campos de concentração, muitos prisioneiros não conseguiam aproveitar a liberdade conquistada.

Mesmo diante de flores, gestos de gentileza e da sensação de liberdade, eles se sentiam incapazes de compreender o prazer ou aproveitar o que vivenciavam, e tudo parecia surreal.

Isso significa que nem sempre o desespero leva automaticamente à reconstrução pessoal. Há situações em que o trauma é tão profundo que a pessoa, mesmo libertada das circunstâncias externas, permanece presa internamente, incapaz de ressignificar a experiência. O crescimento pós-traumático é uma possibilidade, não uma garantia.

Como a Psicanálise e a Filosofia Clínica tratam o desespero de forma diferente da psicoterapia?

Na escuta clínica — seja na Psicanálise, seja na Filosofia Clínica —. O desamparo e o desespero não são vistos apenas como sintomas a eliminar, mas como pontos de acesso a transformações profundas. Na Psicanálise, o desamparo pode abrir caminho para o desejo próprio da pessoa; na Filosofia Clínica, pode indicar o início de uma reconfiguração existencial.

Diferentemente de uma abordagem que busca rapidamente "consertar" o sofrimento, essas práticas clínicas entendem que é justamente no vazio, quando o sentido parece perdido, que surge a possibilidade genuína de construí-lo — não como imposição externa, mas como reconstrução autêntica.

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