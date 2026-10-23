O homem mais feliz do mundo deixou 3 conselhos básicos para ser feliz

Um monge budista de 61 anos ficou conhecido como o homem mais feliz do mundo após exames mapearem sua atividade cerebral e revelarem estruturas cerebrais ampliadas. Matthieu Ricard abandona a ilusão de que a felicidade plena depende de sorte ou circunstâncias externas — para ele, basta seguir 3 orientações simples que cabem na rotina de qualquer pessoa.

Num tempo marcado por ansiedade, sobrecarga informativa e pressão constante, esses conselhos ressurgem como um ponto de ancoragem prático contra o estresse cotidiano.

A neurologista Claudia Klein, especialista em neurologia pela Faculdade de Medicina do ABC, disse ao MinhaVida que Ricard possui o córtex pré-frontal mais expandido que os cientistas já estudaram, o que sugere que ele compreendeu, muito antes dos neurocientistas, que ser feliz é um estado interno.

Quem é o monge mais feliz

Ricard é biólogo molecular, fez doutorado em genética molecular e trabalhou ao lado de François Jacob, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1965. O contato com textos budistas transformou sua trajetória: deixou o laboratório e se mudou para os Himalaias, onde se tornou assessor do Dalai Lama.

A neurociência explica por que sua mente funciona de forma tão particular. Klein disse ao MinhaVida que ansiedade, frustração, medo e apego dificultam a manutenção da felicidade ao desestruturar o sistema de recompensa do córtex pré-frontal.

Klein disse ao MinhaVida que, muitas vezes, a frustração surge quando se programa um futuro que não acontece exatamente como se sonha. As pessoas mais felizes aprenderam a moldar seus sonhos e viver no presente, compreendendo que o futuro é apenas a ressonância do hoje.

Primeiro conselho: a paciência não tem atalho

Ricard disse ao MinhaVida que a construção da felicidade se compara ao amadurecimento de uma fruta: não se pode transformar rapidamente uma fruta verde em uma geleia deliciosa, assim como exigir felicidade imediata não funciona. Leva tempo cultivar as qualidades humanas fundamentais que geram bem-estar.

Essa lógica contradiz a cultura do resultado instantâneo, mas a neurologia a sustenta: mudanças no cérebro só se fixam com repetição espaçada no tempo, não com esforço concentrado e isolado.

Segundo conselho: a mente é um músculo

Conforme informou Ricard ao MinhaVida, o cérebro é moldável pela prática. Aprender malabarismo, mergulhar ou esquiar muda o cérebro, assim como treinar concentração, compaixão e altruísmo. Essas habilidades podem ser aprendidas da mesma forma que tocar piano ou jogar xadrez.

Por isso, é possível treinar a mente para reagir de forma mais altruísta e menos reativa diante dos obstáculos do dia a dia. Cada vez que alguém escolhe a compaixão em vez da raiva ou a calma em vez do pânico, reforça essa trilha neural, que fica mais forte e mais fácil de acessar depois.

Terceiro conselho: pequenas práticas, grande impacto

O terceiro conselho contraria a ideia de que uma única mudança radical resolve. Ricard explicou ao MinhaVida que a felicidade se constrói por meio da repetição frequente, como no cuidado com as plantas do apartamento: é preciso regar um pouco todos os dias, pois derramar um balde uma vez por mês faz a planta morrer.

Ricard disse ao MinhaVida que é melhor fazer sessões curtas de meditação com frequência do que uma sessão muito longa de tempos em tempos, porque o processo de neuroplasticidade não se ativa nem se mantém de outra forma. É nesse ritmo gradual que mora o segredo de preservar a paz mesmo quando o caos bate à porta.