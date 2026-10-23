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Receita da felicidade

O homem mais feliz do mundo deixou 3 conselhos básicos para ser feliz

Sua atividade cerebral foi examinada e apontado como homem mais feliz do mundo

Henrique Cesaretti

23/10/2026 - 07h02
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Um monge budista de 61 anos ficou conhecido como o homem mais feliz do mundo após exames mapearem sua atividade cerebral e revelarem estruturas cerebrais ampliadas. Matthieu Ricard abandona a ilusão de que a felicidade plena depende de sorte ou circunstâncias externas — para ele, basta seguir 3 orientações simples que cabem na rotina de qualquer pessoa.

Num tempo marcado por ansiedade, sobrecarga informativa e pressão constante, esses conselhos ressurgem como um ponto de ancoragem prático contra o estresse cotidiano.

A neurologista Claudia Klein, especialista em neurologia pela Faculdade de Medicina do ABC, disse ao MinhaVida que Ricard possui o córtex pré-frontal mais expandido que os cientistas já estudaram, o que sugere que ele compreendeu, muito antes dos neurocientistas, que ser feliz é um estado interno.

Quem é o monge mais feliz

Ricard é biólogo molecular, fez doutorado em genética molecular e trabalhou ao lado de François Jacob, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1965. O contato com textos budistas transformou sua trajetória: deixou o laboratório e se mudou para os Himalaias, onde se tornou assessor do Dalai Lama.

A neurociência explica por que sua mente funciona de forma tão particular. Klein disse ao MinhaVida que ansiedade, frustração, medo e apego dificultam a manutenção da felicidade ao desestruturar o sistema de recompensa do córtex pré-frontal.

Klein disse ao MinhaVida que, muitas vezes, a frustração surge quando se programa um futuro que não acontece exatamente como se sonha. As pessoas mais felizes aprenderam a moldar seus sonhos e viver no presente, compreendendo que o futuro é apenas a ressonância do hoje.

 

Primeiro conselho: a paciência não tem atalho

Ricard disse ao MinhaVida que a construção da felicidade se compara ao amadurecimento de uma fruta: não se pode transformar rapidamente uma fruta verde em uma geleia deliciosa, assim como exigir felicidade imediata não funciona. Leva tempo cultivar as qualidades humanas fundamentais que geram bem-estar.

Essa lógica contradiz a cultura do resultado instantâneo, mas a neurologia a sustenta: mudanças no cérebro só se fixam com repetição espaçada no tempo, não com esforço concentrado e isolado.

Segundo conselho: a mente é um músculo

Conforme informou Ricard ao MinhaVida, o cérebro é moldável pela prática. Aprender malabarismo, mergulhar ou esquiar muda o cérebro, assim como treinar concentração, compaixão e altruísmo. Essas habilidades podem ser aprendidas da mesma forma que tocar piano ou jogar xadrez.

Por isso, é possível treinar a mente para reagir de forma mais altruísta e menos reativa diante dos obstáculos do dia a dia. Cada vez que alguém escolhe a compaixão em vez da raiva ou a calma em vez do pânico, reforça essa trilha neural, que fica mais forte e mais fácil de acessar depois.

Terceiro conselho: pequenas práticas, grande impacto

O terceiro conselho contraria a ideia de que uma única mudança radical resolve. Ricard explicou ao MinhaVida que a felicidade se constrói por meio da repetição frequente, como no cuidado com as plantas do apartamento: é preciso regar um pouco todos os dias, pois derramar um balde uma vez por mês faz a planta morrer.

Ricard disse ao MinhaVida que é melhor fazer sessões curtas de meditação com frequência do que uma sessão muito longa de tempos em tempos, porque o processo de neuroplasticidade não se ativa nem se mantém de outra forma. É nesse ritmo gradual que mora o segredo de preservar a paz mesmo quando o caos bate à porta.

Importância do tempo

A frase de José Saramago: "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo"

A importância de valorizar cada momento

23/10/2026 10h16

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Imagem: Mario Antonio Pena (oneras) / Wikimedia Commons

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Quando José Saramago escreveu "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo", tocou numa ferida contemporânea que não cicatriza. Vivemos pressionados por dois lados opostos: a aceleração constante e o medo de deixar a vida passar, e essa tensão define boa parte do sofrimento moderno.

O escritor português não oferece uma fórmula mágica, mas algo mais raro — um espelho que nos faz enxergar onde erramos.

O paradoxo entre calma e movimento

Corre quem sente que cada segundo perdido é uma oportunidade que não volta. Adia-se quem acredita que o timing perfeito vai chegar sozinho, e ambas as posições são armadilhas.

A vida não funciona nos extremos, e quem vive acelerado coleciona decisões precipitadas, sente-se esgotado e raramente aprecia o que conquistou. Quem adia indefinidamente acumula arrependimentos e vê o tempo escorrer sem deixar marcas reais.

Paciência não é sinônimo de inércia

Há uma confusão comum entre esperar com propósito e simplesmente não fazer nada. Grandes objetivos exigem dedicação, aprendizado e tempo para tomar forma — isso não é fraqueza, é realidade. Mas existe diferença entre respeitar o processo e usar a passividade como desculpa.

A frase de Saramago funciona como divisor de águas: separa quem caminha com intencionalidade de quem fica parado no mesmo lugar, e um pensa em etapas; o outro espera milagres.

 

O presente como o único tempo real

Quantas pessoas adiam projetos até encontrar a ocasião ideal, e quantas deixam sonhos guardados, esperando o dia em que tudo estará alinhado, e aquele dia raramente chega.

O primeiro passo importa mais do que o plano perfeito. Ações pequenas, repetidas e consistentes, geram transformações que grandes promessas feitas no ar nunca conseguem. Aceitar isso muda tudo — não porque elimina a paciência, mas porque a coloca no lugar certo: como ferramenta, não como refúgio.

Estratégias para viver nesse equilíbrio

Estabelecer metas alcançáveis reduz a ilusão de ter que resolver tudo em um dia. Celebrar avanços pequenos evita o desânimo que vem de esperar somente pelas vitórias grandiosas. Parar de comparar seu ritmo com o alheio liberta — cada um tem seu próprio calendário.

Reconhecer que conquistas reais demoram é diferente de resignação; é realismo. Aproveitar oportunidades quando surgem, em vez de tratá-las como ensaios para a vida verdadeira, é o que o presente permite. Não deixar para amanhã o que importa — sem, para isso, ficar louco.

A mensagem de Saramago persiste relevante porque nomeia um dilema que não desapareceu: como prosseguir quando tudo pressiona para correr ou parar. A resposta, ele já deixou clara, está no caminhar consciente — nem desesperado, nem inerte.

Misterioso

Este é o verdadeiro motivo pelo qual o polvo tem 3 corações e sangue azul

Anatomia do polvo não é acaso evolutivo

23/10/2026 09h57

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Foto: Jeffry Surianto/Pexels

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O polvo tem três corações e sangue azul. Nas águas geladas e profundas dos oceanos, essa anatomia não é acaso evolutivo, mas uma solução biológica para sobreviver à pressão extrema e à escassez de oxigênio.

O corpo do polvo funciona como uma máquina hidráulica de precisão, e cada coração cumpre uma tarefa específica. Os dois corações branquiais ficam junto às brânquias e bombeiam sangue desoxigenado para o sistema respiratório. O terceiro, no centro do corpo, recebe o sangue já oxigenado e o distribui para o resto do organismo.

Essa redundância cardíaca mantém o fluxo sanguíneo do polvo mesmo sob a pressão extrema das profundezas oceânicas.

Por que o sangue é azul

A cor do sangue do polvo resulta do uso de cobre, não de ferro. Enquanto mamíferos e muitos outros animais usam hemoglobina, uma proteína com ferro que transporta oxigênio, os polvos usam hemocianina, uma molécula baseada em cobre que cumpre a mesma função.

Quando a hemocianina carrega oxigênio, fica avermelhada, e quando está vazia, adquire a tonalidade azul característica. Essa diferença química é relevante: em água fria e profunda, com baixa concentração de oxigênio dissolvido, a hemocianina se mostra mais eficiente que a hemoglobina. O cobre da molécula se liga ao oxigênio de forma mais flexível e o libera conforme as células precisam.

Mesmo em ambientes hostis, onde a molécula de ferro perderia parte de sua capacidade.

 

A estratégia dos Três Corações

Os dois corações branquiais, dispostos em paralelo, permitem que o polvo mantenha o fluxo respiratório mesmo se um deles falhar temporariamente. O coração sistêmico funciona como distribuidor central e empurra sangue viscoso — muito mais denso que o dos humanos — por todo o corpo, repleto de nervos e músculos exigentes.

Essa redundância cardíaca é crucial para um animal que vive sob pressão constante e corre risco de ferimentos em um habitat repleto de predadores. Quando realiza esforços intensos, como fugir ou caçar, o polvo usa os três corações em conjunto para acelerar a entrega de nutrientes às células.

Sem essa arquitetura tríplice, seria impossível manter a atividade neurológica intensa que torna esses cefalópodes tão inteligentes. Dois terços das células nervosas do polvo estão distribuídas ao longo dos oito braços, não no cérebro central.

Cada extremidade age quase de forma independente, processa estímulos sensoriais e manipula objetos sem receber ordens diretas do sistema nervoso principal — um feito que exige suprimento constante de energia.

Inteligência e adaptação extrema

A combinação do sangue azul, baseado em cobre, com três bombas cardíacas permitiu ao polvo colonizar zonas abissais onde poucos animais conseguem viver. Essa capacidade, porém, tem limites: quando realiza esforços físicos intensos, como fuga ou caça rápida, o coração sistêmico se interrompe momentaneamente, o que reduz o oxigênio disponível nos músculos.

Por isso, os polvos preferem rastejar lentamente sobre o leito marinho e reservam os nados rápidos para escapar de perigos iminentes. Apesar dessa limitação, a capacidade de sobreviver em profundidades de até 500 metros, em águas próximas de zero grau, tornou o polvo um predador versátil, adaptado aos recifes e fundos oceânicos.

Essas adaptações cardíacas e hematológicas sustentam a neuroplasticidade por trás da capacidade dos polvos de se camuflar, fugir e resolver problemas.

Sem a engenharia biológica única de seus corações e de seu sangue especial, os polvos seriam organismos bem menos sofisticados. Isso é um lembrete de como a evolução de cada espécie reflete não apenas sua forma, mas também sua inteligência e seu nicho ecológico no planeta.

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