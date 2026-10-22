Nobel de Literatura alerta para risco de a IA: "Podem levar a meritocracias implacáveis" - Foto: Reprodução

Kazuo Ishiguro, vencedor do Nobel de Literatura em 2017, alertou anos antes da explosão do ChatGPT para os riscos que a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes trariam à sociedade.

Em seu discurso de aceitação do prêmio, o escritor britânico de origem japonesa questionou como as transformações futuras afetariam as gerações seguintes e distinguiu os benefícios das consequências sociais potencialmente severas.

Nascido em Nagasaki em 1954, Ishiguro vive no Reino Unido desde a infância. A Academia Sueca reconheceu a força emocional de suas obras e sua capacidade de explorar a fragilidade da relação humana com o mundo.

Sua trajetória já incluía títulos como Os restos do dia e Nunca me abandones, que exploravam temas de subordinação e valor humano ligados às preocupações que depois manifestaria sobre a tecnologia.

Advertências sobre o futuro tecnológico

Ao pronunciar seu discurso, o autor reconheceu que avanços em genética, robótica e inteligência artificial trariam benefícios, como salvar vidas e transformar a medicina. Mas destacou que essas mesmas tecnologias poderiam gerar meritocracias implacáveis, semelhantes ao apartheid, além de provocar desemprego em massa que afetaria até as atuais elites profissionais.

A advertência levantava uma pergunta central sobre a distribuição dessas vantagens: quem conseguiria aproveitá-las e quem ficaria excluído. Ishiguro também refletiu sobre seu papel como escritor diante de mudanças tão profundas e questionou se a literatura ainda teria espaço para oferecer perspectiva e nuances emocionais aos debates que surgiriam enquanto as sociedades se adaptassem.

O temor pela tecnologia genética e pela inteligência artificial acompanhava o autor havia anos, mas ele também reconhecia nessas áreas possibilidades reais de transformação humana.

Ficção como exploração de dilemas éticos

Essas preocupações ganharam forma literária em Klara e o Sol, publicado em 2021. A protagonista é uma Amiga Artificial que aguarda em uma loja para ser comprada e acompanhar uma família.

Pelo olhar da protagonista, o romance examina sentimentos humanos e questiona o que define as pessoas. A tecnologia aparece em um espaço íntimo: o dos cuidados e dos afetos.

Em Nunca me abandones, de 2005, Ishiguro já havia situado jovens em um internato cuja aparente normalidade escondia um destino ligado às necessidades médicas da sociedade.

Os personagens de ambas as obras permitem que o leitor contemple dilemas éticos não como abstrações, mas por meio de amizades, recordações e vínculos humanos que tornam difícil vê-los como simples peças de um sistema.

Suas narrativas transformam advertências sobre o futuro em histórias ligadas à experiência vivida e tornam mais acessível a complexidade das transformações tecnológicas que moldam a sociedade.

Se Ishiguro teme a tecnologia, por que escreve sobre ela?

Ishiguro disse ao El Confidencial que sente tanto temor quanto fascínio em relação a essas tecnologias, e explicou que leu muito e conversou extensamente sobre inteligência artificial e tecnologia genética durante vários anos, interessado especialmente nos impactos para a saúde.

Sua conclusão é que, embora essas tecnologias revelem "coisas fascinantes para nós", elas "implicam perigos enormes de maneira que, como sociedade, temos de nos reorganizar para nos beneficiarmos disso tudo e não destruir nossa civilização".

A escrita não é para ele uma forma de rejeitar a tecnologia, mas de explorá-la através de histórias que tocam a experiência humana, tornando acessível a complexidade dessas transformações que moldam a sociedade moderna.

Como a paternidade transformou a perspectiva de Ishiguro sobre o futuro

Ishiguro não consegue imaginar que tipo de escritor seria se não tivesse sido pai. Segundo ele, essa experiência muda fundamentalmente como se olha o mundo — tanto emocionalmente quanto intelectualmente. A perspectiva se amplia: não se pensa apenas na própria vida, mas também na vida do filho, do neto e do bisneto.

Isso é particularmente relevante para compreender sua preocupação com tecnologia: ele não fala sobre IA e genética como abstrações teóricas, mas como questões que afetarão as gerações futuras e suas possibilidades de vida.

Essa mudança de perspectiva aparece em "Klara e o Sol", onde a paternidade é uma relação central. Ishiguro rejeita a ideia, comum entre alguns escritores, de que ter filhos arruina a carreira literária — para ele, o esforço artístico envolve "tentar vivenciar a vida e refletir sobre ela".

A preocupação com a distribuição de vantagens tecnológicas entre gerações, que ele expressou no discurso do Nobel, emerge naturalmente dessa experiência de ser responsável pelo futuro de outras pessoas.