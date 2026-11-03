O reinado das cadeiras sem decoração no Natal chegou ao fim: há uma nova tendência - Foto: Wolf Art/Pexels

O encosto da cadeira virou o novo protagonista da mesa de Natal em 2026. Um ramo pequeno, um laço de tecido e criatividade bastam para transformar a decoração sem gastar muito nem exigir horas de trabalho.

A tendência se espalhou pelo Pinterest e pelo Instagram, onde usuários mostram como um detalhe discreto no encosto muda a percepção de quem entra no ambiente. O efeito aparece assim que alguém se aproxima da mesa, antes de notar o centro de mesa ou a árvore decorada.

Segundo especialistas em decoração, o recurso faz o ambiente parecer mais planejado e harmônico, além de permitir personalizar cada lugar à mesa.

Materiais naturais ganham espaço nos encostos

Ramos de eucalipto ou pino, galhos secos ou preservados e mini coroas verdes estão entre as principais opções para este ano. Laços de tecido ou fita de algodão, sininhos metálicos pequenos e estrelas de madeira ou feltro completam as opções para quem busca um resultado delicado.

A ideia não é cobrir a cadeira inteira, mas acrescentar um toque sutil que chame atenção sem exagero. A paleta deste ano reúne verde seco, branco roto, tons terrosos, terracota suave, dourado leve e madeira natural. Esses tons criam uma atmosfera serena e acolhedora, sem cores vibrantes ou brilhos exagerados.

Como montar o arranjo em casa

O processo não exige habilidade especial com artesanato nem equipamentos caros. Basta escolher um ramo pequeno, natural ou artificial, e amarrá-lo com um cordão rústico, fita natalina ou laço de tecido. Depois, prenda o conjunto no centro do encosto, e para acrescentar brilho, inclua um sininho dourado ou uma estrela pequena.

Repetir o mesmo modelo em todas as cadeiras garante unidade visual à mesa, embora o formato possa variar conforme o desenho de cada móvel. O objetivo é acrescentar um detalhe pessoal à decoração.

Por que o encosto chama mais atenção que outros elementos

O encosto funciona como um elemento "surpresa" porque fica na altura dos olhos de quem entra no ambiente, antes que a atenção se distribua entre o centro de mesa, a árvore e outros detalhes. Por isso, o detalhe é notado imediatamente e cria a primeira impressão de um espaço bem planejado.

O que muda na experiência de quem chega à mesa

Um encosto decorado transforma a sala de jantar em um espaço que parece receber mais atenção e cuidado, mesmo com um investimento simples. Cada convidado sente que seu lugar foi preparado individualmente, o que amplia a sensação de acolhimento e faz a mesa parecer mais sofisticada sem exigir horas de trabalho.

Posso usar cores vibrantes ou só tons suaves funcionam?

A tendência de 2026 privilegia tons suaves porque eles não competem com a decoração geral do ambiente. Cores como verde seco, branco roto, tons terra, terracota suave, dourado leve e madeira natural criam uma atmosfera serena e acolhedora. Cores vibrantes não são proibidas, mas os materiais naturais em tons contidos marcam a estética elegante e prática da tendência.