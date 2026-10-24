O reinado do verde e vermelho no Natal chegou ao fim: as cores serão outras para 2026

O vermelho e o verde, tradicionais protagonistas da decoração natalina, dividem espaço com uma nova tendência em 2026. Para renovar a mesa das festas, o bege champanhe ganha destaque por combinar luminosidade, elegância e versatilidade, sem deixar o ambiente visualmente carregado.
A tonalidade aposta em uma estética mais suave e contemporânea, mas mantém o clima acolhedor associado ao Natal. Segundo o portal argentino TN, o tom se destaca especialmente na escolha das toalhas de mesa, que ajudam a definir a aparência da decoração.
Por que o bege champanhe virou tendência
Uma das principais características do bege champanhe é a facilidade para combinar com diferentes estilos de decoração. A cor pode ser usada tanto em mesas modernas quanto em composições tradicionais, criando uma aparência sofisticada sem depender de tons intensos.
O acabamento luminoso também contribui para a proposta. Ao refletir a luz, a tonalidade ajuda a criar uma atmosfera mais leve e harmoniosa, além de permitir que outros elementos da mesa ganhem destaque.
A tendência acompanha a preferência por ambientes minimalistas, com cores discretas e materiais que transmitam naturalidade. A ideia é manter o espírito festivo sem exagerar na quantidade de adornos ou na mistura de tons.
Como combinar a toalha na decoração de Natal
O bege champanhe permite diferentes combinações sem comprometer a unidade visual da mesa. Louças brancas ou em tons de creme, por exemplo, complementam a toalha e ajudam a manter uma composição delicada. Peças com detalhes dourados também podem reforçar o aspecto elegante.
Nos talheres, acabamentos dourados, preto fosco ou aço tradicional são opções que combinam com a tonalidade. Para o centro da mesa, velas de luz quente, pinhas, galhos secos e flores brancas ajudam a criar um ambiente acolhedor.
As guardanapos de tecido em tons de areia ou nude completam a proposta, enquanto pequenos detalhes brilhantes podem acrescentar um toque festivo. A recomendação é equilibrar os elementos e evitar excessos, deixando a toalha como base da composição.