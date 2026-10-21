Objeto misterioso vindo do espaço é encontrado nos Estados Unidos

Autoridades de Minnesota investigam um objeto metálico descoberto em uma plantação de milho em Scott Township. A estrutura, com aproximadamente 3,35 metros de diâmetro, foi encontrada na tarde de 14 de outubro, depois que um morador alertou o Gabinete do Xerife do Condado de Stevens sobre uma estrutura de origem desconhecida.
Os investigadores suspeitam inicialmente que o cilindro tenha caído do espaço. Agências federais e estaduais já confirmaram que os destroços não representam risco para a população. Mas a identificação do proprietário e o planejamento da remoção ainda estão em andamento, em colaboração entre órgãos locais, estaduais e federais.
Foguete chinês como principal suspeita
Uma das hipóteses é que a estrutura possa ter vindo do foguete Zhuque-2E Y7, lançado pela China em 15 de setembro. A coincidência nas dimensões chama atenção: o estágio superior de um foguete Zhuque-2E tem exatamente 3,35 metros de diâmetro, a mesma medida do objeto encontrado no milharal.
Moradores do meio-oeste dos EUA avistaram bolas de fogo iluminando o céu noturno no lançamento do foguete chinês, em 15 de setembro. A observação reforça a possibilidade de que fragmentos da estrutura tenham entrado na atmosfera terrestre e alcançado o solo de Minnesota. As autoridades norte-americanas, contudo, ainda não confirmaram oficialmente essa conexão.
Colaboração entre órgãos na investigação
O Gabinete do Xerife do Condado de Stevens mobilizou agências federais e estaduais assim que a estrutura foi localizada. Em comunicado, o escritório do xerife informou que trabalha em estreita colaboração com diversos órgãos para identificar o proprietário dos destroços e coordenar sua remoção com segurança.
A avaliação conjunta confirmou que a estrutura não representa risco imediato para os moradores da região.
O papel das agências federais em investigações de destroços espaciais
O acionamento de agências federais e estaduais, além do xerife local, mostra que a investigação de destroços espaciais ultrapassa a jurisdição municipal. Quando um objeto potencialmente de origem estrangeira cai em solo americano, entram em jogo questões internacionais. Se o objeto for realmente parte de um foguete chinês, o caso terá implicações diplomáticas e relacionadas a tratados espaciais.
Por isso, as agências federais precisam participar desde o início para confirmar a segurança, coordenar eventual comunicação com governos estrangeiros e garantir o cumprimento dos protocolos internacionais.