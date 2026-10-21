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Reflexão

Dizer "Eu te amo" é fácil, mas para Elton John essas são as 3 palavras mais difíceis de falar

Ao longo da carreira, o artista acumulou cinco Grammys.

João V. Valença

21/10/2026 - 15h27
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Ao longo da carreira, Elton John acumulou cinco Grammys, um Oscar e um Tony, mas esse reconhecimento todo não foi suficiente para blindá-lo do vício que corroía sua vida fora dos palcos.

Desde 1974, Elton John convivia com a cocaína e o álcool nos palcos, nos estúdios e nos bastidores. Foram 16 anos nessa condição, período em que ele seguiu em turnê, colecionou prêmios e cultivou publicamente a imagem de artista bem-sucedido.

Em 1990, veio a virada: não por meio de uma declaração de afeto ou de um pedido de desculpas, mas de uma frase que, segundo o próprio músico, foi a mais difícil de pronunciar em toda a sua vida — admitir que precisava de ajuda.

Do talento precoce à dependência

Elton John, batizado Reginald Kenneth Dwight ao nascer na Inglaterra em 1947, revelou aptidão musical ainda muito cedo: antes dos quatro anos, já conseguia tocar melodias de ouvido ao piano, mesmo sem saber ler partitura alguma. Esse dom o levou ao Royal College de Londres, onde aprimorou habilidades que o colocariam entre os maiores nomes da música popular do século 20.

A parceria com o letrista Bernie Taupin impulsionou sua carreira. Em 1970, o lançamento de "Your Song" levou Elton John à fama global e abriu caminho para uma carreira marcada por prêmios, holofotes e multidões. Esse brilho constante também ajudava a esconder o que acontecia dentro dele.

A morte de Ryan White e o pedido de ajuda

A morte de Ryan White, jovem americano de 18 anos com AIDS, em abril de 1990, levou Elton John a confrontar a própria situação. Ryan enfrentava o fim com serenidade, enquanto Elton John se irritava com trivialidades, como o padrão do papel de parede do quarto de hotel.

Ele descreveu a própria alma naquele momento como um pedaço de carne carbonizada. Para Elton John, dizer "eu te amo" ainda preservava a ilusão de controle, enquanto dizer "me desculpa" permitia manter uma narrativa de domínio sobre os próprios atos. Admitir que precisava de ajuda significava aceitar a própria vulnerabilidade.

Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, admitir a necessidade de ajuda representava um gesto mais corajoso do que qualquer apresentação em um estádio lotado.

Sobriedade, trabalho e propósito

O tratamento iniciado em 1990 deu início a um período de 30 anos de sobriedade para Elton John. A recuperação não foi linear: dois dias antes de um show no Dodger Stadium, em Los Angeles, ele ainda enfrentou a tentação do suicídio. O episódio mostra a profundidade da crise daquele período. O reconhecimento da própria fragilidade, porém, o transformou.

Elton John não se limitou a recuperar a carreira. Ele transformou a própria história em ação e fundou a Elton John AIDS Foundation, que hoje atua em mais de 100 países e já destinou mais de 650 milhões de dólares a iniciativas de combate ao HIV.

A vulnerabilidade que quase o destruiu tornou-se a base de seu propósito: transformar sofrimento pessoal em benefício coletivo. A turnê de despedida "Farewell Yellow Brick Road" somou 330 apresentações ao longo de três anos. Décadas depois, ele afirmou que estaria morto sem pedir ajuda. Avaliações médicas da época indicavam que, se o uso de álcool e cocaína não fosse interrompido, o desgaste causado ao organismo poderia ser fatal. Com a conquista posterior do Emmy, Elton John completou o chamado EGOT, feito que reúne apenas 28 pessoas na história do entretenimento.

O que significa "pedir ajuda" quando você construiu uma carreira inteira em aparentar sucesso

Dizer "eu te amo" permite preservar a imagem de quem ainda controla a situação. Pedir desculpas reconhece um erro sem abandonar completamente essa narrativa de domínio. Admitir que precisa de ajuda é diferente: significa reconhecer que o problema ultrapassou os limites que a pessoa consegue resolver sozinha. Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, entre prêmios, estádios lotados e reconhecimento global, essa confissão equivale a desmontar a imagem de sucesso sustentada durante décadas.

Reflexão

Vencedor do Nobel de Literatura: "As pessoas inteligentes são mais felizes pelo mero desejo"

A ideia central é que a ilusão de esperar por algo pode ser mais intensa do que a satisfação de tê-lo.

21/10/2026 16h33

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Jacinto Benavente.

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Jacinto Benavente, dramaturgo madrileno e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1922, deixou uma reflexão que desafia a noção convencional de felicidade: as pessoas inteligentes não seriam mais felizes por possuir algo, mas pelo simples desejo. Segundo a frase atribuída ao escritor, quando finalmente conseguimos algo, a magia desaparece das mãos.

A ideia central é que a ilusão de esperar por algo pode ser mais intensa do que a satisfação de tê-lo. Durante a busca por um objetivo — comprar algo, viver uma experiência ou alcançar uma meta — imaginamos como nos sentiremos ao consegui-lo. Quando atingimos esse ponto, porém, a emoção inicial diminui naturalmente.

O desejo como experiência mais valiosa que a posse

A reflexão de Benavente concentra-se na relação entre felicidade e expectativas pessoais. Enquanto muitas pessoas buscam satisfação por meio de bens materiais e conquistas, o dramaturgo sugere que o prazer está no caminho, nas expectativas e nas pequenas ilusões cotidianas. A satisfação não depende apenas do que possuímos, mas também da ilusão que nos motiva a perseguir algo.

Esse fenômeno se relaciona à adaptação hedônica, um conceito da psicologia. As pessoas tendem a se acostumar rapidamente com circunstâncias positivas. Aquilo que inicialmente gera grande satisfação acaba integrando a rotina. Por isso, acumular bens ou alcançar metas não garante manter a mesma sensação de felicidade indefinidamente.

A vida e obra de um grande observador da natureza humana

Benavente nasceu em Madrid em 1866 e teve uma longa carreira como dramaturgo, com papel central no teatro espanhol. Suas obras mais conhecidas — Os interesses criados e A malquerida — exploram as relações humanas, as ambições e os conflitos pessoais.

O reconhecimento internacional chegou em 1922, quando a Academia Sueca o honrou com o Prêmio Nobel de Literatura pela contribuição ao teatro. A reflexão atribuída ao escritor convida a valorizar o desejo como parte essencial da experiência humana e lembra que a felicidade não cresce necessariamente com o que acumulamos. Mas com nossa capacidade de apreciar a vida.

O que isso significa para como vivemos o dia a dia

Se o desejo oferece mais felicidade que a posse, isso sugere uma mudança prática na forma como orientamos nossas vidas. Em vez de acelerar para chegar rapidamente ao objetivo, a reflexão convida a valorizar o caminho — "encontrar satisfação no caminho, as expectativas e as pequenas ilusões cotidianas", como aponta a fonte.

Isso significa que passar um ano economizando e planejando uma viagem pode ser mais importante que o próprio passeio.

Na prática, isso muda também nossas prioridades de compra e investimento. Se temos recursos limitados. Faz sentido gastar com coisas que mantêm vivo o desejo — experiências que se renovam, aprendizados que continuam oferecendo descobertas — em vez de bens que rapidamente se integram à rotina sem gerar emoção.

Também significa apreciar melhor o que já possuímos, em vez de sempre buscar algo novo que promete trazer felicidade duradoura.

O teatro de Benavente como laboratório para observar desejos humanos

As obras de Benavente — especialmente "Os interesses criados" e "A malquerida" — abordam as relações humanas, as ambições e os conflitos ligados à felicidade e ao desejo. Nessas peças, o dramaturgo explorou as relações humanas, as ambições e os conflitos pessoais.

Suas obras não eram teóricas: eram encenações do que observava na vida real sobre como as pessoas perseguem objetivos, alimentam ilusões e lidam com a realidade quando a atingem.

O reconhecimento de Benavente no teatro espanhol e o Nobel recebido por sua contribuição ao teatro sugerem que sua compreensão da natureza humana — incluindo a dinâmica entre desejo e posse — não era especulação filosófica vaga. Mas fruto de observação profunda e sistemática durante décadas de carreira.

Seus textos teatrais são, portanto, os registros nos quais essa reflexão sobre felicidade se originou.

Astronomia

Objeto misterioso vindo do espaço é encontrado nos Estados Unidos

A estrutura tem 3,35 metros de diâmetro.

21/10/2026 16h01

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Foto: Reprodução

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Autoridades de Minnesota investigam um objeto metálico descoberto em uma plantação de milho em Scott Township. A estrutura, com aproximadamente 3,35 metros de diâmetro, foi encontrada na tarde de 14 de outubro, depois que um morador alertou o Gabinete do Xerife do Condado de Stevens sobre uma estrutura de origem desconhecida.

Os investigadores suspeitam inicialmente que o cilindro tenha caído do espaço. Agências federais e estaduais já confirmaram que os destroços não representam risco para a população. Mas a identificação do proprietário e o planejamento da remoção ainda estão em andamento, em colaboração entre órgãos locais, estaduais e federais.

Foguete chinês como principal suspeita

Uma das hipóteses é que a estrutura possa ter vindo do foguete Zhuque-2E Y7, lançado pela China em 15 de setembro. A coincidência nas dimensões chama atenção: o estágio superior de um foguete Zhuque-2E tem exatamente 3,35 metros de diâmetro, a mesma medida do objeto encontrado no milharal.

Moradores do meio-oeste dos EUA avistaram bolas de fogo iluminando o céu noturno no lançamento do foguete chinês, em 15 de setembro. A observação reforça a possibilidade de que fragmentos da estrutura tenham entrado na atmosfera terrestre e alcançado o solo de Minnesota. As autoridades norte-americanas, contudo, ainda não confirmaram oficialmente essa conexão.

Colaboração entre órgãos na investigação

O Gabinete do Xerife do Condado de Stevens mobilizou agências federais e estaduais assim que a estrutura foi localizada. Em comunicado, o escritório do xerife informou que trabalha em estreita colaboração com diversos órgãos para identificar o proprietário dos destroços e coordenar sua remoção com segurança.

A avaliação conjunta confirmou que a estrutura não representa risco imediato para os moradores da região.

O papel das agências federais em investigações de destroços espaciais

O acionamento de agências federais e estaduais, além do xerife local, mostra que a investigação de destroços espaciais ultrapassa a jurisdição municipal. Quando um objeto potencialmente de origem estrangeira cai em solo americano, entram em jogo questões internacionais. Se o objeto for realmente parte de um foguete chinês, o caso terá implicações diplomáticas e relacionadas a tratados espaciais.

Por isso, as agências federais precisam participar desde o início para confirmar a segurança, coordenar eventual comunicação com governos estrangeiros e garantir o cumprimento dos protocolos internacionais.

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