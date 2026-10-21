Dizer "Eu te amo" é fácil, mas para Elton John essas são as 3 palavras mais difíceis de falar - Foto: Reprodução

Ao longo da carreira, Elton John acumulou cinco Grammys, um Oscar e um Tony, mas esse reconhecimento todo não foi suficiente para blindá-lo do vício que corroía sua vida fora dos palcos.

Desde 1974, Elton John convivia com a cocaína e o álcool nos palcos, nos estúdios e nos bastidores. Foram 16 anos nessa condição, período em que ele seguiu em turnê, colecionou prêmios e cultivou publicamente a imagem de artista bem-sucedido.

Em 1990, veio a virada: não por meio de uma declaração de afeto ou de um pedido de desculpas, mas de uma frase que, segundo o próprio músico, foi a mais difícil de pronunciar em toda a sua vida — admitir que precisava de ajuda.

Do talento precoce à dependência

Elton John, batizado Reginald Kenneth Dwight ao nascer na Inglaterra em 1947, revelou aptidão musical ainda muito cedo: antes dos quatro anos, já conseguia tocar melodias de ouvido ao piano, mesmo sem saber ler partitura alguma. Esse dom o levou ao Royal College de Londres, onde aprimorou habilidades que o colocariam entre os maiores nomes da música popular do século 20.

A parceria com o letrista Bernie Taupin impulsionou sua carreira. Em 1970, o lançamento de "Your Song" levou Elton John à fama global e abriu caminho para uma carreira marcada por prêmios, holofotes e multidões. Esse brilho constante também ajudava a esconder o que acontecia dentro dele.

A morte de Ryan White e o pedido de ajuda

A morte de Ryan White, jovem americano de 18 anos com AIDS, em abril de 1990, levou Elton John a confrontar a própria situação. Ryan enfrentava o fim com serenidade, enquanto Elton John se irritava com trivialidades, como o padrão do papel de parede do quarto de hotel.

Ele descreveu a própria alma naquele momento como um pedaço de carne carbonizada. Para Elton John, dizer "eu te amo" ainda preservava a ilusão de controle, enquanto dizer "me desculpa" permitia manter uma narrativa de domínio sobre os próprios atos. Admitir que precisava de ajuda significava aceitar a própria vulnerabilidade.

Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, admitir a necessidade de ajuda representava um gesto mais corajoso do que qualquer apresentação em um estádio lotado.

Sobriedade, trabalho e propósito

O tratamento iniciado em 1990 deu início a um período de 30 anos de sobriedade para Elton John. A recuperação não foi linear: dois dias antes de um show no Dodger Stadium, em Los Angeles, ele ainda enfrentou a tentação do suicídio. O episódio mostra a profundidade da crise daquele período. O reconhecimento da própria fragilidade, porém, o transformou.

Elton John não se limitou a recuperar a carreira. Ele transformou a própria história em ação e fundou a Elton John AIDS Foundation, que hoje atua em mais de 100 países e já destinou mais de 650 milhões de dólares a iniciativas de combate ao HIV.

A vulnerabilidade que quase o destruiu tornou-se a base de seu propósito: transformar sofrimento pessoal em benefício coletivo. A turnê de despedida "Farewell Yellow Brick Road" somou 330 apresentações ao longo de três anos. Décadas depois, ele afirmou que estaria morto sem pedir ajuda. Avaliações médicas da época indicavam que, se o uso de álcool e cocaína não fosse interrompido, o desgaste causado ao organismo poderia ser fatal. Com a conquista posterior do Emmy, Elton John completou o chamado EGOT, feito que reúne apenas 28 pessoas na história do entretenimento.

O que significa "pedir ajuda" quando você construiu uma carreira inteira em aparentar sucesso

Dizer "eu te amo" permite preservar a imagem de quem ainda controla a situação. Pedir desculpas reconhece um erro sem abandonar completamente essa narrativa de domínio. Admitir que precisa de ajuda é diferente: significa reconhecer que o problema ultrapassou os limites que a pessoa consegue resolver sozinha. Para alguém que construiu a identidade pública no triunfo, entre prêmios, estádios lotados e reconhecimento global, essa confissão equivale a desmontar a imagem de sucesso sustentada durante décadas.