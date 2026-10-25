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Nobel de Literatura

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "Quem não brinca perdeu a criança que vivia dentro de si"

Reflexão sobre a infância segue fazendo muito sentido até hoje

Henrique Cesaretti

25/10/2026 - 09h54
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Há décadas repetida em cartazes escolares e em publicações nas redes sociais, uma frase sobre a infância costuma perder pelo caminho justo o pedaço que lhe dá sentido pleno. Além de afirmar que a criança que não brinca não é criança, Neruda foi adiante e alertou que, ao deixar de brincar, o adulto perde definitivamente a criança que um dia habitou nele.

A ideia está registrada no livro de memórias do poeta chileno, obra que ele não chegou a ver impressa. A publicação só aconteceu em 1974, quando sua viúva, Matilde Urrutia, cuidou da edição cerca de um ano depois da morte dele. É ali que reside a verdadeira advertência — transformada em clichê justamente por estar truncada.

Quem foi o homem por trás da ideia

Nascido em Parral em 12 de julho de 1904, Neruda morreu em Santiago em 23 de setembro de 1973. Dois anos antes de morrer, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1971, reconhecimento máximo concedido pela Academia por uma poesia descrita como força elementar capaz de transformar o destino de um continente inteiro.

Neruda tratava a construção de suas casas como uma grande brincadeira, passava o dia inteiro entretido nelas e as enchia de objetos colecionados das formas mais inusitadas. Ele não tratava o brincar como uma ideia distante: falava de algo que praticava no dia a dia, e não de um conselho que dava sem vivenciar.

A parte que desaparece quando a frase viaja

A versão conhecida termina simples: a criança que não brinca não é criança de verdade. Mas Neruda avançou além dessa constatação. Seu texto segue adiante com o aviso incômodo: quem deixa de lado a brincadeira ao atingir a vida adulta perde para sempre a criança que carregava por dentro.

Essa continuação reescreve o peso da ideia inteira: deixa de ser uma tristeza pela infância alheia e se transforma num espelho. Cada adulto que a lê se confronta com aquilo que deixou escapar.

A observação melancólica ganha o peso de uma advertência sobre perdas pessoais e invisíveis — perdas que nenhuma lei protege nem obriga a reparar após os 18 anos.

O momento em que brincar virou direito formal

Décadas depois que Neruda escreveu essas memórias, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 formalizou o que o poeta já havia intuído. O artigo 31 do documento reconhece explicitamente o direito infantil ao descanso, ao lazer e ao tempo de brincadeira apropriado para cada faixa etária.

O tratado não se limitou a garantias vagas, e ao entrar em vigor, em setembro de 1990, cada país signatário assumiu compromissos concretos: reconhecer o descanso e a brincadeira adequada. Permitir a participação livre nas artes e na vida cultural, criar oportunidades recreativas justas e ampliar esses princípios entre adultos e crianças.

Neruda havia defendido com sua própria vida o que a lei internacional só viria a reconhecer depois.

O que ocorre quando a brincadeira fica para trás

A proteção legal do tratado termina aos 18 anos, idade que marca o fim formal da infância segundo a Convenção. Depois disso, nenhuma lei internacional responde pelo direito de cada pessoa brincar.

É justamente nesse ponto que a frase de Neruda ganha seu peso máximo: ela fala de quem já não tem proteção legal, mas ainda carrega essa necessidade intacta dentro de si.

O poeta completou suas memórias num período de doença física e turbulência política no Chile. Mesmo enfrentando essas circunstâncias brutais, insistiu em defender o espanto e a brincadeira como partes essenciais de quem ele era até o último dia. Essa escolha, feita no fim da vida, dá à sua frase um testemunho que transcende a simples filosofia.

Gestos pequenos para reconectar com essa criança

Retomar a brincadeira no cotidiano não exige transformações radicais, e separar um período da semana sem obrigação de produtividade já abre essa porta.

Tentar uma habilidade nova apenas pelo prazer de errar nos primeiros passos pode ter o mesmo efeito. O mesmo vale para atender ao chamado de uma criança para brincar sem pressa, deixando qualquer tela de lado por alguns minutos e escolhendo uma atividade que envolva as mãos.

DEMOCRACIA

Flávio vota acompanhado da mulher, mãe e do governador eleito do RJ

Depois de votar no Rio de Janeiro, candidato vai a Brasília para acompanhar a apuração dos votos

25/10/2026 08h04

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Flávio Bolsonaro votou em uma escola municipal da Vila Isabel, na zona norte do Rio logo no começo da manhã

Flávio Bolsonaro votou em uma escola municipal da Vila Isabel, na zona norte do Rio logo no começo da manhã

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, votou em uma escola municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio, na manhã deste domingo, 25.

O candidato do PL chegou à escola por volta das 8h20 (horário de Brasília) e votou ao lado de aliados, como o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL). No local, afirmou ter feito uma "campanha limpa e alegre" e prometeu, se eleito, "colocar um grande time para reorganizar o Brasil, acabar com a violência". "Faça chuva ou faça sol, saiam para votar hoje", apelou ainda Flávio Bolsonaro.

O senador foi recebido por gritos de aliados e de manifestantes apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à a reeleição.

Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração dos votos em Brasília. O local ainda não foi divulgado.

Reflexão e Filosofia

Reflexão de Stephen Hawking para dias difícies: "Olhe para as estrelas, e não para os seus pés"

Hawking dedicou décadas à ciência enquanto enfrentava severas limitações físicas.

25/10/2026 08h02

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Cerca de 80 mil pessoas lotaram o Estádio Olímpico de Londres na cerimônia de abertura das Paralimpíadas, em 29 de agosto de 2012. Foi nesse momento que o físico teórico Stephen Hawking leu sua mensagem à plateia, logo após conduzir Miranda, personagem de A Tempestade, de William Shakespeare. O espetáculo Enlightenment, que abriu a cerimônia, tinha como pano de fundo imagens de estrelas e nebulosas projetadas no cenário.

Passadas mais de uma década, aquelas palavras ainda são lembradas como um retrato de superação diante das adversidades do corpo ou da própria existência. A reflexão circula até hoje porque ia além da retórica motivacional.

Hawking dedicou décadas à ciência enquanto enfrentava severas limitações físicas. Essa trajetória dava à mensagem uma credibilidade que nenhuma obra de autoajuda conseguiria reproduzir.

Uma trajetória contra as previsões médicas

Em 1963, aos 21 anos, Hawking recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Os médicos estimavam dois anos de vida, e ele viveu 55 anos além dessa previsão e trabalhou intensamente até morrer, em 2018. Esses anos cobriram praticamente toda sua carreira científica de relevância.

Entre 1979 e 2009, período em que esteve à frente da cátedra lucasiana de Matemática na Universidade de Cambridge, Hawking passou a se comunicar por meio de um sintetizador de voz, conforme a doença avançava. Ainda assim, não deixou de se debruçar sobre os mistérios dos buracos negros e da origem do universo, o que confere autenticidade à mensagem que deixou.

O que o discurso realmente pedia

Na abertura do espetáculo, a mensagem dirigida a atletas e espectadores de todo o planeta pedia curiosidade e disposição para entender o universo. Também enfatizava que, mesmo quando a vida se mostra dura, ainda existe espaço para conquistar algo.

Os pontos centrais eram simples: olhar para as estrelas; tentar entender o que se vê; perguntar o que faz o universo existir; ser curioso.

A reflexão não pedia para ignorar contas, prazos ou problemas concretos. O conselho era sobre equilíbrio — reconhecer os obstáculos sem deixar que eles dominem todo o campo de visão. Quem mantém o olhar fixo apenas no entrave mais imediato perde de vista o trajeto que ainda tem pela frente.

Passos pequenos que constroem a resistência

Registrar um objetivo por escrito ajuda a relembrar, nos dias pesados, por que vale continuar. Transformar metas grandes em etapas menores torna visível o avanço de cada dia — algo concreto quando o desânimo bate.

Alimentar a curiosidade com leitura, observação ou contato com conhecimento novo mantém viva essa disposição de olhar para cima. Conversar com pessoas que ampliem os horizontes, em vez de se concentrar apenas nas próprias ansiedades, reforça a mesma atitude. Não são gestos grandiosos, mas pequenas repetições que constroem a capacidade de resistência.

Admitir o cansaço faz parte do processo, desde que ele não governe as decisões que vêm depois. O que Hawking deixou como legado comprova que é possível manter o olhar erguido mesmo diante de barreiras físicas severas, e essa lição se aplica a qualquer pessoa que enfrente um obstáculo real.

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