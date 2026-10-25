Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "Quem não brinca perdeu a criança que vivia dentro de si" - Imagem: Mondadori Publishers / Wikimedia Commons

Há décadas repetida em cartazes escolares e em publicações nas redes sociais, uma frase sobre a infância costuma perder pelo caminho justo o pedaço que lhe dá sentido pleno. Além de afirmar que a criança que não brinca não é criança, Neruda foi adiante e alertou que, ao deixar de brincar, o adulto perde definitivamente a criança que um dia habitou nele.

A ideia está registrada no livro de memórias do poeta chileno, obra que ele não chegou a ver impressa. A publicação só aconteceu em 1974, quando sua viúva, Matilde Urrutia, cuidou da edição cerca de um ano depois da morte dele. É ali que reside a verdadeira advertência — transformada em clichê justamente por estar truncada.

Quem foi o homem por trás da ideia

Nascido em Parral em 12 de julho de 1904, Neruda morreu em Santiago em 23 de setembro de 1973. Dois anos antes de morrer, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1971, reconhecimento máximo concedido pela Academia por uma poesia descrita como força elementar capaz de transformar o destino de um continente inteiro.

Neruda tratava a construção de suas casas como uma grande brincadeira, passava o dia inteiro entretido nelas e as enchia de objetos colecionados das formas mais inusitadas. Ele não tratava o brincar como uma ideia distante: falava de algo que praticava no dia a dia, e não de um conselho que dava sem vivenciar.

A parte que desaparece quando a frase viaja

A versão conhecida termina simples: a criança que não brinca não é criança de verdade. Mas Neruda avançou além dessa constatação. Seu texto segue adiante com o aviso incômodo: quem deixa de lado a brincadeira ao atingir a vida adulta perde para sempre a criança que carregava por dentro.

Essa continuação reescreve o peso da ideia inteira: deixa de ser uma tristeza pela infância alheia e se transforma num espelho. Cada adulto que a lê se confronta com aquilo que deixou escapar.

A observação melancólica ganha o peso de uma advertência sobre perdas pessoais e invisíveis — perdas que nenhuma lei protege nem obriga a reparar após os 18 anos.

O momento em que brincar virou direito formal

Décadas depois que Neruda escreveu essas memórias, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 formalizou o que o poeta já havia intuído. O artigo 31 do documento reconhece explicitamente o direito infantil ao descanso, ao lazer e ao tempo de brincadeira apropriado para cada faixa etária.

O tratado não se limitou a garantias vagas, e ao entrar em vigor, em setembro de 1990, cada país signatário assumiu compromissos concretos: reconhecer o descanso e a brincadeira adequada. Permitir a participação livre nas artes e na vida cultural, criar oportunidades recreativas justas e ampliar esses princípios entre adultos e crianças.

Neruda havia defendido com sua própria vida o que a lei internacional só viria a reconhecer depois.

O que ocorre quando a brincadeira fica para trás

A proteção legal do tratado termina aos 18 anos, idade que marca o fim formal da infância segundo a Convenção. Depois disso, nenhuma lei internacional responde pelo direito de cada pessoa brincar.

É justamente nesse ponto que a frase de Neruda ganha seu peso máximo: ela fala de quem já não tem proteção legal, mas ainda carrega essa necessidade intacta dentro de si.

O poeta completou suas memórias num período de doença física e turbulência política no Chile. Mesmo enfrentando essas circunstâncias brutais, insistiu em defender o espanto e a brincadeira como partes essenciais de quem ele era até o último dia. Essa escolha, feita no fim da vida, dá à sua frase um testemunho que transcende a simples filosofia.

Gestos pequenos para reconectar com essa criança

Retomar a brincadeira no cotidiano não exige transformações radicais, e separar um período da semana sem obrigação de produtividade já abre essa porta.

Tentar uma habilidade nova apenas pelo prazer de errar nos primeiros passos pode ter o mesmo efeito. O mesmo vale para atender ao chamado de uma criança para brincar sem pressa, deixando qualquer tela de lado por alguns minutos e escolhendo uma atividade que envolva as mãos.