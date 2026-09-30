Parece cena de filme: tubarão nada diante de casas após forte tempestade - Foto: Elien/Pexels

Um tubarão foi flagrado nadando entre as casas de uma rua residencial de Surf City, em Nova Jersey, neo último sábado (26), em meio à água que tomou conta do bairro durante uma tempestade forte.

Drew Procaccino contou à agência de vídeos Storyful que viu a cena por volta do meio-dia, bem em frente à própria casa. A nadadeira cortando a superfície da rua alagada deixou os vizinhos em dúvida sobre o que estavam vendo.

Confusão inicial com peixe comum

"É um tubarão?", questiona uma voz no vídeo, enquanto o bicho segue pela via tomada pela enchente. Segundo Procaccino, em relato à Storyful, a primeira impressão de quem presenciou a cena foi a de que se tratava apenas de algum peixe passando por ali.

A dúvida só foi esclarecida depois que a ABC News procurou o pesquisador Greg Skomal, da Divisão de Pesca Marinha de Massachusetts, para avaliar as imagens. Ele confirmou tratar-se de um smooth dogfish, da espécie Mustelus canis — no Brasil, conhecida como cação-liso ou canejo.

Espécie pequena não oferece perigo

Ninguém informou as medidas exatas do animal visto nas ruas de Surf City. De acordo com a Conserve Wildlife Foundation of New Jersey, essa espécie tem dentes achatados, usados para triturar crustáceos, e pode atingir até 1,5 metro, embora costume ser bem menor.

A presença desse tipo de tubarão perto da baía é comum em dias normais. O mais provável é que ele tenha sido arrastado da baía de Barnegat, que invadiu áreas residenciais durante o temporal — embora as imagens não mostrem o caminho percorrido até chegar à rua.

Tempestade alagou toda a região

Surf City está localizada em Long Beach Island, na costa de Nova Jersey, área atingida por uma tempestade costeira conhecida como nor'easter. Esse tipo de fenômeno se caracteriza por ventos fortes provenientes do nordeste, comuns na costa leste dos Estados Unidos.

O vídeo viralizou nas redes, mas a tempestade também teve consequências. A inundação provocada pelo temporal matou pelo menos uma pessoa e deixou milhares de residências sem eletricidade na região atingida.