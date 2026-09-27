Por que 40 mil pessoas querem se mudar para uma ilha desabitada há mais de 70 anos?

Great Blasket Island, na costa sudoeste da Irlanda, está recebendo candidaturas para uma temporada de trabalho que atrai dezenas de milhares de pessoas. A seleção busca apenas duas pessoas. Mas já acumula mais de 40 mil candidaturas — número que revela o fascínio que esse pequeno território em frente à península de Dingle exerce sobre pessoas do mundo inteiro.

O que torna a experiência tão procurada não é um salário alto nem benefícios luxuosos. Os voluntários recebem hospedagem em um dormitório compartilhado, refeições durante o trabalho, acesso à cozinha. E aos espaços comuns, além do trajeto de volta ao continente ao fim de uma temporada de aproximadamente seis meses.

O que falta na ilha é justamente aquilo de que muitos tentam escapar: comércio, automóveis, sinal de celular estável ou serviços urbanos convencionais.

A história de um lugar esquecido

A ilha desabitada desde 1953 carrega uma narrativa peculiar. Os últimos moradores foram evacuados naquele ano pelo isolamento extremo e pela falta de acesso a serviços essenciais — uma decisão que transformou casarões antigos em patrimônio cultural e em atração turística para milhares de visitantes a cada primavera e verão europeu.

As ruínas das casas lembram quem viveu ali, e hoje, focas-cinzentas, golfinhos e aves marinhas dividem o espaço com turistas que chegam de barco. A ilha integra o arquipélago Blasket, no condado de Kerry, e é cercada pelo oceano Atlântico. Praias selvagens, penhascos íngremes e fauna abundante definem a paisagem, que atrai fotógrafos, naturalistas e curiosos em busca de isolamento.

O trabalho e quem pode se candidatar

Os voluntários trabalham de 1º de abril a meados de outubro. Eles atendem na cafeteria, preparam comidas e bebidas, limpam e preparam as cabanas entre as estadias dos hóspedes, mantêm as instalações e atendem ao público durante a temporada turística.

A vaga não exige experiência profissional anterior, e o recrutador busca pessoas maiores de idade, com inglês fluente, capacidade de trabalhar em grupo e disposição para viver em um ambiente isolado.

Conhecer o idioma irlandês é um diferencial, mas não é obrigatório. Cada candidato paga a passagem aérea até a Irlanda e o deslocamento inicial até a ilha. O mar também impõe seus termos: em dias de mar agitado, nenhuma embarcação faz a travessia. Os voluntários podem ficar presos naquele pedaço de terra cercado de água.