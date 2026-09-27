Uma nova era começa no espaço: NASA ativa tecnologia inédita de comunicação

A NASA ativou uma antena de rádio de 114 pés no deserto da Califórnia para se comunicar com mais de 40 sondas espalhadas pelo sistema solar.

O equipamento, chamado Deep Space Station 23, foi inaugurado no Complexo de Comunicações Deep Space de Goldstone, perto de Barstow. A antena reforça a capacidade de comunicação da agência com missões que exploram desde a Lua até os confins do espaço intergaláctico.

A NASA rastreia sondas em locais tão distintos quanto Marte, Júpiter e Saturno. Entre elas está a Voyager 1, que cruzou a fronteira do espaço intergaláctico em 2012 e continua enviando sinais para casa.

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da agência, localizado no sul da Califórnia, gerencia o novo equipamento de 34 metros de diâmetro. A antena se junta à Deep Space Network, rede global de comunicações com complexos na Califórnia, na Espanha e na Austrália.

Rede de comunicação sob pressão

Há anos, as antenas da Deep Space Network operavam no limite de sua capacidade. O novo equipamento amplia a capacidade da rede, da qual cada missão depende para enviar e receber dados por meio de um pequeno grupo de antenas em três pontos específicos da Terra.

James Kenyon, administrador associado da Diretoria de Pesquisa e Missões Tecnológicas da NASA. Informou que a expansão reforça a infraestrutura de comunicação necessária para os próximos passos da agência, da exploração ampliada da Lua à investigação mais profunda do sistema solar.

Operação que começou em agosto

Cientistas da NASA testaram o Deep Space Station 23 de maio a julho para validar seu funcionamento. A antena iniciou operações em 3 de agosto, rastreando o Observatório de Raios-X Chandra. Desde então, mantém contato com dezenas de missões, incluindo o Mars Reconnaissance Orbiter, a sonda Psyche, Juno e Voyager 1.

Dave Gallagher, diretor do JPL, informou que a adição da antena de próxima geração aproxima a rede de uma modernização completa que incorpora tecnologia avançada. Segundo ele, após mais de 60 anos de operação contínua em apoio a missões relevantes, as atualizações preparam a rede para uma nova era de exploração.

Construção e funcionalidade técnica

A construção começou em fevereiro de 2020, e em dezembro de 2024, os engenheiros baixaram a estrutura metálica de 133 toneladas que sustenta a antena. Depois, anexaram os painéis que refletem os sinais de rádio e calibraram o equipamento para funcionar com o restante da rede.

O Deep Space Station 23 é a quinta antena em Goldstone, juntando-se a três outros pratos de 114 pés e a um prato mais antigo de 230 pés.

Germaine Aziz, que gerencia o Projeto de Ampliação de Abertura da Deep Space Network no JPL, informou que construir a antena não foi o principal desafio. A maior dificuldade foi integrar os complexos sistemas mecânicos, elétricos, de software, de radiofrequência e de infraestrutura em um equipamento pronto para missões.

Cada subsistema precisou ser integrado, calibrado e verificado para operar com precisão e confiabilidade.