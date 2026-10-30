Por que colocar um ramo de alecrim debaixo do travesseiro na noite de 31 de outubro? - Imagem gerada por inteligência artificial

Colocar um ramo de alecrim sob o travesseiro na noite de 31 de outubro é, para muitas pessoas, um ritual que marca a transição entre ciclos e períodos da vida. Segundo crenças ancestrais, a prática simboliza proteção e renovação, e quem a segue acredita que o alecrim afasta energias negativas e potencializa o bem-estar durante o descanso.

A data não foi escolhida por acaso. Para quem segue essa tradição, o 31 de outubro funciona como um ponto de virada: uma ocasião para encerrar o que não serve mais e receber o novo com intenção clara.

O simbolismo do alecrim na tradição popular

Há séculos, o alecrim é associado à purificação e à proteção em diferentes culturas e práticas espirituais. Muitas pessoas o incorporam a pequenos rituais caseiros, sobretudo em datas que marcam o fechamento de ciclos — e o último dia de outubro representa exatamente isso para quem segue essa tradição.

Nessa perspectiva, guardar um ramo sob o travesseiro funciona como um gesto de intenção: acompanha o sono com um propósito de proteção e reflexão. Alguns interpretam a ação como um convite para pensar em tudo o que viveram durante o mês que termina e para se preparar mentalmente para o início de novembro.

Como realizar o ritual e o que fazer depois

O ritual é simples e não exige materiais sofisticados, e a pessoa deve escolher um ramo limpo e seco, sem restos de terra ou umidade. Antes de dormir, dedica alguns minutos à reflexão: visualiza o que quer deixar para trás e os desejos para a etapa que começa.

O ramo pode ficar diretamente sob o travesseiro ou dentro de um pequeno saco de tecido, que evita que as folhas se soltem na cama. A noite é acompanhada de momentos de calma e introspecção. No dia seguinte, o alecrim pode ser descartado se tiver se deteriorado ou guardado como adorno em local seco.

Não é necessário queimá-lo nem prolongar a prática por vários dias: o significado depende da intenção pessoal de quem realiza o gesto.