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Pressa e Prazer

Søren Kierkegaard: "A maioria busca o prazer com tanta pressa que acaba por deixá-lo passar"

Segundo ele, a maioria das pessoas persegue o prazer e depois o deixa passar sem mesmo perceber

Henrique Cesaretti

30/10/2026 - 08h12
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Quem corre atrás de um objetivo com ansiedade demais costuma ignorar o que acontece no caminho. Foi exatamente isso que o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard apontou numa de suas reflexões mais citadas até hoje. Ele afirmou que a maioria das pessoas persegue o prazer com tanta pressa que, nessa correria, acaba deixando-o passar sem perceber.

A frase resume um comportamento que atravessa gerações: a dificuldade de viver o processo sem já estar pensando no resultado final. A obsessão por alcançar objetivos pode, ironicamente, afastar a pessoa deles e levá-la a um estado de desespero total.

A armadilha da pressa pelo resultado

Buscar prosperidade e realização faz parte da natureza humana, e ninguém se esforçaria tanto se não houvesse uma recompensa de satisfação no fim do esforço.

O problema surge quando essa busca vira obsessão e a pessoa perde a paciência com as etapas intermediárias, transformando o caminho que deveria trazer plenitude em seu oposto: a sensação de estar sempre atrasado, sempre insatisfeito, mesmo quando os resultados aparecem.

Kierkegaard via nisso um erro de atitude diante da vida, não um problema de falta de esforço. A busca imediata por satisfação costuma ser justamente o passo errado na senda para alcançar os próprios propósitos, porque desperdiça o que deveria ser vivido com presença.

 

O valor de apreciar cada etapa

O percurso até uma meta é longo e, em muitos casos, cansativo, mas isso não significa que precise ser vivido apenas como sofrimento. Há paradas nesse trajeto que merecem atenção, porque são elas que tornam o processo suportável e até memorável — momentos que, com o tempo, ganham peso diferente na memória.

Essa ideia aparece também no pensamento de outros filósofos. Demócrito defendia que a verdadeira discrição está em não sofrer pelo que falta, mas em alegrar-se com o que já se tem — um raciocínio que complementa diretamente o alerta sobre a pressa.

Lao Tsé, criador do taoísmo, explorava esse caminho ao distinguir entre conhecer os outros, marca do erudito, e conhecer a si mesmo, característica do verdadeiro sábio.

Quando o olhar volta para trás

Com o tempo, as etapas que pareciam apenas obstáculos tendem a ganhar outro peso na memória. É comum olhar para trás e sentir afeto justamente pelos momentos que, na época, exigiam mais paciência e geravam mais dúvida — descoberta que raramente ocorre a quem viveu aqueles dias apenas na pressa.

Bertrand Russell também tocou nesse tema ao observar, conforme informou o El Confidencial, que parte das dificuldades do mundo vem de pessoas seguras demais e inteligentes cheias de dúvidas — um lembrete de que a certeza apressada raramente combina com reflexão verdadeira.

Desacelerar o passo, nesse sentido, pode ser o único jeito de realmente alcançar o que se busca, porque o próprio caminho é onde a vida acontece.

O que Kierkegaard criticava antes de falar sobre a pressa

Por trás da reflexão de Kierkegaard sobre aproveitar o caminho estava uma crítica muito maior: ele se opunha frontalmente aos filósofos de sua época que viam a vida como um sistema abstrato e perfeito. Para esses pensadores, o importante era a lógica geral, não a vida real de pessoas reais vivendo suas escolhas todos os dias. Kierkegaard virou o jogo: para ele, o que importa é exatamente isso — como cada indivíduo vive sua vida concreta, singular, com suas dúvidas e decisões pessoais.

Essa preocupação com o indivíduo como pessoa e não como número em um sistema maior permeia toda sua obra. Ele acreditava que você não pode entender a vida humana apenas olhando para fórmulas; precisa viver, escolher, sofrer, duvidar. É por isso que sua crítica à pressa faz tanto sentido: quando você corre atrás do resultado final sem viver as etapas, está justamente ignorando a única coisa que realmente importa — sua existência única e pessoal.

Proteção e Renovação

Por que colocar um ramo de alecrim debaixo do travesseiro na noite de 31 de outubro?

Ritual marca a transição entre ciclos e períodos da vida

30/10/2026 07h48

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Colocar um ramo de alecrim sob o travesseiro na noite de 31 de outubro é, para muitas pessoas, um ritual que marca a transição entre ciclos e períodos da vida. Segundo crenças ancestrais, a prática simboliza proteção e renovação, e quem a segue acredita que o alecrim afasta energias negativas e potencializa o bem-estar durante o descanso.

A data não foi escolhida por acaso. Para quem segue essa tradição, o 31 de outubro funciona como um ponto de virada: uma ocasião para encerrar o que não serve mais e receber o novo com intenção clara.

O simbolismo do alecrim na tradição popular

Há séculos, o alecrim é associado à purificação e à proteção em diferentes culturas e práticas espirituais. Muitas pessoas o incorporam a pequenos rituais caseiros, sobretudo em datas que marcam o fechamento de ciclos — e o último dia de outubro representa exatamente isso para quem segue essa tradição.

Nessa perspectiva, guardar um ramo sob o travesseiro funciona como um gesto de intenção: acompanha o sono com um propósito de proteção e reflexão. Alguns interpretam a ação como um convite para pensar em tudo o que viveram durante o mês que termina e para se preparar mentalmente para o início de novembro.

 

Como realizar o ritual e o que fazer depois

O ritual é simples e não exige materiais sofisticados, e a pessoa deve escolher um ramo limpo e seco, sem restos de terra ou umidade. Antes de dormir, dedica alguns minutos à reflexão: visualiza o que quer deixar para trás e os desejos para a etapa que começa.

O ramo pode ficar diretamente sob o travesseiro ou dentro de um pequeno saco de tecido, que evita que as folhas se soltem na cama. A noite é acompanhada de momentos de calma e introspecção. No dia seguinte, o alecrim pode ser descartado se tiver se deteriorado ou guardado como adorno em local seco.

Não é necessário queimá-lo nem prolongar a prática por vários dias: o significado depende da intenção pessoal de quem realiza o gesto.

Construção impressionante

Família com 4 filhos constrói casa de 232 m² no deserto usando 360 toneladas de terra

Casal decidiu construir uma residência sustentável no deserto

30/10/2026 07h24

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Foto: Anete Lusina/Pexels

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Ashley Longnecker e seu marido, Jonathan, decidiram deixar a vida em uma casa rodante e construir uma residência sustentável no deserto do Arizona. Depois de anos viajando pelo país com os quatro filhos, a família começou a construir a Hyperadobe Roundhouse. Uma casa de 232 metros quadrados que utilizará mais de 360 toneladas de terra em sua estrutura.

A família comprou um terreno de 4,45 hectares no condado de Cochise, no Arizona, para construir uma moradia sem conexões tradicionais de água e eletricidade. O site Tiny Shiny Home documenta os avanços da obra e mostra como a iniciativa funciona na prática.

Técnica de construção com terra compactada

Os Longnecker adotaram o método hyperadobe para levantar as paredes da casa. A técnica consiste em preencher mangas de malha com terra úmida e compactá-la, formando estruturas resistentes que funcionam como muros convencionais. O processo permitiu criar paredes com aproximadamente 40 centímetros de espessura.

Em uma das etapas da obra, a família já havia utilizado aproximadamente 363 toneladas métricas de terra. A residência é formada por quatro círculos de tamanhos variados, conectados por paredes retas. Essa disposição aproveita a resistência das estruturas curvas e distribui melhor as cargas durante a construção.

Antes de iniciar o projeto principal, a família construiu estruturas menores, como uma oficina e um galinheiro, para dominar a técnica.

 

Sistemas sustentáveis de água e energia

A residência utilizará terra como material principal e um sistema de coleta de água da chuva que alimentará um reservatório de aproximadamente 114 mil litros. Após a filtragem, a água será distribuída aos diferentes ambientes da casa por meio de bombas.

O projeto também prevê a instalação de painéis solares e baterias para gerar e armazenar eletricidade sem depender da rede convencional. A construção continua avançando, e a família busca demonstrar que é viável desenvolver uma habitação usando materiais encontrados no próprio entorno, sem necessidade de serviços tradicionais.

Por que as estruturas curvas resistem melhor na construção com terra

Na construção com terra compactada, as paredes redondas funcionam de forma diferente das paredes retas. A forma circular distribui o peso de maneira mais equilibrada em todas as direções, como um arco. Assim, a pressão não se concentra em um único ponto, mas se espalha por toda a estrutura.

Por isso, a família Longnecker escolheu quatro círculos de tamanhos variados conectados por paredes retas: a curvatura absorve melhor as cargas durante a construção e o uso da casa.

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