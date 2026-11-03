Raymond Radiguet: "Todas as idades dão os seus frutos. É preciso saber colhê-los" - Foto: Reprodução

Raymond Radiguet morreu em Paris, em dezembro de 1923, aos 20 anos, vítima de febre tifoide contraída após uma viagem com seu mentor, Jean Cocteau. Naquele inverno, deixou uma obra que fissuraria a literatura francesa e uma indagação que persiste: como uma vida tão breve entalhou um vinco tão fundo no idioma?

A história começa em 1903, em Saint-Maur-Des-Fossés, região tranquila às margens do Marne. Radiguet cresceu observando o pai, ilustrador, manusear pranchas e tintas com rigor absoluto. Da mãe, absorveu o valor do zelo, entendido como o cuidado em que até a pausa comunica.

Desde cedo, o menino aprendeu a ler contornos antes das letras. Mais tarde, essa habilidade se converteria em uma prosa de precisão cortante.

Ainda adolescente, a literatura sem pedir permissão

Quando deixou a escola, Radiguet escolheu a página, decisão que muitos chamariam de temerária. Em sua casa, talento não era superstição, mas trabalho diário e concentração. O adolescente começou publicando poemas, depois escreveu artigos para jornais, até chegar às mesas onde a vanguarda parisiense treinava o ouvido e a impaciência.

Sua prosa era exata e contrariava a ideia de que a juventude é prolixa. Em pouco tempo, entrou em círculos que costumavam resistir por anos. Conquistou apoios, provocou antipatias, guardou o essencial e recusou o resto. O país, ainda sob o luto recente de uma grande guerra, encontrou no rapaz uma clareza dura que não pedia licença à idade.

A amizade com Cocteau e a ascensão literária

Jean Cocteau se aproximou por espanto e reconhecimento genuíno. Viu no jovem uma severidade discreta e percebeu que havia ali menos pirotecnia e mais controle, qualidades raras em qualquer época, sobretudo em alguém tão jovem. A amizade nasceu do equilíbrio entre admiração e autonomia, e cocteau apresentava salões e editores; Radiguet agradecia, mas testava limites sem subserviência.

Radiguet circulava pelos ateliês e cabarés discretos de Paris com cautela, atento ao ambiente e às relações que o formavam. Ninguém o confundiu por muito tempo com o mascote de um círculo consagrado. Sua voz tinha densidade própria e pontaria rara: dizia o necessário e calava o supérfluo.

O Diabo no corpo: livro que mudou tudo

"O Diabo no Corpo" foi escrito aos 17 anos e publicado em 1923. A edição brasileira é da Companhia das Letras, e no enredo, um adolescente envolve-se com a esposa de um soldado ausente enquanto o país ainda costura as feridas da guerra. O livro leva o dilema moral até o limite, sem recuar nem pedir desculpas.

A prosa, límpida e incisiva, criava ambiguidades em cenas de extrema sobriedade. Leitores atentos atravessavam o livro num fôlego só; leitores furiosos reagiam ao mal-estar provocado pelo texto. A moral pública tremeu, e a crítica reconheceu a autoridade de um narrador que se recusava a justificar os próprios atos com arrependimento fácil.

O lançamento foi cercado por campanha publicitária considerada, à época, a maior já feita para um livro na França, com anúncios em jornais e trailer nas atualidades de cinema.

A obra breve que persiste

O segundo romance, "O Baile do Conde d'Orgel", chegou em 1924, já após a morte do autor, e confirmou a maturidade da voz de Radiguet, marcada pela contenção e pela ironia sem escárnio. Essa amizade, baseada em admiração e reconhecimento mútuo, consolidou-se como uma das parcerias literárias mais produtivas da época.

A discussão sobre a autobiografia em "O Diabo no Corpo" é inevitável, mas, no fim, infrutífera: a obra não confessa, organiza. Radiguet viveu apenas 20 anos e morreu em dezembro de 1923, em Paris, vítima de febre tifoide.

O romance de estreia foi escrito aos 17 anos e publicado em 1923, quando o autor tinha 20. A obra saiu em volume conjunto com "O Baile do Conde d'Orgel" pela Editora UnB.

A máxima associada a Radiguet resume uma ideia que atravessa sua época: "Todas as idades dão os seus frutos. É preciso saber colhê-los." Cada fase da existência traz aprendizados e potencialidades próprias, mas exige percepção, aceitação e sabedoria para aproveitá-los.

Sua trajetória pôs em questão o que a literatura francesa acreditava saber sobre talento, idade e responsabilidade moral. Restou uma obra breve, mas inegável, que mostra que a grandeza não se mede pelo tempo vivido, e sim pela profundidade do vinco deixado no idioma.