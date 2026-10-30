Robin Williams: 'Os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão'

Uma frase que circula há anos nas redes sociais atribui a Eça de Queiroz uma comparação mordaz entre políticos e fraldas. O escritor português teria dito que ambos "Os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão.". No entanto, essa citação é falsa e não tem sustentação factual.
A origem do boato está ligada à reputação de Eça como crítico da política portuguesa. Entre 1.871 e 1.872, ele e Ramalho Ortigão publicaram As Farpas, uma série de crónicas que atacavam a era oitocentista sob vários ângulos — política, religião e sociedade.
Essas publicações, depois reunidas em livro, alcançaram grande circulação e mantêm leitores até hoje precisamente por sua irreverência contra a classe dirigente.
Não é de Eça, mas circula mesmo assim
Plataformas de verificação de fatos já investigaram essa atribuição, e a citação não pertence ao autor de Os Maias. Ela também foi creditada a Mark Twain e Benjamin Franklin, além de vários outros escritores, músicos e atores — um padrão típico de frases órfãs que ganham corpo nas redes sociais.
O primeiro lugar onde essa frase aparece documentado é no filme "O Homem do Ano", em que o ator Robin Williams a profere em seu discurso de aceitação do prêmio: "Os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão."
Por que Eça vira referência
A confusão não surge por acaso. Pesquisadores tentaram rastrear o surgimento dessa citação e encontraram pistas apenas a partir dos anos 80 e 90, sem qualquer evidência de que Twain, Franklin ou Queiroz tenham proferido a frase.
O que explica a persistência da atribuição a Eça é a sintonia entre o tom da frase e a obra do escritor português. Conforme avaliou a socióloga Maria Filomena Mónica, As Farpas nasceram "da raiva sentida por uma nova geração diante da burguesia que se instalara no poder após a Regeneração de 1851". Essa frustração com a política ecoa precisamente quando há descontentamento generalizado com dirigentes, tornando plausível aos olhos dos leitores que Eça tenha dito algo assim.
Mensagens desse tipo são compartilhadas justamente quando a população sente raiva e despeito em relação à classe política, criando um ambiente perfeito para que atribuições falsas se propaguem. Citações órfãs deste género circulam especialmente quando há insatisfação generalizada da população em relação aos dirigentes do país.
Se Robin Williams disse a frase no cinema, então não é totalmente falsa?
Não é bem assim. Robin Williams pronunciou a frase no filme "O Homem do Ano", mas até ele deixou claro no diálogo que se tratava de uma "Lembrem-se disto, senhoras e senhores. É uma frase antiga, anónima – que os políticos são muito parecidos a fraldas. Devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão. Lembrem-se disso da próxima vez que forem votar.". Ou seja, o ator não estava reivindicando autoria — estava apenas citando algo que circulava sem dono definido. O problema surge quando essa frase de origem desconhecida é posteriormente atribuída a Eça de Queiroz, Mark Twain ou Benjamin Franklin, criando uma falsa impressão de que um desses autores a proferiu em algum momento de suas vidas. A fonte real é desconhecida; o filme é apenas um dos lugares onde ela apareceu documentada.