Shakespeare: "Não há nada de bom ou mau, mas o pensamento o torna assim" - Foto: Semiha Deniz/Pexels

Em Hamlet, William Shakespeare apresenta uma frase provocadora na conversa entre o príncipe e dois cortesãos sobre a Dinamarca. Quando Rosencrantz e Guildenstern afirmam que não veem o reino como prisão, Hamlet responde: "Não há nada de bom ou mau, mas o pensamento o torna assim" — sugerindo que tudo depende de como se interpreta a realidade.

O original em inglês, registrado pela Folger Shakespeare Library, é: "There is nothing either good or bad but thinking makes it so." Essa tensão entre a percepção individual e as circunstâncias concretas revela muito sobre como vivemos nossas experiências.

A cena ocorre no ato II, cena 2 de Hamlet. A primeira impressão conhecida da peça data de 1603, conforme documenta a Folger Shakespeare Library. A versão portuguesa aqui citada não constitui tradução editorial publicada, pois a peça circulou em versões textuais distintas. Nela, o príncipe descreve seu reino como uma prisão, enquanto seus companheiros não compartilham essa sensação.

O conflito, portanto, não é apenas filosófico: é um desacordo prático entre pessoas que vivem nas mesmas circunstâncias, mas as experimentam de formas distintas.

Como a interpretação refaz a experiência

Ao mudar de emprego, alguém pode sentir liberdade ou insegurança, mesmo enfrentando condições similares às da pessoa ao lado. Expectativas, lembranças de outros momentos e experiências passadas participam dessa vivência, modificando o modo como cada um vive o presente. Nenhum desses fatores psicológicos faz desaparecer o fato externo, mas todos influenciam a maneira como a pessoa o sente.

No palco de Shakespeare, Rosencrantz sugere que a prisão percebida por Hamlet nasce de suas próprias ambições — o lugar seria estreito demais para alguém com expectativas maiores. Por outro lado, o príncipe imagina caber numa casca de noz e ainda assim sentir-se rei do universo, não fossem os sonhos perturbadores que o cercam.

O que muda não é o local real, mas o que cada mente projeta sobre ele.

Os limites de enxergar apenas pelo pensamento

Leituras apressadas dessa famosa frase costumam prometer que o pensamento positivo resolve qualquer realidade. Porém, a peça dramatiza exatamente o oposto: sem considerar o contexto da conversa, a afirmação soa isolada e enganadora.

Conforme a leitura crítica de Michael Neill, publicada pela Folger, a corte de Cláudio funciona por espionagem e relações marcadas pela desconfiança. Há razões concretas para Hamlet sentir restrição à sua liberdade, e nenhuma interpretação individual elimina essas ameaças.

Uma crítica injusta pode parecer passageira para quem recebe com distância emocional, mas devastadora para quem carrega vulnerabilidades antigas. A diferença entre os dois não está apenas em "pensar positivo", mas em histórias, contextos e consequências reais que cada pessoa traz consigo. A peça não permite negar ameaças, perdas ou injustiças fingindo que são apenas fruto da mente.

O que a frase continua abrindo

A afirmação de Hamlet segue provocadora porque coloca nossa própria leitura em questão. Qualquer pessoa pode reconhecer-se tanto no príncipe — aquele que sente o peso das circunstâncias — quanto em Rosencrantz, que não consegue enxergar o mesmo peso.

Nenhuma posição é inteiramente certa ou errada; ambas existem como possibilidades reais de como alguém experiencia o mundo. A verdade que Shakespeare deixa em aberto é incômoda: a interpretação importa, as circunstâncias concretas também importam, e é preciso habitar ambas simultaneamente. Nem a mente consegue reescrever a realidade por completo, nem a realidade externa determina sozinha como nos sentimos.

Esse equilíbrio tenso entre percepção e fato é o que torna a vida vivível — e é também o que a torna complexa demais para frases simples.

Por que a mesma prisão parece diferente para cada pessoa

Quando Hamlet descreve a Dinamarca como prisão e Rosencrantz não consegue enxergar essa mesma prisão, o conflito revela como a mente processa informações sobre o mundo. Expectativas, lembranças antigas e circunstâncias pessoais funcionam como filtros que transformam um dado externo — o reino, o trabalho, a situação — em experiência vivida.

Nenhuma dessas interpretações muda o fato concreto, mas todas elas modificam o sentimento que a pessoa tem diante dele.

No palco, Rosencrantz sugere que a ambição de Hamlet torna o lugar estreito demais. Já o príncipe imagina que poderia caber numa casca de noz e sentir-se infinito, não fossem seus sonhos perturbadores. O que cada um sente não depende apenas do espaço físico, mas de como a mente projeta esperança, medo e significado sobre esse espaço.

Essa projeção acontece sem que ninguém decida conscientemente fazê-la — ela emerge do encontro entre o que é externo e o que cada pessoa traz em sua história pessoal.