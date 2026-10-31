Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão e Filosofia

Shakespeare: "Não há nada de bom ou mau, mas o pensamento o torna assim"

A cena ocorre no ato II, cena 2 de Hamlet.

João V. Valença

31/10/2026 - 18h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Em Hamlet, William Shakespeare apresenta uma frase provocadora na conversa entre o príncipe e dois cortesãos sobre a Dinamarca. Quando Rosencrantz e Guildenstern afirmam que não veem o reino como prisão, Hamlet responde: "Não há nada de bom ou mau, mas o pensamento o torna assim" — sugerindo que tudo depende de como se interpreta a realidade.

O original em inglês, registrado pela Folger Shakespeare Library, é: "There is nothing either good or bad but thinking makes it so." Essa tensão entre a percepção individual e as circunstâncias concretas revela muito sobre como vivemos nossas experiências.

A cena ocorre no ato II, cena 2 de Hamlet. A primeira impressão conhecida da peça data de 1603, conforme documenta a Folger Shakespeare Library. A versão portuguesa aqui citada não constitui tradução editorial publicada, pois a peça circulou em versões textuais distintas. Nela, o príncipe descreve seu reino como uma prisão, enquanto seus companheiros não compartilham essa sensação.

O conflito, portanto, não é apenas filosófico: é um desacordo prático entre pessoas que vivem nas mesmas circunstâncias, mas as experimentam de formas distintas.

Como a interpretação refaz a experiência

Ao mudar de emprego, alguém pode sentir liberdade ou insegurança, mesmo enfrentando condições similares às da pessoa ao lado. Expectativas, lembranças de outros momentos e experiências passadas participam dessa vivência, modificando o modo como cada um vive o presente. Nenhum desses fatores psicológicos faz desaparecer o fato externo, mas todos influenciam a maneira como a pessoa o sente.

No palco de Shakespeare, Rosencrantz sugere que a prisão percebida por Hamlet nasce de suas próprias ambições — o lugar seria estreito demais para alguém com expectativas maiores. Por outro lado, o príncipe imagina caber numa casca de noz e ainda assim sentir-se rei do universo, não fossem os sonhos perturbadores que o cercam.

O que muda não é o local real, mas o que cada mente projeta sobre ele.

Os limites de enxergar apenas pelo pensamento

Leituras apressadas dessa famosa frase costumam prometer que o pensamento positivo resolve qualquer realidade. Porém, a peça dramatiza exatamente o oposto: sem considerar o contexto da conversa, a afirmação soa isolada e enganadora.

Conforme a leitura crítica de Michael Neill, publicada pela Folger, a corte de Cláudio funciona por espionagem e relações marcadas pela desconfiança. Há razões concretas para Hamlet sentir restrição à sua liberdade, e nenhuma interpretação individual elimina essas ameaças.

Uma crítica injusta pode parecer passageira para quem recebe com distância emocional, mas devastadora para quem carrega vulnerabilidades antigas. A diferença entre os dois não está apenas em "pensar positivo", mas em histórias, contextos e consequências reais que cada pessoa traz consigo. A peça não permite negar ameaças, perdas ou injustiças fingindo que são apenas fruto da mente.

O que a frase continua abrindo

A afirmação de Hamlet segue provocadora porque coloca nossa própria leitura em questão. Qualquer pessoa pode reconhecer-se tanto no príncipe — aquele que sente o peso das circunstâncias — quanto em Rosencrantz, que não consegue enxergar o mesmo peso.

Nenhuma posição é inteiramente certa ou errada; ambas existem como possibilidades reais de como alguém experiencia o mundo. A verdade que Shakespeare deixa em aberto é incômoda: a interpretação importa, as circunstâncias concretas também importam, e é preciso habitar ambas simultaneamente. Nem a mente consegue reescrever a realidade por completo, nem a realidade externa determina sozinha como nos sentimos.

Esse equilíbrio tenso entre percepção e fato é o que torna a vida vivível — e é também o que a torna complexa demais para frases simples.

Por que a mesma prisão parece diferente para cada pessoa

Quando Hamlet descreve a Dinamarca como prisão e Rosencrantz não consegue enxergar essa mesma prisão, o conflito revela como a mente processa informações sobre o mundo. Expectativas, lembranças antigas e circunstâncias pessoais funcionam como filtros que transformam um dado externo — o reino, o trabalho, a situação — em experiência vivida.

Nenhuma dessas interpretações muda o fato concreto, mas todas elas modificam o sentimento que a pessoa tem diante dele.

No palco, Rosencrantz sugere que a ambição de Hamlet torna o lugar estreito demais. Já o príncipe imagina que poderia caber numa casca de noz e sentir-se infinito, não fossem seus sonhos perturbadores. O que cada um sente não depende apenas do espaço físico, mas de como a mente projeta esperança, medo e significado sobre esse espaço.

Essa projeção acontece sem que ninguém decida conscientemente fazê-la — ela emerge do encontro entre o que é externo e o que cada pessoa traz em sua história pessoal.

Oportunidade!

EUA buscam 456 mil trabalhadores da construção e oferecem salários de até US$ 250 mil por ano

Projetos de infraestrutura em expansão abrem vagas em diferentes especialidades.

31/10/2026 16h22

Compartilhar

Foto: Galib Rahman Nadim/Pexels

Continue Lendo...

Os Estados Unidos enfrentam uma escassez crítica de mão de obra qualificada na construção. A Associated Builders and Contractors (ABC) estima que o país precisará de 456 mil novos trabalhadores em 2027 para acompanhar o crescimento do setor. Até o final de 2026 serão necessários outros 349 mil profissionais para cobrir a demanda imediata.

O envelhecimento dos trabalhadores, a aposentadoria de profissionais experientes e o aumento dos investimentos em infraestrutura pressionam o mercado de trabalho.

Profissões com maior procura

Os projetos de infraestrutura em expansão abrem vagas em diferentes especialidades. Pedreiros constroem residências, edifícios e instalações comerciais, enquanto eletricistas realizam instalações elétricas e trabalhos especializados em centros de dados.

Encanadores cuidam de instalações sanitárias e sistemas de água. Soldadores trabalham com estruturas metálicas e projetos industriais, enquanto encofradores e operadores de máquinas atuam na preparação de estruturas e em diferentes etapas das obras. Cada bilhão de dólares investido em construção gera cerca de 3.450 postos de trabalho diretos.

Quanto ganham na construção americana

A remuneração varia conforme a especialidade, a experiência do profissional, a localização geográfica e o tipo de projeto. Profissionais qualificados que trabalham em centros de dados podem receber salários anuais superiores a US$ 80 mil, com posições muito específicas atingindo US$ 250 mil por ano.

O salário de US$ 250 mil é excepcional e não é garantido para todos os trabalhadores.

Qualificação necessária para trabalhar

A maioria desses empregos não exige diploma universitário, mas formação técnica específica e experiência prática. Cursos profissionalizantes ensinam as técnicas do ofício, enquanto a experiência em obras similares ajuda a comprovar a capacidade para posições especializadas.

Algumas profissões, como a de eletricista, exigem certificações e licenças especiais. O treinamento em segurança ocupacional também é obrigatório, porque o trabalho envolve máquinas pesadas e ambientes de risco. Candidatos internacionais, inclusive da Argentina, precisam de autorização migratória válida para trabalhar legalmente no país.

Razões para a falta de profissionais

A escassez vai além do aumento no número de projetos. A entrada insuficiente de jovens no setor agrava a saída de trabalhadores experientes. Jornadas ao ar livre, horários variáveis e prazos apertados afastam candidatos mais novos de carreiras na construção.

A disponibilidade de trabalhadores estrangeiros também impacta o mercado, e restrições migratórias podem limitar o acesso de empresas construtoras a uma parte da mão de obra que historicamente participou do setor. Conforme a Associação de Contratistas Generais de Estados Unidos, 92% das empresas consultadas tem dificuldades para encontrar trabalhadores calificados.

Por que o envelhecimento da força de trabalho agrava a escassez

A construção nos EUA enfrenta um ciclo que se alimenta sozinho: conforme profissionais experientes se aposentam, não há jovens entrando no setor em quantidade suficiente para substituí-los. Isso não é apenas uma questão de números, mas de perda de conhecimento prático.

Um pedreiro ou eletricista com décadas de experiência leva consigo técnicas, soluções de problemas e supervisão que não podem ser replicadas rapidamente em treinamentos. Com menos jovens entrando no setor, a base de profissionais qualificados diminui enquanto as obras crescem, e cada vaga se torna, assim, mais difícil de preencher.

Quando a qualificação não é suficiente para ganhar bem

O salário anual de US$ 250 mil é descrito como exceção e está associado a posições muito específicas, provavelmente em centros de dados de alto valor agregado. Para a maioria dos trabalhadores da construção, os salários são menores.

A remuneração varia conforme a especialidade, a experiência, a localização geográfica e o tipo de projeto, mas esse valor não é garantido nem representa o ganho típico de um pedreiro.

O problema da escassez de mão de obra é estrutural, não apenas conjuntural

A falta de profissionais na construção não é um desafio exclusivo dos EUA. O Brasil enfrenta cenário semelhante, agravado pela queda nas matrículas em cursos de engenharia. Elas caíram 30% na última década, de 1,2 milhão de alunos em 2015 para 887 mil em 2024.

Projeções indicam que o déficit de engenheiros no Brasil pode atingir 500 mil profissionais até 2030. O desafio internacional revela por que isso importa: Alemanha, Japão e Estados Unidos formam cerca de 14 engenheiros por 10 mil habitantes, enquanto o Brasil forma apenas 3 a 4.

Sem conseguir formar profissionais qualificados em ritmo compatível com os investimentos planejados, ambos os países correm o risco de ter infraestrutura planejada mas não executada, ou executada com qualidade e velocidade comprometidas.

Sentimentos

Nobel de Literatura: "Sufocar sentimentos e falar sob uma máscara é doloroso e anti-humano"

Poeta lutava para expressar sua verdadeira identidade

31/10/2026 16h00

Compartilhar

Imagem: Anefo/Autor desconhecido/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

A correspondência de Vicente Aleixandre com o pintor Gregorio Prieto revela um poeta que lutava para expressar sua verdadeira identidade em uma sociedade que exigia silêncio e conformidade. Trocadas ao longo de quase seis décadas, as cartas serviram de refúgio para confissões que o vencedor do Nobel de Literatura de 1977 raramente compartilhava em público.

Em outubro de 1929, décadas antes de receber o Nobel de Literatura, Aleixandre escreveu ao amigo sobre o preço de se manter fechado. Ele escreveu que sufocar sentimentos, impulsos e modos de ver, além de falar às vezes sob uma máscara, era doloroso e inócuo, portanto anti-humano.

A frase resume a tensão central de sua vida: a impossibilidade de ser autêntico dentro das convenções da época.

A intimidade das páginas privadas

O desconforto do poeta sevilhano ia além do incômodo social. Na mesma carta, ele criticava a crueldade da incompreensão burguesa. Para Aleixandre, a sociedade burguesa era cruel por sua falta de compreensão. Quem precisasse viver nela nunca teria uma vida de verdade, mas seria obrigado a mentir em muitas coisas.

Essa contradição definia sua existência: era forçado a fingir enquanto buscava a liberdade total de expressão. A solidão que descrevia não era paz, mas confinamento, e aleixandre se descrevia como alguém amputado, de certo modo, e constrangido a uma vida íntima, na solidão elevada de si mesmo.

Paradoxalmente, aquela reclusão também era seu refúgio, o único lugar onde conseguia falar com franqueza. Mas nem a privacidade oferecia uma saída completa. O poeta dizia que alguém era encerrado na solidão e, com amargura, confessava estar sozinho e desafinar às vezes no concerto das vozes médias.

A redescoberta da correspondência

O volume Visitar todos os céus, e cartas a Gregorio Prieto (1924-1981) , publicado pela Fundación Banco Santander em 2020, resgata 62 cartas datadas e doze sem data do arquivo do pintor. O jornalista Víctor Fernández organizou os documentos e preparou a introdução, que contextualiza a relação dos dois, mantida por praticamente toda a vida adulta.

As cartas não incluem as respostas de Prieto, que se perderam ou nunca foram arquivadas. Ainda assim, preservam o registro de uma amizade prolongada e mostram Aleixandre deixando de lado a máscara. Entre notícias sobre seus livros e confidências pessoais, Aleixandre encontrou no papel a liberdade que a sociedade lhe negava em pessoa.

Em 1981, Prieto havia proposto dedicar um livro ao poeta, que recebeu a ideia com entusiasmo, embora o projeto nunca se concretizasse.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Schopenhauer, filósofo: "O homem comum preocupa-se em passar o tempo; o inteligente, em como usá-lo"
Reflexão

/ 1 dia

Schopenhauer, filósofo: "O homem comum preocupa-se em passar o tempo; o inteligente, em como usá-lo"

2

Adeus ao vermelho e verde na decoração de Natal: a tendência para 2026 é mais moderna e elegante
Decoração natalina

/ 13 horas

Adeus ao vermelho e verde na decoração de Natal: a tendência para 2026 é mais moderna e elegante

3

Dante Alighieri, A Divina Comédia: "Muito pouco ama, quem com palavras pode expressar quanto ama"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

Dante Alighieri, A Divina Comédia: "Muito pouco ama, quem com palavras pode expressar quanto ama"

4

Kafka deixou uma reflexão: "Todas as falhas humanas provêm da impaciência"
Reflexão

/ 1 dia

Kafka deixou uma reflexão: "Todas as falhas humanas provêm da impaciência"

5

Machado de Assis: "A amizade é como um círculo e como um círculo não tem começo nem fim"
Literatura

/ 1 dia

Machado de Assis: "A amizade é como um círculo e como um círculo não tem começo nem fim"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma