Soterrados pelo Vesúvio, pergaminhos de Herculano podem revelar um dos grandes mistérios existentes

Quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 da era comum, centenas de rolos de papiro foram sepultados e carbonizaram, preservando textos que permaneceram praticamente ilegíveis por séculos. Agora, pesquisadores descobriram que um rastro de chumbo na tinta antiga pode indicar quais desses pergaminhos podem ser lidos com tecnologia de raios X.

Os pergaminhos de Herculano reúnem várias centenas de manuscritos, desenterrados em 1752 de uma vila próxima a Nápoles. Eles formam a única biblioteca intacta conhecida da Antiguidade clássica. A maior parte do que foi lido até agora é filosofia epicurista, em boa parte escrita por um autor chamado Philodemus.

Esses pergaminhos diferem de outros textos da Antiguidade: não chegaram até nós por meio de cópias feitas por monges durante a Idade Média.

O desafio de ler tinta antiga

Pesquisadores antigos destruíram muitos rolos ao tentar abri-los, e centenas foram desenroladas, mas outras centenas permaneceram enroladas e não lidas. Raios X seriam a ferramenta óbvia — e funcionaram uma vez, quando aprendizado de máquina treinado em varreduras com raios X permitiu a uma equipe ler parte de um rolo carbonizado sem abri-lo.

O problema está na tinta, e escritores romanos a faziam de fuligem e carvão. Uma letra e o papel abaixo dela agora são ambos carbono, então um ponto com tinta produz a mesma imagem de raios X que um espaço em branco.

Essa dificuldade fez com que a varredura de pergaminhos selados consumisse tempo escasso e caro em aceleradores de partículas.

Chumbo na tinta abre novo caminho

Uma análise feita em 2016 de dois fragmentos de Herculano identificou chumbo nas próprias letras — aproximadamente 84 microgramas por centímetro quadrado na peça maior e cerca de 16 na menor. Pesquisadores também encontraram chumbo em tinta preta e vermelha em papiros egípcios da era romana.

A origem do metal ainda não é completamente compreendida — pode ter vindo da própria tinta ou de um aditivo usado para secar a escrita.

Para fins de imagem, a origem não importa, e chumbo é muito mais denso que carbono e bloqueia muito mais um feixe de raios X do que o papiro faz. Essa propriedade oferece uma solução: verificar um rolo de papiro selado quanto à presença de chumbo por fora, depois gastar tempo de varredura apenas nos que o contêm.

Testes com pergaminhos modernos

Uma equipe liderada por Douglas Seiler, vinculado à UC Berkeley, desenvolveu pergaminhos de teste para validar esse método. Nenhum dos rolos testados era antigo; todos foram construídos em laboratório para esse fim. A equipe comprou folhas de papiro egípcio moderno com cerca de 10 metros de comprimento e escreveu nelas com um estilo de junco.

A tinta inicial era um pigmento de carbono japonês que não continha chumbo mensurável.

Nitrato de chumbo foi adicionado em seguida, e a tinta engrossou imediatamente, adquirindo uma consistência semelhante à de iogurte levemente diluído. Para calibrar a quantidade exata, a equipe desenhou linhas em um quadrado de papiro de 15 por 15 centímetros até cobri-lo quase totalmente de tinta, e depois, pesou o recipiente.

O quadrado tinha absorvido cerca de um décimo de uma colher de chá de tinta — o suficiente para reconstruir uma receita que correspondesse ao fragmento antigo.

Os pergaminhos foram então colocados em uma caixa de aço semi-selada dentro de um forno. O objetivo era replicar o calor da própria erupção — uma faixa de 400 a 900 graus Celsius.

Depois de carbonizados, os pergaminhos de teste foram analisados com um scanner portátil capaz de detectar o chumbo. O resultado validou a abordagem para pergaminhos genuínos do Vesúvio sem risco de danificá-los.

Por que o chumbo funciona melhor que o carbono aos raios X

A tinta romana era feita de fuligem e carvão, ambos carbono. Quando o papiro carboniza na erupção, a letra e o papel viram praticamente a mesma coisa aos olhos do raio X — carbono em ambos os casos. É como tentar enxergar uma nuvem branca contra um céu branco.

O chumbo funciona porque é muito mais denso que o carbono e bloqueia muito mais um feixe de raios X. Enquanto a letra de carbono não gera diferença visual entre tinta e papel, uma letra com chumbo cria um contraste claro que a máquina consegue captar.

Como identificar se um pergaminho selado vale a pena escanear

Passar um scanner portátil sobre a superfície externa do pergaminho selado, sem precisar abri-lo

O scanner detecta a presença de chumbo nas letras através da camada de papiro carbonizado

Se o chumbo for encontrado em vários pontos ao longo do rolo, ele será candidato à varredura com raios X

Reservar o tempo escasso e caro de varredura apenas para os pergaminhos que passaram no teste de chumbo

Evitar gastar recursos em rolos que não contêm chumbo, que provavelmente não renderão texto legível

Por que esses pergaminhos são únicos na história

Quase tudo que conhecemos da antiguidade clássica chegou até nós porque alguém o recopiou à mão — frequentemente monges durante a Idade Média. Os pergaminhos de Herculano são diferentes: eles são a única biblioteca intacta conhecida da antiguidade que sobreviveu sem passar pela tradição de cópia manual.

Foram enterrados e preservados pela erupção do Vesúvio de forma acidental, congelando textos em sua forma original. A maior parte do que foi lido até agora é filosofia epicurista, grande parte escrita por Philodemus, mas centenas de rolos. Ainda permanecem enrolados e ilegíveis — um arquivo praticamente intocado da vida antiga à espera de acesso.