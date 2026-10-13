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Mistério revelado?

Soterrados pelo Vesúvio, pergaminhos de Herculano podem revelar um dos grandes mistérios existentes

Pergaminhos de Herculano reúnem várias centenas de manuscritos

Henrique Cesaretti

13/10/2026 - 08h33
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Quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 da era comum, centenas de rolos de papiro foram sepultados e carbonizaram, preservando textos que permaneceram praticamente ilegíveis por séculos. Agora, pesquisadores descobriram que um rastro de chumbo na tinta antiga pode indicar quais desses pergaminhos podem ser lidos com tecnologia de raios X.

Os pergaminhos de Herculano reúnem várias centenas de manuscritos, desenterrados em 1752 de uma vila próxima a Nápoles. Eles formam a única biblioteca intacta conhecida da Antiguidade clássica. A maior parte do que foi lido até agora é filosofia epicurista, em boa parte escrita por um autor chamado Philodemus.

Esses pergaminhos diferem de outros textos da Antiguidade: não chegaram até nós por meio de cópias feitas por monges durante a Idade Média.

O desafio de ler tinta antiga

Pesquisadores antigos destruíram muitos rolos ao tentar abri-los, e centenas foram desenroladas, mas outras centenas permaneceram enroladas e não lidas. Raios X seriam a ferramenta óbvia — e funcionaram uma vez, quando aprendizado de máquina treinado em varreduras com raios X permitiu a uma equipe ler parte de um rolo carbonizado sem abri-lo.

O problema está na tinta, e escritores romanos a faziam de fuligem e carvão. Uma letra e o papel abaixo dela agora são ambos carbono, então um ponto com tinta produz a mesma imagem de raios X que um espaço em branco.

Essa dificuldade fez com que a varredura de pergaminhos selados consumisse tempo escasso e caro em aceleradores de partículas.

Chumbo na tinta abre novo caminho

Uma análise feita em 2016 de dois fragmentos de Herculano identificou chumbo nas próprias letras — aproximadamente 84 microgramas por centímetro quadrado na peça maior e cerca de 16 na menor. Pesquisadores também encontraram chumbo em tinta preta e vermelha em papiros egípcios da era romana.

A origem do metal ainda não é completamente compreendida — pode ter vindo da própria tinta ou de um aditivo usado para secar a escrita.

Para fins de imagem, a origem não importa, e chumbo é muito mais denso que carbono e bloqueia muito mais um feixe de raios X do que o papiro faz. Essa propriedade oferece uma solução: verificar um rolo de papiro selado quanto à presença de chumbo por fora, depois gastar tempo de varredura apenas nos que o contêm.

Testes com pergaminhos modernos

Uma equipe liderada por Douglas Seiler, vinculado à UC Berkeley, desenvolveu pergaminhos de teste para validar esse método. Nenhum dos rolos testados era antigo; todos foram construídos em laboratório para esse fim. A equipe comprou folhas de papiro egípcio moderno com cerca de 10 metros de comprimento e escreveu nelas com um estilo de junco.

A tinta inicial era um pigmento de carbono japonês que não continha chumbo mensurável.

Nitrato de chumbo foi adicionado em seguida, e a tinta engrossou imediatamente, adquirindo uma consistência semelhante à de iogurte levemente diluído. Para calibrar a quantidade exata, a equipe desenhou linhas em um quadrado de papiro de 15 por 15 centímetros até cobri-lo quase totalmente de tinta, e depois, pesou o recipiente.

O quadrado tinha absorvido cerca de um décimo de uma colher de chá de tinta — o suficiente para reconstruir uma receita que correspondesse ao fragmento antigo.

Os pergaminhos foram então colocados em uma caixa de aço semi-selada dentro de um forno. O objetivo era replicar o calor da própria erupção — uma faixa de 400 a 900 graus Celsius.

Depois de carbonizados, os pergaminhos de teste foram analisados com um scanner portátil capaz de detectar o chumbo. O resultado validou a abordagem para pergaminhos genuínos do Vesúvio sem risco de danificá-los.

Por que o chumbo funciona melhor que o carbono aos raios X

A tinta romana era feita de fuligem e carvão, ambos carbono. Quando o papiro carboniza na erupção, a letra e o papel viram praticamente a mesma coisa aos olhos do raio X — carbono em ambos os casos. É como tentar enxergar uma nuvem branca contra um céu branco.

O chumbo funciona porque é muito mais denso que o carbono e bloqueia muito mais um feixe de raios X. Enquanto a letra de carbono não gera diferença visual entre tinta e papel, uma letra com chumbo cria um contraste claro que a máquina consegue captar.

Como identificar se um pergaminho selado vale a pena escanear

  • Passar um scanner portátil sobre a superfície externa do pergaminho selado, sem precisar abri-lo
  • O scanner detecta a presença de chumbo nas letras através da camada de papiro carbonizado
  • Se o chumbo for encontrado em vários pontos ao longo do rolo, ele será candidato à varredura com raios X
  • Reservar o tempo escasso e caro de varredura apenas para os pergaminhos que passaram no teste de chumbo
  • Evitar gastar recursos em rolos que não contêm chumbo, que provavelmente não renderão texto legível

Por que esses pergaminhos são únicos na história

Quase tudo que conhecemos da antiguidade clássica chegou até nós porque alguém o recopiou à mão — frequentemente monges durante a Idade Média. Os pergaminhos de Herculano são diferentes: eles são a única biblioteca intacta conhecida da antiguidade que sobreviveu sem passar pela tradição de cópia manual.

Foram enterrados e preservados pela erupção do Vesúvio de forma acidental, congelando textos em sua forma original. A maior parte do que foi lido até agora é filosofia epicurista, grande parte escrita por Philodemus, mas centenas de rolos. Ainda permanecem enrolados e ilegíveis — um arquivo praticamente intocado da vida antiga à espera de acesso.

Tragédia

Alpinista sobe montanha de 3.960 metros, manda mensagem à família e despenca pouco depois

Queda aconteceu em uma região montanhosa remota e perigosa

13/10/2026 08h39

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Foto: Baraa Obied/Pexels

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Brian Seibert, um alpinista de 53 anos da Califórnia, chegou ao cume do Monte Morgan, que tem cerca de 3.960 metros, na noite de um domingo (4 de outubro) e logo enviou uma mensagem de texto aos amigos para celebrar a conquista. Poucas horas depois, ele despencou de uma altura que socorristas descreveram como "incompatível com a sobrevivência".

A queda ocorreu em uma região montanhosa remota e perigosa, onde o terreno acidentado retardou o trabalho das equipes de busca. O corpo de Seibert permaneceu no local por mais de 72 horas e foi recuperado na quarta-feira (7 de outubro). A demora refletiu a dificuldade de acesso à área onde ele caiu.

O resgate em terreno hostil

A Equipe de Busca e Salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Mono recebeu um chamado na segunda-feira (5 de outubro). Depois que Brian não retornou no horário esperado, por volta das 23h30, os socorristas começaram a rastrear o alpinista pela rota de descida e localizaram pegadas e dados de geolocalização de seu celular.

O corpo foi avistado por homens em helicóptero antes do resgate. O local onde o corpo foi encontrado ficava a aproximadamente 3.800 metros de altura e apresentava obstáculos severos que impediram o acesso rápido por terra. Um helicóptero especializado foi necessário para retirar o corpo do penhasco na base do Grand Central Couloir, uma formação geológica da montanha.

Despedida registrada no topo

Antes da queda, Seibert assinou o livro de registro localizado no cume do Monte Morgan. A prática é comum entre alpinistas para documentar suas ascensões. A mensagem que enviou aos amigos após atingir o pico seria seu último contato antes do acidente.

A ex-esposa de Brian, Sundi Reince, expressou publicamente sua gratidão pelas operações de resgate, destacando que mantinha uma forte amizade com o ex-marido apesar do divórcio. Seus filhos acompanharam as buscas com ansiedade e agradeceram aos voluntários e autoridades pelo empenho em localizar o corpo.

Como o terreno remoto atrasa o resgate em montanhas

Em uma área montanhosa remota, a dificuldade não está apenas em encontrar a pessoa, mas em chegar até ela. No caso de Brian Seibert, o corpo permaneceu no local por mais de 72 horas porque o terreno acidentado, a cerca de 3.800 metros de altura, impedia o acesso por terra.

As equipes de resgate rastrearam pegadas e dados de geolocalização do celular para localizar o corpo. Mesmo depois de avistá-lo do helicóptero, precisaram de uma aeronave especializada para removê-lo do penhasco.

Isso significa que em resgates montanhosos remotos, o tempo entre localizar alguém e recuperá-la pode ser muito maior do que em áreas urbanas. A topografia hostil — formações como o Grand Central Couloir — não apenas dificulta o deslocamento, mas também exige equipamento especializado e helicópteros que nem sempre estão imediatamente disponíveis.

Quando o rastreamento por celular pode não ser suficiente

Os socorristas localizaram Brian com dados de geolocalização do celular e pegadas na rota de descida. Mesmo assim, o corpo só foi avistado por helicóptero. A geolocalização não levou diretamente até ele porque, em terrenos remotos e acidentados, um sinal de GPS pode indicar uma área geral, mas não garante que os resgatistas consigam chegar a pé ao ponto exato.

Especialmente se o local estiver em um penhasco ou formação rochosa instável. Por isso, dados de celular são uma ferramenta importante, mas, em ambientes montanhosos hostis, podem ser apenas o primeiro passo. A confirmação visual feita por helicóptero é necessária para localizar com precisão o ponto onde a pessoa está.

Nova espécie?

9 cérebros, 3 corações e sangue azul: o polvo que continua intrigando cientistas

Polvo vem desafiando totalmente a biologia convencional

13/10/2026 08h26

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Foto: Jeffry Surianto/Pexels

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O polvo desafia a biologia convencional com uma anatomia que parece saída de ficção científica. Três corações, sangue azul e dois terços de seus neurônios distribuídos nos tentáculos fazem dele um dos animais mais extraordinários dos oceanos.

Essa arquitetura única não é mera curiosidade: cada característica revela adaptações que o tornaram um mestre da sobrevivência e da inteligência em ambientes marinhos extremos. Compreender como funciona é mergulhar em mecanismos biológicos que desafiam tudo o que sabemos sobre cérebros e organismos.

Um sistema circulatório com propósito triplo

O polvo possui três corações, cada um com função específica no seu corpo. Dois deles, chamados branquiais, impulsionam o fluido até as brânquias laterais para manter a oxigenação contínua e intensa. O terceiro coração, sistêmico, distribui oxigênio ao restante do corpo de forma ágil e eficiente.

Existe, porém, um trade-off importante nesse sistema: quando o animal nada em alta velocidade, o coração sistêmico para de bater, causando cansaço imediato. Por isso, o polvo prefere caminhar lentamente pelo fundo oceânico a realizar deslocamentos acelerados — uma estratégia que prioriza a conservação de energia sobre a velocidade.

 

Sangue azul como vantagem evolutiva

Enquanto os humanos transportam oxigênio por meio da hemoglobina, o polvo usa hemocianina, uma proteína baseada em cobre que confere a cor azul ao seu sangue. Essa adaptação funciona excepcionalmente bem em águas profundas e frias, onde a molécula atinge sua máxima eficiência.

As mudanças climáticas, porém, representam uma ameaça existencial à espécie. Quando a água aquece, a hemocianina perde sua capacidade de captar oxigênio com eficácia, asfixiando o animal rapidamente. O mecanismo que o tornou perfeito para os oceanos gelados torna-o vulnerável ao aquecimento dos mares.

Um cérebro descentralizado espalhado pelos braços

O polvo possui cerca de 200 milhões de neurônios no cérebro central, mas dois terços de toda a sua rede neural estão distribuídos ao longo dos tentáculos musculares. Essa arquitetura descentralizada permite que cada membro processe informações e tome decisões de forma autônoma, sem esperar comandos do cérebro.

Essa organização ajuda a explicar a expressão “nove cérebros”: além do cérebro central, o polvo possui grandes agrupamentos de neurônios associados a cada um dos oito braços. A expressão é uma forma simplificada de descrever esse sistema nervoso descentralizado.

Graças a isso, os tentáculos funcionam quase como unidades independentes de processamento. As ventosas detectam sinais químicos como se degustassem o alimento, enquanto os braços conseguem tocar, explorar e agir simultaneamente.

Essa capacidade de funcionar em paralelo converte o corpo inteiro numa máquina de sobrevivência e caça altamente otimizada, conferindo ao polvo uma inteligência distribuída que fascina biólogos e redefine conceitos tradicionais de cognição.

Maestria na fuga e no raciocínio

Sem qualquer estrutura óssea, o polvo escapa por aberturas minúsculas com leveza impressionante, frustrando predadores ao se esconder em fendas rochosas ínfimas. Além da flexibilidade extrema, libera uma tinta escura que obstrui tanto a visão quanto o olfato do atacante, ganhando segundos cruciais para desaparecer silenciosamente.

Sua inteligência vai além da fuga, e pesquisas confirmam que consegue desatar nós complexos e abrir potes rosqueados para acessar alimento, demonstrando um raciocínio lógico raro em invertebrados. O animal também utiliza ferramentas do ambiente, como grandes cascos de coco espalhados pelo fundo do mar, aproveitando-os como abrigos móveis provisórios quando identifica perigo. Essas habilidades colocam o polvo entre os animais mais inteligentes do mar, refletindo bilhões de anos de evolução em um corpo radical e incomparável.

Por que o polvo fica cansado ao nadar rápido?

O sistema circulatório do polvo funciona como um mecanismo de trade-off: enquanto os dois corações branquiais oxigenam o sangue continuamente, o coração sistêmico distribui esse oxigênio ao corpo. Porém, quando o animal nada em alta velocidade, esse coração sistêmico interrompe seu funcionamento. Isso ocorre porque a demanda metabólica do nado rápido entra em conflito direto com a capacidade do sistema circulatório de manter-se ativo durante o movimento acelerado.

Essa parada do coração sistêmico causa fadiga imediata, razão pela qual o polvo evoluiu uma estratégia diferente: caminhar lentamente pelo fundo oceânico em vez de se deslocar por longas distâncias nadando. É uma escolha biológica que prioriza a conservação de energia — caminhando, o animal mantém sua circulação estável e pode buscar alimento de forma sustentável, mesmo que mais lentamente.

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