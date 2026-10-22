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Ciência

Tempestade solar revela risco oculto de radiação e acende alerta mundial

Para a maioria das pessoas, o dia passou normalmente.

João V. Valença

22/10/2026 - 17h08
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Uma tempestade solar rara elevou os níveis de radiação acima da Terra em novembro e expôs riscos inesperados para aeronaves, além de lacunas nos sistemas de alerta da aviação. Em 11 de novembro de 2025, um surto de partículas de alta energia atingiu a atmosfera e alcançou o nível do solo.

O evento foi o 77º realce de nível do solo jamais registrado e o maior em quase duas décadas. Para a maioria das pessoas, o dia passou normalmente, mas para pesquisadores de clima espacial, foi o momento para o qual anos de preparação apontavam.

Instrumentos inéditos capturam o fenômeno

Pesquisadores da Universidade de Surrey usaram uma rede inédita de sensores para estudar o evento. Quatro monitores de nêutrons recém-comissionados funcionavam em pontos estratégicos do Reino Unido: Lerwick, Guildford, Lancaster e Camborne. Balões meteorológicos equipados com sensores de radiação foram lançados minutos após os primeiros alertas.

Tecnologia internacional

Estados Unidos podem criar a primeira força policial aérea do mundo com drones pilotados

A fila de espera para comprar um desses veículos é de três anos.

22/10/2026 17h22

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Foto: Reprodução

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A polícia da Universidade Politécnica de Florida apresentou um veículo elétrico de decolagem e aterrisagem vertical tripulado para patrulhar o campus desde o ar. A instituição afirma ser a primeira agência policial dos Estados Unidos a incorporar um eVTOL (veículo elétrico de decolagem vertical) tripulado às suas operações, embora ainda falte a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) para uso operacional.

O aparato é um Jetson ONE, fabricado pela empresa Jetson com sede na Califórnia, batizado como Astro — nome inspirado ao cachorro da série de animação futurista dos 60 Os Supersônicos. A aeronave possui até matrícula personalizada, N911FP, que combina o número de emergências 911 com as iniciais de Florida Polytechnic.

Segundo a Jetson, a fila de espera para comprar um desses veículos é de três anos, mas a empresa colocou o pedido da universidade à frente de todos os demais.

Características e capacidades do Astro

O Jetson ONE é uma espécie de dron gigante para um único ocupante, controlado com um joystick. Possui paracaídas balístico e oito motores elétricos com oito hélices correspondentes. O fabricante informa que alcança cerca de 100 quilômetros por hora, e a universidade calcula que consegue voar aproximadamente 20 minutos com uma carga completa — menos se viajar a toda velocidade.

A universidade pagou pouco menos de US$ 150 mil pelo veículo, conforme revelou Aaron Murray, chefe da polícia de Florida Poly. O aparato operará com as mesmas restrições aplicadas a drones convencionais, limitando sua altitude a 120 metros.

Os agentes, incluindo Murray, já completaram treinamento como pilotos, e a Jetson confirma que o equipamento tem capacidade de peso para acrescentar gear policial e luzes de patrulha.

Planos operacionais e desafios regulatórios

O plano da polícia universitária com Astro é usá-lo para vigilar o campus e terrenos adjacentes, atingir zonas inacessíveis a veículos convencionais, auxiliar na recuperação após tempestades e transportar suprimentos de emergência rapidamente. A polícia também pretende colaborar com outros órgãos da região em emergências.

Aaron Murray, chefe da polícia de Florida Poly, destacou que muitos aparatos considerados recreativos se tornaram ferramentas essenciais na profissão policial. Bicicletas, motocicletas e drones passaram de simples brinquedos a instrumentos com impacto significativo no trabalho de segurança.

O desafio atual é obter a aprovação regulatória necessária. Astro não possui permissão para patrulhar no momento. Nos Estados Unidos, o Jetson ONE é comercializado como ultraligero, permitindo operação sem licença de piloto. A normativa de ultraligeros da FAA, contudo, restringe os voos apenas a fins esportivos ou recreativos. Por isso a universidade precisa de autorização adicional para integrar o equipamento ao trabalho policial operacional.

Florida Poly informou estar na fase final do processo junto à Administração Federal de Aviação para conseguir a autorização, com expectativa de recebê-la no início de dezembro — embora se trate de uma previsão da universidade, não de um prazo formal do regulador.

Astro terá também uma segunda vida nas aulas. A universidade estreou este outono um curso de engenharia aeroespacial, e professores e estudantes já preparam projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso com dados dos voos. O equipamento oferece aos discentes e docentes um laboratório vivo para analisar dados reais, enfrentar novos desafios de engenharia e ajudar a dar forma ao futuro da mobilidade aérea avançada.

Por que o Jetson ONE precisa de aprovação especial da FAA para trabalho policial

O Jetson ONE é vendido nos Estados Unidos como "ultraligero", uma classificação que normalmente permite pilotar sem licença. Porém, a regulamentação de ultraligeros da FAA foi criada apenas para voos com fins esportivos ou recreativos. Quando a polícia quer usar o aparato para patrulhar — uma atividade operacional e profissional — sai dessa categoria permitida. Por isso a universidade precisa solicitar uma autorização adicional ao regulador, que analisa se o equipamento e o treinamento dos pilotos atendem aos requisitos de segurança para esse novo tipo de uso.

Curiosidades

Vaso sanitário feito com 100 kg de ouro é vendido por R$ 50 milhões

O equipamento funciona de verdade.

22/10/2026 16h55

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Foto: Reprodução

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Um trabalho polêmico do artista italiano Maurizio Cattelan, batizado de "América", arrematou US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) em leilão realizado pela Sotheby's, em Nova York. Feito inteiramente de ouro maciço e com peso superior a 100 quilos, o vaso sanitário funciona de verdade e propõe um questionamento sobre luxo, utilidade cotidiana e os critérios que sustentam o mercado de arte contemporânea.

A peça é uma das três versões produzidas desde 2016, cada uma com trajetória distinta. O exemplar vendido permanecia em posse de um colecionador privado desde 2017, longe do circuito de exposições públicas até o leilão desta semana.

A Sotheby's informou que a obra foi comprada por uma marca americana de grande renome. Com a compra, adquiriu não apenas o objeto, mas também uma declaração crítica sobre a riqueza excessiva e o consumismo contemporâneo.

A instalação que desafiou museus

Um dos outros exemplares da obra chamou atenção quando passou a integrar o acervo exposto no Museu Guggenheim, em Nova York, no período entre 2016 e 2017. Naquele período, a obra funcionava como um banheiro real, acessível aos visitantes. Mais de 100 mil pessoas usaram o vaso de ouro maciço.

A decisão do museu de permitir o uso da obra refletia a intenção satírica de Cattelan: transformar um objeto mundano em algo precioso e questionar seu valor como símbolo de status.

A abordagem levava os frequentadores a confrontar a ironia: um vaso sanitário cumpre a mesma função, seja feito de cerâmica ou de ouro. A obra expunha, assim, a arbitrariedade da atribuição de valor na arte de luxo.

O episódio presidencial e o roubo

A trajetória de "América" ganhou dimensão política quando o Guggenheim respondeu ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de forma criativa. Trump havia solicitado o empréstimo de uma pintura de Van Gogh para decorar a Casa Branca. Em vez de recusar diretamente, a instituição ofereceu a privada de ouro como alternativa provocadora.

Posteriormente, uma versão foi exibida no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, na Inglaterra, local onde nasceu Winston Churchill. Em setembro de 2019, durante essa exposição, a obra desapareceu em um roubo que durou apenas cinco minutos. O crime causou danos estruturais e inundações no palácio, pois o vaso estava conectado ao encanamento da edificação.

James Sheen, de 39 anos, admitiu culpa pelo crime perante o Tribunal da Coroa de Oxford, conforme apurou a imprensa britânica.

Condenação e o paradoxo do valor

A confissão de Sheen pelo roubo foi registrada no Tribunal da Coroa de Oxford, com base em dados do Serviço de Acusação da Coroa divulgados pela imprensa britânica. O episódio ampliou o reconhecimento público de "América" também pelo aspecto criminal de sua trajetória.

Hoje, "América" encarna um paradoxo: uma obra criada para criticar a excessiva valorização de objetos luxuosos tornou-se, ela mesma, símbolo do mercado de arte que pretendia satirizar. A venda por milhões de dólares demonstra como a crítica de Cattelan foi absorvida e transformada pelo próprio sistema que questionava, tornando a ironia original parte do seu valor de mercado.

Quando a obra deixa de ser apenas arte e se torna alvo criminal

Embora "América" tenha sido criada para provocar reflexão sobre o valor arbitrário de objetos luxuosos, o fato de ser uma obra de ouro maciço a tornou alvo de roubo. Em 2019, no Palácio de Blenheim, o vaso foi roubado não como crítica ou intervenção artística, mas como crime comum de apropriação indébita. O roubo durou apenas cinco minutos e causou danos estruturais e inundações no palácio. Naquele momento, a obra deixou de funcionar como ferramenta de crítica social e passou a ser tratada como um bem valioso a ser recuperado criminalmente, no sentido oposto ao da intenção satírica original.

A obra funciona mesmo como um banheiro?

Sim. Quando "América" foi instalada no Museu Guggenheim entre 2016 e 2017, o vaso funcionava plenamente. Os visitantes podiam agendar um horário para usá-lo, com limite de três minutos para evitar filas. Mais de 100 mil pessoas usaram um banheiro feito de ouro maciço. Essa funcionalidade era central à intenção de Cattelan: levar as pessoas a confrontar o absurdo de um vaso sanitário cumprir a mesma função, seja feito de cerâmica comum ou de ouro, e mostrar como seu valor é atribuído de forma arbitrária.

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