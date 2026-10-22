Vaso sanitário feito com 100 kg de ouro é vendido por R$ 50 milhões

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A fila de espera para comprar um desses veículos é de três anos.

A polícia da Universidade Politécnica de Florida apresentou um veículo elétrico de decolagem e aterrisagem vertical tripulado para patrulhar o campus desde o ar. A instituição afirma ser a primeira agência policial dos Estados Unidos a incorporar um eVTOL (veículo elétrico de decolagem vertical) tripulado às suas operações, embora ainda falte a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) para uso operacional.

O aparato é um Jetson ONE, fabricado pela empresa Jetson com sede na Califórnia, batizado como Astro — nome inspirado ao cachorro da série de animação futurista dos 60 Os Supersônicos. A aeronave possui até matrícula personalizada, N911FP, que combina o número de emergências 911 com as iniciais de Florida Polytechnic.

Segundo a Jetson, a fila de espera para comprar um desses veículos é de três anos, mas a empresa colocou o pedido da universidade à frente de todos os demais.

Características e capacidades do Astro

O Jetson ONE é uma espécie de dron gigante para um único ocupante, controlado com um joystick. Possui paracaídas balístico e oito motores elétricos com oito hélices correspondentes. O fabricante informa que alcança cerca de 100 quilômetros por hora, e a universidade calcula que consegue voar aproximadamente 20 minutos com uma carga completa — menos se viajar a toda velocidade.

A universidade pagou pouco menos de US$ 150 mil pelo veículo, conforme revelou Aaron Murray, chefe da polícia de Florida Poly. O aparato operará com as mesmas restrições aplicadas a drones convencionais, limitando sua altitude a 120 metros.

Os agentes, incluindo Murray, já completaram treinamento como pilotos, e a Jetson confirma que o equipamento tem capacidade de peso para acrescentar gear policial e luzes de patrulha.

Planos operacionais e desafios regulatórios

O plano da polícia universitária com Astro é usá-lo para vigilar o campus e terrenos adjacentes, atingir zonas inacessíveis a veículos convencionais, auxiliar na recuperação após tempestades e transportar suprimentos de emergência rapidamente. A polícia também pretende colaborar com outros órgãos da região em emergências.

Aaron Murray, chefe da polícia de Florida Poly, destacou que muitos aparatos considerados recreativos se tornaram ferramentas essenciais na profissão policial. Bicicletas, motocicletas e drones passaram de simples brinquedos a instrumentos com impacto significativo no trabalho de segurança.

O desafio atual é obter a aprovação regulatória necessária. Astro não possui permissão para patrulhar no momento. Nos Estados Unidos, o Jetson ONE é comercializado como ultraligero, permitindo operação sem licença de piloto. A normativa de ultraligeros da FAA, contudo, restringe os voos apenas a fins esportivos ou recreativos. Por isso a universidade precisa de autorização adicional para integrar o equipamento ao trabalho policial operacional.

Florida Poly informou estar na fase final do processo junto à Administração Federal de Aviação para conseguir a autorização, com expectativa de recebê-la no início de dezembro — embora se trate de uma previsão da universidade, não de um prazo formal do regulador.

Astro terá também uma segunda vida nas aulas. A universidade estreou este outono um curso de engenharia aeroespacial, e professores e estudantes já preparam projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso com dados dos voos. O equipamento oferece aos discentes e docentes um laboratório vivo para analisar dados reais, enfrentar novos desafios de engenharia e ajudar a dar forma ao futuro da mobilidade aérea avançada.

Por que o Jetson ONE precisa de aprovação especial da FAA para trabalho policial

O Jetson ONE é vendido nos Estados Unidos como "ultraligero", uma classificação que normalmente permite pilotar sem licença. Porém, a regulamentação de ultraligeros da FAA foi criada apenas para voos com fins esportivos ou recreativos. Quando a polícia quer usar o aparato para patrulhar — uma atividade operacional e profissional — sai dessa categoria permitida. Por isso a universidade precisa solicitar uma autorização adicional ao regulador, que analisa se o equipamento e o treinamento dos pilotos atendem aos requisitos de segurança para esse novo tipo de uso.