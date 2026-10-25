Última vencedora do Nobel de Literatura: "Se a prosa é uma casa, a poesia é um homem em chamas"

Anne Carson conquistou o prêmio Nobel de Literatura em 8 de outubro de 2026, consolidando reconhecimento internacional para uma trajetória que desafia categorias tradicionais. A autora canadense construiu uma obra singular que entrelaça poesia, prosa, tradução e estudos clássicos, frequentemente apagando as divisões entre esses gêneros.
Avessa à exposição pública, Carson raramente concede entrevistas, mas suas reflexões sobre o ato de escrever e sua potência transformadora emergiram ao longo dos anos em textos que revelam uma pensadora profunda sobre a linguagem. Suas frases marcantes expõem a complexidade do trabalho com palavras e o efeito que a linguagem produz naquem a lê.
Sobre tradução e a incompletude da linguagem
Carson vê a tradução como empreendimento impossível de se completar perfeitamente. Para ela, traduzir é como mergulhar num poço sem fundo, onde toda tentativa de boa execução fracassa inevitavelmente e força o tradutor a abandonar seu melhor trabalho.