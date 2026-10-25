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Reflexão

Última vencedora do Nobel de Literatura: "Se a prosa é uma casa, a poesia é um homem em chamas"

Escritora recebeu o prêmio em outubro de 2026.

João V. Valença

25/10/2026 - 11h00
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Anne Carson conquistou o prêmio Nobel de Literatura em 8 de outubro de 2026, consolidando reconhecimento internacional para uma trajetória que desafia categorias tradicionais. A autora canadense construiu uma obra singular que entrelaça poesia, prosa, tradução e estudos clássicos, frequentemente apagando as divisões entre esses gêneros.

Avessa à exposição pública, Carson raramente concede entrevistas, mas suas reflexões sobre o ato de escrever e sua potência transformadora emergiram ao longo dos anos em textos que revelam uma pensadora profunda sobre a linguagem. Suas frases marcantes expõem a complexidade do trabalho com palavras e o efeito que a linguagem produz naquem a lê.

Sobre tradução e a incompletude da linguagem

Carson vê a tradução como empreendimento impossível de se completar perfeitamente. Para ela, traduzir é como mergulhar num poço sem fundo, onde toda tentativa de boa execução fracassa inevitavelmente e força o tradutor a abandonar seu melhor trabalho.

Oportunidade!

Espanha busca voluntários para cuidar de 5 cães e 8 gatos e oferece acomodação gratuita

Estadia mínima de duas semanas.

25/10/2026 12h27

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Foto: Fotografía creativa/Pexels

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Um casal na Andaluzia, na Espanha, procura voluntários para colaborar em uma propriedade rural onde vivem cinco cães e oito gatos resgatados. A oportunidade reúne cuidados com animais e trabalho em projetos de permacultura, vida sustentável e construção com materiais reciclados. O anúncio foi publicado na plataforma Workaway, que conecta viajantes e mochileiros a famílias e projetos que buscam assistência.

Chris e Andrea, os proprietários, pedem uma estadia mínima de duas semanas, mas também aceitam pessoas com casa rodante que pretendam ficar por mais tempo. Em troca do trabalho, oferecem espaço para acampar com barraca, caravana ou motorhome.

A finca e o projeto sustentável

Chris e Andrea adquiriram o terreno de 6.400 metros quadrados em maio de 2022, após quatro anos viajando em uma van adaptada. A propriedade fica entre Sevilha e Huelva, a cerca de 50 quilômetros da primeira cidade e 30 quilômetros da segunda.

O local, que antes era usado para o cultivo de uvas, está sendo transformado em uma floresta alimentar segundo princípios de permacultura, com diferentes plantios e árvores.

O casal também pretende transformar a propriedade em um espaço de intercâmbio cultural e aprendizado sobre modos de vida sustentáveis. Um dos principais objetivos é manter um refúgio para animais que sofreram maus-tratos ou foram abandonados. Atualmente, o local abriga os cinco cães e oito gatos, que recebem cuidados e um lar digno.

Atividades disponíveis para voluntários

Os interessados podem participar de várias tarefas de acordo com suas habilidades e com os interesses do projeto. As possibilidades incluem cuidar diariamente dos animais, construir e manter as instalações do refúgio, participar do desenvolvimento da floresta alimentar e da jardinagem, além de trabalhar com reciclagem e reaproveitamento de materiais para criar ou melhorar estruturas.

O programa também oferece oportunidades em projetos artísticos como macramé, pintura, mosaicos e estamparia ecológica, além de atividades de observação de aves e intercâmbio cultural e de idiomas. Há ainda a chance de aprender sobre plantas medicinais e preparação de remédios naturais. Todas as atividades devem ser combinadas com o casal antes de confirmar a permanência.

Localização e atrações da região

A propriedade fica em uma zona rural da Andaluzia com acesso a paisagens naturais diversas. As praias de Huelva, Matalascañas e Mazagón ficam a aproximadamente 30 minutos de carro, assim como o Parque Nacional de Doñana.

Antes de organizar a viagem, é recomendável entrar em contato com Chris e Andrea para confirmar a disponibilidade, as condições atuais e as tarefas previstas para as datas desejadas.

O histórico de Chris e Andrea: da vida nômade ao projeto fixo

O projeto na Andaluzia nasceu de uma mudança de vida. Chris e Andrea passaram quatro anos viajando em uma van adaptada antes de adquirir o terreno, em maio de 2022.

Essa trajetória está na base da experiência que eles buscam criar: um espaço que combina mobilidade, sustentabilidade e abertura para receber outras pessoas em transição de vida, como eles próprios vivenciaram.

A escolha de transformar em floresta alimentar um terreno que antes produzia uvas. Em uma monocultura tradicional, reflete a decisão de não apenas mudar o próprio estilo de vida, mas também demonstrar, na prática, como um espaço pode ser regenerado. O refúgio para animais maltratados ou abandonados complementa essa ideia de resgate e reconstrução presente em todo o projeto.

Reflexão

A reflexão de Drummond: "Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade"

Para o poeta mineiro, o contentamento genuíno nasce da simplicidade.

25/10/2026 12h00

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A mais autêntica forma de felicidade é aquela que existe sem motivo aparente. Segundo uma reflexão de Carlos Drummond de Andrade que questiona um padrão profundamente enraizado nas sociedades modernas: a ideia de que a alegria precisa estar atrelada a conquistas, promoções ou eventos especiais para ser legítima.

"Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade", a frase está registrada no livro de aforismos e reflexões O Avesso das Coisas (Editora Record, 2.ª edição, 1990).

Para o poeta mineiro, o contentamento genuíno nasce da simplicidade e da liberdade em relação a condições prévias, porque habita o cotidiano. A maioria das pessoas passa semanas à espera do fim de semana, de um avanço profissional ou de um momento que considera especial o bastante para permitir um sorriso. Essa ansiedade constante transforma o presente em mera espera.

Como Drummond enxergava a felicidade cotidiana

Ao longo de sua trajetória literária, o poeta mineiro desenvolveu uma visão própria sobre a existência, registrando a vida em suas minúcias e encontrando valor no que parecia comum demais. Em vez de perseguir estados de êxtase ou grandes revelações, ele questionava a necessidade de motivos externos para sentir alegria.

Drummond percebia que a satisfação verdadeira surge espontaneamente, sem depender de autorizações do mundo ao redor. Quando a pessoa aprende a valorizar o presente, a vida ganha leveza e permite enxergar a própria respiração como razão de contentamento.

Por que condicionamos bem-estar a conquistas externas

A sociedade moderna treinou as pessoas a amarrar o contentamento a metas financeiras, títulos profissionais ou validações sociais. Esse ciclo contínuo de recompensas que nunca bastam gera ansiedade permanente e insatisfação, enfraquecendo a percepção sobre o presente. Reconhecer esse mecanismo é o primeiro passo para recuperar a autonomia emocional.

Drummond lembrava que essa dependência de fatores externos nos rouba a capacidade de sentir. A mudança começa quando deixamos de exigir razões lógicas ou conquistas para justificar a alegria e aceitamos que ela pode simplesmente existir.

Os pilares da reflexão poética

A obra aforística lançada por Drummond reúne pensamentos breves e observações sobre a condição humana. Em "O Avesso das Coisas", o autor abandona teorias abstratas para se concentrar em intuições diretas sobre o comportamento diário, criando uma síntese de sua maturidade poética.

A provocação de encarar os dias com leveza e reduzir as tensões da ansiedade cotidiana nasce dessa ideia de felicidade desvinculada de razões aparentes.

Três ideias centrais sustentam essa reflexão: a desconexão dos motivos, que torna a alegria verdadeira independente de razões lógicas ou conquistas externas; o foco no presente, que substitui a ansiedade pelo amanhã; e a autonomia afetiva, que transforma o bem-estar em uma escolha interna, não em uma concessão do ambiente.

Praticar a felicidade sem motivo no dia a dia

A aplicação prática dessa visão poética exige uma mudança gradual de mentalidade e de hábitos. Cultive pausas breves para observar a vida sem julgamentos em vez de condicionar o contentamento ao cumprimento de listas intermináveis. Abrir espaço mental para sentir gratidão pelo simples fato de existir e respirar reduz a pressão interna e fortalece a estabilidade emocional.

Pequenas atitudes diárias incorporam essa visão poética à rotina apressada. Reserve momentos curtos para contemplação, e evite depositar esperança apenas em objetivos distantes e encontre satisfação nas ações ordinárias, como fazer um café, caminhar e observar o céu. Essas escolhas criam brechas por onde entra a leveza que Drummond intuiu há décadas.

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