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Reflexão

Victor Hugo, em Os Miseráveis: "Amar ou ter amado, isso basta"

Essa ideia continua a tocar gerações.

João V. Valença

18/10/2026 - 18h26
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Jean Valjean, personagem central de Os Miseráveis, afirma que o amor vivido, ainda que breve, basta para dar sentido à existência. Essa ideia, apresentada no romance de Victor Hugo publicado em 1862, continua a tocar gerações porque trata de uma necessidade humana: amar sem exigir garantias eternas.

A frase pronunciada pelo protagonista resume uma trajetória marcada por prisão, fuga e reconstrução. Na narrativa, ela reúne o que o personagem aprendeu com o sofrimento: um sentimento autêntico não precisa durar para sempre para deixar uma marca permanente em quem o viveu.

Publicada em um século marcado por pobreza generalizada e injustiças estruturais, a obra ganha força especial ao situar essa reflexão em um contexto de desespero.

Quando amar não é garantia de permanência

A frase contraria uma expectativa comum: muitas pessoas adiam demonstrações de afeto à espera do momento certo ou da segurança de um futuro compartilhado. Valjean inverte essa lógica: amar no presente, mesmo reconhecendo a finitude, já basta como razão para viver.

Essa ideia se aplica a diferentes formas de vínculo: amizades que mudaram de rumo, relacionamentos que terminaram e fases da vida que ficaram para trás. Em cada caso, a memória do sentimento permanece, e a experiência passa a integrar quem somos, molda decisões e relações futuras e não depende da eternidade para ter valido.

O que Hugo realmente quis dizer

Os Miseráveis funciona como um retrato amplo da condição humana, repleto de personagens que buscam dignidade em meio ao sofrimento. A reflexão de Valjean reúne princípios recorrentes no romance: o amor não exige certeza para ser real. As memórias afetivas nunca desaparecem completamente e a redenção é possível mesmo depois de uma vida marcada por fracassos.

Mais de 150 anos depois, a mesma reflexão ressurge como "frase do dia" nas redes e mensagens porque toca algo universal — a busca por significado através de vínculos genuínos. Adaptações teatrais, cinematográficas e musicais continuam retornando a essa obra, trazendo consigo essas palavras que ecoam para leitores de contextos inteiramente diferentes daquele da França do século XIX.

Na prática do dia a dia

Para quem enfrenta a finitude dos relacionamentos ou reconhece que nada dura para sempre, a frase funciona como um lembrete concreto: dizer o que se sente. E dedicar atenção genuína a quem se ama agora, sem deixar declarações importantes para um futuro incerto. Assumir que o tempo é limitado dá urgência e valor a essas atitudes.

Quando um relacionamento termina ou uma amizade se transforma, a experiência acumulada segue sendo parte da história pessoal de cada um. Por meio de Valjean, Victor Hugo propõe amar sem medo do fim, porque o fim não apaga o que foi vivido com autenticidade.

Quando a redenção não resolve tudo: os dilemas que Valjean nunca supera completamente

Embora Valjean se transforme moralmente após o encontro com o Bispo, a fonte deixa claro que sua redenção não o torna imune a novos conflitos éticos.

Ele mente para proteger sua identidade como prefeito, hesita em revelar-se para evitar que um inocente seja condenado e vive em "estado de tensão constante entre o passado que o assombra e a promessa de um novo futuro". A transformação, portanto, não significa descanso moral, mas a capacidade de escolher a resposta certa apesar da dor dessas escolhas.

Redenção e paz interior não são sinônimos, e valjean pode ser um homem de bem e ainda carregar culpa, medo e incerteza.

O romance contraria a ideia romântica de que "se transformar resolve": ele precisa se transformar constantemente e tomar decisões difíceis, não porque já é perfeito, mas porque continua acreditando na possibilidade de ser melhor, apesar de o passado assombrar cada passo.

Dica caseira

O erro ao ligar a árvore de Natal que pode sobrecarregar a instalação elétrica

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes.

18/10/2026 17h15

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Foto: Letícia Alvares/Pexels

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Concentrar a árvore de Natal, a televisão e outros aparelhos numa única tomada pode sobrecarregar a instalação elétrica. Quando vários plugues compartilham o mesmo benjamim, a corrente ultrapassa o limite suportado pela fiação, aquece os fios e pode derreter o plástico do adaptador.

O superaquecimento dos condutores danifica o isolamento interno e pode criar condições para curtos-circuitos de alta intensidade. Em ambientes fechados, como salas de estar, materiais decorativos inflamáveis aumentam o risco de incêndio. Equipamentos sensíveis ligados ao mesmo ponto também podem sofrer danos irreversíveis com variações bruscas de corrente.

Por que as tomadas sobrecarregadas aquecem

A passagem contínua de eletricidade acima da capacidade dos condutores transforma energia em calor desnecessário. Esse processo degrada o isolamento dos fios internos, expondo os componentes energizados e criando o risco de faíscas perigosas que podem inflamar papéis, tecidos e ramos de árvore próximos.

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes. As residências concentram quase metade dos acidentes elétricos, e mais de 80% deles resultam em mortes. Em São Paulo, os casos de incêndio subiram 60%, e o mau uso de benjamins está entre as principais causas.

A solução: distribuir a carga elétrica

Distribuir os aparelhos por diferentes tomadas da sala, em vez de concentrá-los num único ponto, distribui a carga pela fiação da casa. E ajuda a manter a temperatura controlada durante o funcionamento contínuo das luzes e dos equipamentos.

Réguas de proteção com disjuntor interno oferecem segurança adicional: desligam automaticamente quando detectam anomalias na corrente e protegem a instalação elétrica e os aparelhos conectados.

A seção mínima do condutor para tomada é de 2,5 mm², que suporta corrente de 21 A. Usar filtro de linha com disjuntor oferece mais segurança do que o benjamim tradicional para distribuir a carga, reduzindo os riscos de sobrecarga e de danos irreversíveis à rede elétrica residencial.

Como escolher enfeites seguros

Adquirir luzes com certificação oficial garante que os condutores atendem aos requisitos de segurança. Produtos de procedência duvidosa costumam ter fios finos demais, mais suscetíveis a rompimentos e à oxidação com o uso contínuo, o que aumenta o risco de falhas na rede elétrica.

Os modelos com tecnologia LED esquentam menos e consomem menos energia, reduzindo a sobrecarga total da instalação. Antes de montar a decoração, revise as condições das tomadas — se notar fios desencapados ou espelhos amarelados pelo calor, providencie o conserto com um profissional qualificado.

Desligar todos os enfeites luminosos antes de dormir ou ao se ausentar do imóvel preserva os circuitos. Isso reduz a conta de luz e protege a residência contra problemas elétricos durante as festas.

Reflexão

Pepe Mujica: "Pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa cada vez mais"

O discurso consta nos registros oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

18/10/2026 16h48

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O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica participou da Rio+20, conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012, e, em seu discurso, evitou se ater a metas técnicas.

No lugar delas, levantou uma questão que atravessaria fronteiras: a verdadeira pobreza não mora na falta de dinheiro, mas na ganância infinita e no desejo incessante de mais.

O discurso, cuja transcrição consta nos registros oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, questionava o padrão de consumo das economias ricas. Nele, Mujica indagou qual seria o impacto sobre o planeta caso os lares indianos passassem a ter a mesma quantidade de automóveis que os lares alemães.

Para ele, a pergunta expunha um problema político, não apenas ecológico. Os recursos do planeta não comportam replicar em escala global o padrão de consumo das nações mais ricas.

A ideia de Mujica também aparece em filósofos antigos

Epicuro, Sêneca e os povos aimarás dos Andes já haviam chegado à mesma conclusão séculos antes, e o ex-presidente os citava abertamente, sem reivindicar originalidade para seu argumento. Nas Cartas a Lucílio, Sêneca já defendia, em latim, que a condição de pobre cabe a quem deseja mais, e não a quem possui menos — ideia registrada na expressão "non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est".

Sêneca recorria a Epicuro para afirmar que a pobreza vivida com alegria merecia respeito. O mérito de Mujica foi trazer essa reflexão secular para dentro de uma cúpula de chefes de Estado, tratando a moderação como escolha cultural e não como carência. Transformou uma lição de séculos em questão urgente de política ambiental e qualidade de vida.

O preço oculto em cada compra

Para Mujica, cada produto adquirido representa horas de trabalho — fragmentos da própria vida gastos para pagá-lo. Ele lembrou que trabalhadores conquistaram a jornada de oito horas e que, em alguns lugares, já discutiam reduzir para seis.

O problema é que boa parte desse tempo livre acaba sendo usada num segundo emprego, apenas para quitar financiamentos de carro, moto e outras prestações.

Esse dilema aparece na rotina de quem enfrenta trens lotados na Baixada e horas de engarrafamento na Avenida Brasil para fechar o mês. Um dia, a pessoa percebe ter envelhecido perseguindo posses, sem ter vivido de fato.

A reflexão não é um convite para abandonar o trabalho, mas para questionar o propósito de tanto esforço. O consumo sem limite transforma um desejo que nunca se satisfaz em trabalho que nunca termina. Mujica morreu em maio de 2025, mas sua crítica ao consumismo permanece relevante.

O que essa ideia ainda move

A definição de Mujica ecoa nas discussões atuais sobre comprar com critério e trocar o acúmulo por tempo livre.

A felicidade humana — primeiro elemento do meio ambiente — resume-se no amor à terra, no cuidado com os filhos e no tempo com amigos, conforme ressaltou ao encerrar seu discurso. Ela não se mede pela quantidade de coisas guardadas em casa. Desde a Rio+20, a frase continua a provocar quem sente o peso do carnê e da hora extra.

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