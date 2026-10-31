Vila italiana com 1.044 habitantes oferece casas por 1 euro a 880 metros de altitude

O município de Farini, na região italiana da Emília-Romanha, criou um programa para vender imóveis abandonados por apenas 1 euro. Com 1.044 habitantes, a localidade busca atrair moradores e reverter o esvaziamento de construções antigas.
Uma das casas oferecidas fica em Blucchi, na localidade de Cogno San Bassano, na província de Piacenza. A 880 metros de altitude, o imóvel está em meio à paisagem montanhosa dos Apeninos. As construções de pedra exigem reforma completa antes de qualquer uso.
Como a prefeitura intermedia a venda
Os imóveis pertencem a proprietários particulares, e a prefeitura intermedeia o contato com quem deseja comprar. A meta é devolver uso às construções, seja para moradia, turismo ou pequenos negócios na região.
Quem compra uma dessas casas paga o valor simbólico e se compromete a restaurá-la e conservá-la após a conclusão da obra. O uso pode variar: residência fixa, segunda casa, hospedagem turística, ateliê comercial ou sede de projeto comunitário, sempre dentro das normas do município.
Quem pode participar do programa
A oferta não se restringe a quem já mora em Farini. Cidadãos de qualquer país, dentro ou fora da União Europeia, podem apresentar proposta, assim como empresas, cooperativas e associações sem fins lucrativos.
A compra por 1 euro, porém, exige o cumprimento de prazos e obrigações financeiras. O contrato de compra precisa ser assinado em até três meses após a aprovação, e o projeto de restauração deve ser entregue à prefeitura dentro de seis meses a partir dessa assinatura.
Prazos e garantia exigidos na reforma
As obras devem começar em até três meses após a liberação do alvará de construção. A restauração completa precisa ser concluída em dois anos, contados do início dos trabalhos, salvo exceções aprovadas pelo município.
Farini também exige uma garantia financeira mínima de 5.000 euros, válida por três anos, para assegurar o cumprimento do cronograma. Quem descumprir as etapas previstas pode perder o imóvel e os valores já investidos no processo.