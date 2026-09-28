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Turismo

Voluntários são procurados em uma das 7 maravilhas naturais do mundo, com alojamento gratuito

Os voluntários precisam dedicar entre 4 e 5 horas por dia às atividades do local.

João V. Valença

28/09/2026 - 16h39
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Uma família em Puerto Iguazú, Misiones, recruta voluntários para trabalhar em uma chacra turística localizada a poucos quilômetros das Cataratas do Iguazú, uma das sete maravilhas naturais do mundo. Em troca do trabalho, os participantes recebem alojamento gratuito e acesso a uma região com natureza, cascatas e trilhas.

O intercâmbio é destinado a pessoas dispostas a colaborar no desenvolvimento de um empreendimento turístico ainda em expansão. Os voluntários precisam dedicar entre 4 e 5 horas por dia às atividades do local e podem usar o restante do tempo para explorar a área.

Onde fica e como chegar

A propriedade fica a 4 quilômetros de Puerto Iguazú e a cerca de 200 metros do transporte público. O local serve de base para explorar diferentes atrativos: as Cataratas do Iguazú nos lados argentino e brasileiro, a selva missioneira, as Minas de Wanda, o rio Paraná, a Costanera e o centro da cidade.

No tempo livre, é possível visitar cidades vizinhas, como Ciudad del Este (Paraguai), e conhecer rios, arroios e cascatas da região. A experiência também oferece contato com frutas e culturas locais, além da oportunidade de praticar espanhol com os anfitriões.

Tarefas e atividades esperadas

O projeto tem várias instalações em desenvolvimento, como cabanas artesanais de pedra e tronco, parque infantil com tobogã, quadra de futebol e tirolesa. Os voluntários podem colaborar na construção, na manutenção geral, na limpeza, na jardinagem, no cuidado de animais, em atividades de granja, em projetos ecológicos, em trabalhos criativos, na ajuda doméstica e no intercâmbio de idiomas.

Após a jornada de trabalho, os voluntários têm acesso privado às trilhas e cascatas que cercam a propriedade, além de poderem usar um quincho com churrasqueira para lazer.

Como é o alojamento

Os voluntários recebem uma pequena cabana com capacidade para duas pessoas, equipada com cama individual, lençóis, mesa, iluminação e conexão Wi-Fi. A cozinha tem utensílios básicos, fogão e geladeira. O banheiro, a certa distância da cabana, tem chuveiro quente e espelho.

A estadia mínima é de duas semanas, e a acomodação pode receber até dois voluntários simultâneos. A oferta está publicada na plataforma Workaway e é destinada a pessoas interessadas em intercâmbio cultural e desenvolvimento de projetos comunitários.

Turismo

Argentina procura voluntários que gostam de cerveja e oferece alojamento

Vagas para voluntários durante a Oktoberfest Argentina 2026.

28/09/2026 16h13

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Foto: Juan Pablo Lancia/Pexels

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Uma casa de campo em Villa General Belgrano, na província de Córdoba, oferece vagas para voluntários durante a Fiesta Nacional de la Cerveza, a Oktoberfest Argentina 2026. Quem aceitar ajudar na manutenção do local terá hospedagem gratuita, trabalhará 20 horas por semana e terá três dias de folga.

A oportunidade foi divulgada na plataforma Worldpackers e é para quem quer viver o clima da festa enquanto ajuda em tarefas de jardinagem, manutenção geral e em um projeto de turismo sustentável. A estadia durará de uma a duas semanas durante a celebração, de 2 a 12 de outubro, com destaque para dias específicos.

O que os voluntários vão fazer

Os voluntários dedicarão 20 horas por semana ao cuidado da propriedade. As atividades incluem auxílio na horta, jardinagem, pintura, pequenos reparos de construção e manutenção do parque e da casa. Eles terão três dias livres por semana.

O anfitrião procura alguém responsável e valoriza conhecimentos em redes sociais, comércio digital e produção de conteúdo. Pessoas com experiência em comunicação digital também podem colaborar com o projeto de arte e aventura.

Hospedagem e benefícios oferecidos

Em troca do trabalho, os voluntários ficam em quarto compartilhado e recebem café da manhã diário, além de acesso a uma cozinha equipada. Lavanderia e internet básica também estão incluídas, sem custo adicional.

A proposta ainda inclui passeios e excursões gratuitas, entrada em determinados eventos da festa, aulas de idiomas e atividades voltadas ao bem-estar dos participantes. Ao final da experiência, quem completar o período recebe um certificado.

Quem pode se inscrever

É preciso ter mais de 21 anos e falar inglês básico ou espanhol em nível intermediário. A vaga é destinada a candidatos individuais; casais ou duplas não são aceitos nessa modalidade.

A permanência mínima é de uma semana e a máxima de duas. Para se candidatar, basta criar um perfil de viajante na Worldpackers, preencher os dados pedidos e enviar a solicitação diretamente ao anfitrião, que avalia o perfil antes de confirmar a participação.

Ciência

Sinal de alerta global: Terra ultrapassou 7 das 9 fronteiras que mantêm o planeta habitável

E todos eles pioram simultaneamente.

28/09/2026 15h47

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Foto: Pixabay/Pexels

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A Terra cruzou sete de nove limites planetários considerados seguros para a vida, e todos eles pioram simultaneamente. Um relatório anual do Laboratório de Ciências dos Limites Planetários do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático revelou que a situação do planeta se deteriora enquanto os modelos climáticos globais podem estar sendo demasiado otimistas sobre o futuro.

Desde a Revolução Industrial, cerca de metade do dióxido de carbono lançado na atmosfera foi absorvido por plantas. O solo e a água do mar também prestaram um serviço natural, evitando que o planeta já estivesse muito mais quente. No entanto, essa capacidade de absorção terrestre estagnou, enquanto as emissões continuam a aumentar.

Mais de 60 cientistas elaboraram essa avaliação, que mede nove processos que mantêm o planeta habitável.

As sete fronteiras ultrapassadas

Cada um dos nove limites planetários marca uma faixa segura de funcionamento, a partir da qual mudanças amplas e duradouras se tornam mais prováveis. Clima, biodiversidade, uso da terra, água doce e os ciclos de nitrogênio e fósforo já superaram seus limites.

A química oceânica e os produtos químicos sintéticos — plásticos, pesticidas e químicos eternos — também cruzaram essas barreiras.

Apenas a camada de ozônio e as partículas no ar ainda permanecem dentro dos limites seguros, embora as partículas já ultrapassem um limite regional proposto para o Sul da Ásia. O dióxido de carbono atingiu aproximadamente 426 partes por milhão em 2025, comparado a cerca de 280 antes da industrialização.

O uso de fertilizantes elevou os fluxos de nitrogênio a mais do dobro do nível seguro, e o fósforo também ultrapassou seu limite.

Pressões que não diminuem

A mudança observada no último ano foi menor do que os números gerais sugerem. As pressões por trás das sete fronteiras ultrapassadas continuam, sem redução suficiente para revertê-las. As emissões fósseis atingiram novo recorde em 2025, totalizando aproximadamente 42 bilhões de toneladas, segundo a Dra. Caesar.

Três dos sete limites não podem ser monitorados ano a ano porque dependem de dados coletados em períodos diferentes e atualizados em intervalos variáveis. Até agora, os cientistas não identificam uma reversão sustentada das pressões que pudesse fazer qualquer um desses sete limites voltar à zona de segurança.

A capacidade de absorção de carbono pela Terra — a metade mais frágil desse sistema — permaneceu estável desde aproximadamente 2000.

Um sumidouro de carbono em risco

A absorção de carbono pelas terras parou de crescer apesar do aumento contínuo de emissões. O dióxido de carbono extra estimula o crescimento de plantas e estende as estações em algumas regiões. As florestas também se recuperam, mas tudo isso depende de água e nutrientes adequados.

Ao mesmo tempo, as perdas se acumulam: calor e seca reduzem o crescimento das plantas e aumentam a morte de árvores, os incêndios e as infestações de pragas. As pessoas já aproveitam cerca de um quarto do que a Terra poderia produzir.

Boris Sakschewski, autor principal do relatório, alertou que os caminhos traçados para emissões zero dependem de sumidouros de carbono funcionais. As observações atuais indicam que o planeta pode estar perdendo sua capacidade de amortecimento contra as pressões crescentes exercidas pela humanidade.

Os cientistas que planejam um caminho para um clima gerenciável assumem que esses sumidouros continuarão operando — uma suposição que se torna cada vez mais arriscada.

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