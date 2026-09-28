Voluntários são procurados em uma das 7 maravilhas naturais do mundo, com alojamento gratuito

Uma família em Puerto Iguazú, Misiones, recruta voluntários para trabalhar em uma chacra turística localizada a poucos quilômetros das Cataratas do Iguazú, uma das sete maravilhas naturais do mundo. Em troca do trabalho, os participantes recebem alojamento gratuito e acesso a uma região com natureza, cascatas e trilhas.

O intercâmbio é destinado a pessoas dispostas a colaborar no desenvolvimento de um empreendimento turístico ainda em expansão. Os voluntários precisam dedicar entre 4 e 5 horas por dia às atividades do local e podem usar o restante do tempo para explorar a área.

Onde fica e como chegar

A propriedade fica a 4 quilômetros de Puerto Iguazú e a cerca de 200 metros do transporte público. O local serve de base para explorar diferentes atrativos: as Cataratas do Iguazú nos lados argentino e brasileiro, a selva missioneira, as Minas de Wanda, o rio Paraná, a Costanera e o centro da cidade.

No tempo livre, é possível visitar cidades vizinhas, como Ciudad del Este (Paraguai), e conhecer rios, arroios e cascatas da região. A experiência também oferece contato com frutas e culturas locais, além da oportunidade de praticar espanhol com os anfitriões.

Tarefas e atividades esperadas

O projeto tem várias instalações em desenvolvimento, como cabanas artesanais de pedra e tronco, parque infantil com tobogã, quadra de futebol e tirolesa. Os voluntários podem colaborar na construção, na manutenção geral, na limpeza, na jardinagem, no cuidado de animais, em atividades de granja, em projetos ecológicos, em trabalhos criativos, na ajuda doméstica e no intercâmbio de idiomas.

Após a jornada de trabalho, os voluntários têm acesso privado às trilhas e cascatas que cercam a propriedade, além de poderem usar um quincho com churrasqueira para lazer.

Como é o alojamento

Os voluntários recebem uma pequena cabana com capacidade para duas pessoas, equipada com cama individual, lençóis, mesa, iluminação e conexão Wi-Fi. A cozinha tem utensílios básicos, fogão e geladeira. O banheiro, a certa distância da cabana, tem chuveiro quente e espelho.

A estadia mínima é de duas semanas, e a acomodação pode receber até dois voluntários simultâneos. A oferta está publicada na plataforma Workaway e é destinada a pessoas interessadas em intercâmbio cultural e desenvolvimento de projetos comunitários.