Atualmente, cerca de 71 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. Isso representa 43% da população adulta do país, com dívidas médias entre R$ 4.600 e R$ 4.700. Essas informações são de uma pesquisa especializada realizada por Paulo Feldmann, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP.

Para reverter esta situação, já está disponível a maior ação de negociações de dívidas do país. É o Desenrola Brasil, programa do governo federal com condições imperdíveis e parcelamentos em até 60x. A Águas Guariroba vai facilitar o acesso do campo-grandense, com a campanha Desenrola é com a Águas Guariroba em toda a cidade, para você regularizar o nome e resolver sua situação.

Com parcelas que cabem no seu bolso, o participante consegue ter os seus créditos de volta para parcelar compras e realizar seus planos. Uma iniciativa para a população desenrolar a sua vida, e com o crédito liberado, poderá investir em sua renda extra, cursos para os seus filhos, avançar com aquela obra da casa, garantir a festa do fim de ano e muito mais.

Para participar é rápido e fácil. Basta acessar desenrolacomaguas.com.br e fazer um cadastro simples. Uma equipe especializada entrará em contato para realizar a negociação com condições personalizadas, em até 60x. Além do site, você pode ligar ou enviar uma mensagem para 0800 642 0115, um canal direto de negociações, ou ainda comparecer às lojas de atendimento da Águas Guariroba e falar com um dos atendentes.

Clique para ver a lista de endereços dessas lojas. Vem desenrolar suas dívidas!

Nome limpo, vida nova! Desenrola é com a Águas Guariroba.