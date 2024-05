Chega junto com o Sebrae: Semana do MEI acontece de 20 a 24 de maio - Reprodução

Interessados em empreender, microempreendedores individuais e empreendedores informais são o foco da 15ª edição da Semana do MEI, evento nacional organizado pelo Sebrae que acontece entre os dias 20 a 24 de maio. Em Mato Grosso do Sul, a programação alcança todo o estado, contemplando 60 municípios. São palestras magnas, oficinas, cursos e atendimento, tudo 100% gratuito. As atividades estão disponíveis em: semanadomei.ms.sebrae.com.br.

Para inspirar os empreendedores, nomes de peso encabeçam o total de oito palestras magnas nas cidades de Amambai, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas. São eles: Cafú, um dos maiores laterais direitos da história do futebol; Giba, tricampeão mundial de vôlei; Thiago Careca, empresário do ramo da alimentação; Manu da Peixaria, influenciadora digital e empreendedora; Fred Rocha, consultor especialista em varejo e Fabrício Medeiros, palestrante de vendas. De diferentes áreas, o time vai compartilhar conhecimentos valiosos com o público.

A Semana do MEI também é a oportunidade de resolver pendências do negócio ou tirar dúvidas. É por isso que, nos municípios com palestras e em demais no interior, o Sebrae organizou um mutirão de atendimentos, que inclui serviços de formalização, regularização, apoio na entrega da Declaração Anual e outros. São 75 pontos por todo o estado que estarão disponíveis, como as unidades do Sebrae/MS, Salas do Empreendedor e Associações Comerciais. Somente na Capital, 14 locais vão oferecer o suporte. Para saber onde encontrar o atendimento, basta acessar o site do evento.

Outras ações, como oficinas e cursos, completam a ampla programação, que em Mato Grosso do Sul, também inclui a realização de três feiras, além da orientação e formalização enquanto MEI para produtores rurais e empreendedores indígenas. A diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, afirma que o volume de atividades representa a maior mobilização do ano em nível estadual e nacional.

“A Semana do MEI faz parte do nosso calendário anual de eventos e é onde buscamos estar mais perto de cada microempreendedor individual. Preparamos um evento que tem de conteúdo técnico a atendimento para incentivar a formalização. Tudo foi pensado com muito carinho para auxiliar esse empreendedor que levanta todos os dias buscando o sustento da sua família, promovendo a geração de renda, oportunidades e a sustentação da nossa economia”, afirma a diretora.



MEI: Maior fatia dos pequenos negócios

O microempreendedor individual representa a maior parte dos pequenos negócios: em Mato Grosso do Sul, são 165,8 mil empreendedores formalizados neste porte, correspondendo a 56,7%% das micro e pequenas empresas (MPEs) do estado, de acordo com dados atualizados da Receita Federal. Em Campo Grande, o MEI soma 71,3 mil CNPJS, e a fatia é um pouco maior: eles equivalem a 60,8% das MPEs na Capital.

Uma das definições do microempreendedor individual é o faturamento anual de até R$ 81 mil. A categoria geralmente é a porta de entrada para muitos que desejam empreender. Ao se formalizar, entre as vantagens, está o acesso a benefícios sociais como auxílio-doença e a possibilidade de emitir notas fiscais.

Semana do MEI: Confira palestras magnas

Amambai - 23/05

Local: Associação Comercial Empresarial de Amambai (ACIA) - Av. Pedro Manvailler, 3981, Vila Cristina

19h – “Empreendedor bonzinho não enriquece” com Fabrício Medeiros

Bonito - 21/05

Local: Câmara Municipal de Bonito - R. Cel. Nelson Felício dos Santos, S/N, Centro

19h - “Como Vender Seu Peixe - Criar Conteúdos de Valor no Digital é Para Todos” com Manu da Peixaria

Campo Grande - 20/05

Local: Gran Murano - Av. Mato Grosso, 5046

18h – “Como ter sucesso empreendendo” - com Careca

19h – “Quer ter DNA do Campeão? Estratégias Vencedoras” - com Cafú

Corumbá - 20/05

Local: Centro Sebrae Pantanal - Av. Rio Branco 1180, Universitário

19h – “Como Vender Seu Peixe - Criar Conteúdos de Valor no Digital é Para Todos” com Manu da Peixaria

Coxim - 23/05

Local: Sebrae em Coxim - Avenida Salgado Filho, 105 - Jardim Aeroporto

19h - “Como Vender Seu Peixe - Criar Conteúdos de Valor no Digital é Para Todos” com Manu da Peixaria

Dourados - 22/05

Local: Centro de Eventos UNIGRAN - R. Balbina de Matos, 2121 - Vila São Luiz

19h - “Como Vender Seu Peixe - Criar Conteúdos de Valor no Digital é Para Todos” com Manu da Peixaria

20h30 – “Os segredos do sucesso no esporte e na vida: lições de um campeão olímpico” com Giba

Paranaíba - 21/05

Local: Associação Empresarial (ACIP) - Av. Barão do Rio Branco, 1477, Centro

19h – “Todo Empreendedor é Grande” com Fred Rocha

Três Lagoas - 23/05

Local: Sebrae em Três Lagoas - R. Zuleide Pérez Tabox, 826 - Centro

19h – “Os segredos do sucesso no esporte e na vida: lições de um campeão olímpico” com Giba