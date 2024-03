Com comércio em ascensão e boa estrutura, região Norte da cidade tem se mostrado excelente opção

Nos últimos dez anos, Campo Grande tem se tornado um ponto de destaque para grandes empreendimentos. Grandes magazines, atacadistas e indústrias viram na cidade não apenas uma oportunidade de investimento, mas também uma população ávida por serviços e produtos de qualidade.

Nesse cenário de crescimento econômico, a região norte da cidade, especialmente na saída para Cuiabá, emerge como uma área particularmente beneficiada, oferecendo uma série de vantagens para seus moradores.

Com a presença de atacadistas queridinhos do público como Assaí, Fort e Atacadão, lojas de departamento como Havan e Leroy Merlin, grandes revendas do agronegócio e o Shopping Bosque dos Ipês, os moradores da região Norte têm acesso facilitado a uma variedade de produtos e serviços sem a necessidade de grandes deslocamentos.

Região Norte de Campo Grande Shopping Bosque dos ipês - Marcos Maluf

O Shopping Bosque dos Ipês, por exemplo, não só abriga diversas lojas e restaurantes, mas também oferece comodidades como uma unidade do Detran e uma central do Fácil, proporcionando conveniência adicional aos residentes da área.

Segundo Willian Pereira de Almeida, corretor de imóveis há 12 anos, essa região está se destacando cada vez mais no setor imobiliário.

"Hoje, muitas incorporadoras de médio e alto padrão estão investindo na região. Para se ter uma ideia, nos últimos dois anos, vendemos mais de 900 unidades, isso falando apenas de uma loteadora", pontua.

O setor da construção tem testemunhado um crescimento significativo na região, além dos condomínios de alto padrão, surgiram opções de condomínios mais acessíveis, que é o caso do Reserva Santa Inês, por exemplo.

Além disso, a região tem sido beneficiada por melhorias em infraestrutura, como asfalto, redes de esgoto e iluminação pública.

Na opinião de Willian, a região se destaca também pela facilidade de acesso, com várias ruas e avenidas largas, muitas delas com canteiro central e, além disso, pela existência de diversos pontos comerciais próximos, o que torna a conveniência uma característica marcante.

Outro ponto positivo é que há o planejamento de um terceiro corredor gastronômico da cidade nesse local, uma vantagem e tanto para quem decidir morar ali.

Ele destaca ainda que, considerando custo e benefício, viver na região norte também é uma excelente opção. Tudo está próximo, o que significa que o que não está disponível no próprio bairro pode ser facilmente encontrado no shopping ou em estabelecimentos próximos, como bares, lanchonetes, restaurantes, churrascarias, farmácias, supermercados, postos de saúde e escolas.

Além disso, a região Norte de Campo Grande apresenta uma localização estratégica, com fácil acesso a pontos importantes da cidade, como o Shopping Campo Grande e o Comper Ypê, que estão a apenas 10 minutos de carro.

Outra vantagem notável de viver na região norte de Campo Grande é o seu entorno cercado por áreas verdes, proporcionando um ambiente mais tranquilo e próximo à natureza.

Além disso, a proximidade com hospitais, centros comerciais e atacadistas contribui para a conveniência e o conforto dos moradores, tornando a região uma escolha atraente para aqueles que buscam uma qualidade de vida superior.

Marcos Maluf

Com um crescimento contínuo e novos investimentos imobiliários em curso, como grandes condomínios fechados e de alto padrão, essa região promete continuar sendo um destino desejável para aqueles que buscam um estilo de vida confortável e conveniente na capital do Mato Grosso do Sul.