Corpal inaugura espaço em Campo Grande e anuncia chegada estratégica à Capital

A Corpal Incorporadora e Construtora referência em condomínios horizontais de alto padrão, inaugurou neste sábado (23) seu espaço para atendimento e relacionamento com clientes na Capital sul-mato-grossense. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, o ambiente foi concebido para fortalecer o relacionamento institucional da empresa, aproximando-a da sociedade campo-grandense e servindo de vitrine para seus projetos.

A inauguração contou com um café da manhã que reuniu autoridades, parceiros imobiliários e convidados, ao som de música ao vivo do cantor Chicão Castro. Mais de 300 pessoas compareceram ao evento, visitando o espaço e conhecendo de perto a empresa que agora marca presença permanente na Cidade Morena.

Fundada em 2008 em Dourados (MS), a Corpal nasceu com foco no mercado regional e, a partir de 2017, iniciou um ousado plano de expansão. Desde então, já entregou empreendimentos em diversas cidades do interior sul-mato-grossense e também em importantes polos imobiliários de Mato Grosso e Paraná, como Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Nova Mutum, Campo Mourão, Maringá e Curitiba.

Para Fernando Fuziy, sócio-proprietário da incorporadora, a chegada à capital é resultado de um planejamento sólido e representa um passo estratégico.

“Identificamos em Campo Grande um mercado promissor para o segmento de condomínios horizontais e queremos consolidar na principal cidade de Mato Grosso do Sul. Nosso propósito vai além da entrega de um empreendimento: buscamos contribuir para o crescimento urbano da Capital e proporcionar experiências extraordinárias a milhares de famílias. 2025 já se consolida como um ano marcante em nossa trajetória.”, afirmou.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades, como o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que destacou a relevância da Corpal para o setor:

"A Corpal é uma empresa já consolidada em Mato Grosso do Sul com um know-how muito grande. Chega a Campo Grande para ser mais uma opção, dentre várias outras que a Capital já tem, mas com um conceito que, com certeza, vai contribuir muito para o mercado imobiliário", afirmou.

Primeiro lançamento em breve

O primeiro condomínio horizontal da empresa na Capital ainda não tem data de lançamento definida. De acordo com a arquiteta Luana Rua, o projeto contará com 373 lotes e uma ampla infraestrutura de lazer e bem-estar, incluindo quadras cobertas, brinquedoteca, espaços para famílias, boliche, piscina aquecida, piscina com praia, academia e sala de jogos para adultos.

O Espaço Corpal está aberto ao público para atendimento e relacionamento com clientes e parceiros. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h30.

Com este movimento, a Corpal reforça sua posição como uma das principais incorporadoras do Brasil no segmento de condomínios horizontais de alto padrão e inicia oficialmente sua atuação em Campo Grande, ampliando as possibilidades de moradia e qualidade de vida na cidade.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora.