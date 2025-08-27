Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Corpal inaugura espaço em Campo Grande e anuncia chegada estratégica à Capital

da redação

da redação

27/08/2025 - 03h00
A Corpal Incorporadora e Construtora referência em condomínios horizontais de alto padrão, inaugurou neste sábado (23) seu espaço para atendimento e relacionamento com clientes na Capital sul-mato-grossense. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, o ambiente foi concebido para fortalecer o relacionamento institucional da empresa, aproximando-a da sociedade campo-grandense e servindo de vitrine para seus projetos.

A inauguração contou com um café da manhã que reuniu autoridades, parceiros imobiliários e convidados, ao som de música ao vivo do cantor Chicão Castro. Mais de 300 pessoas compareceram ao evento, visitando o espaço e conhecendo de perto a empresa que agora marca presença permanente na Cidade Morena.

O Espaço Corpal fica localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, com atendimento segunda a sábado, das 8h às 17h30O Espaço Corpal fica localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, com atendimento segunda a sábado, das 8h às 17h30

Fundada em 2008 em Dourados (MS), a Corpal nasceu com foco no mercado regional e, a partir de 2017, iniciou um ousado plano de expansão. Desde então, já entregou empreendimentos em diversas cidades do interior sul-mato-grossense e também em importantes polos imobiliários de Mato Grosso e Paraná, como Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Nova Mutum, Campo Mourão, Maringá e Curitiba.

Para Fernando Fuziy, sócio-proprietário da incorporadora, a chegada à capital é resultado de um planejamento sólido e representa um passo estratégico.

“Identificamos em Campo Grande um mercado promissor para o segmento de condomínios horizontais e queremos consolidar na principal cidade de Mato Grosso do Sul. Nosso propósito vai além da entrega de um empreendimento: buscamos contribuir para o crescimento urbano da Capital e proporcionar experiências extraordinárias a milhares de famílias. 2025 já se consolida como um ano marcante em nossa trajetória.”, afirmou.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades, como o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que destacou a relevância da Corpal para o setor:

"A Corpal é uma empresa já consolidada em Mato Grosso do Sul com um know-how muito grande. Chega a Campo Grande para ser mais uma opção, dentre várias outras que a Capital já tem, mas com um conceito que, com certeza, vai contribuir muito para o mercado imobiliário", afirmou.

Primeiro lançamento em breve

O primeiro condomínio horizontal da empresa na Capital ainda não tem data de lançamento definida. De acordo com a arquiteta Luana Rua, o projeto contará com 373 lotes e uma ampla infraestrutura de lazer e bem-estar, incluindo quadras cobertas, brinquedoteca, espaços para famílias, boliche, piscina aquecida, piscina com praia, academia e sala de jogos para adultos.

O Espaço Corpal está aberto ao público para atendimento e relacionamento com clientes e parceiros. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h30.

Com este movimento, a Corpal reforça sua posição como uma das principais incorporadoras do Brasil no segmento de condomínios horizontais de alto padrão e inicia oficialmente sua atuação em Campo Grande, ampliando as possibilidades de moradia e qualidade de vida na cidade.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora. 

Corpal chega a Campo Grande com estrutura completa de atendimento ao cliente

A incorporadora já tem escritório na cidade e em breve vai inaugurar um novo espaço na avenida Afonso Pena

30/07/2025 00h00

Piscina Praia Soul Corpal Living Resort

Piscina Praia Soul Corpal Living Resort

Campo Grande se consolida como uma das capitais com maior valorização imobiliária do país. No primeiro semestre de 2025, registrou variação positiva de 5,94% no preço dos imóveis residenciais, alcançando a 8ª posição no ranking nacional, segundo o Índice FipeZAP. Esse cenário favorável impulsiona a chegada de novas incorporadoras à cidade, como a Corpal, que em breve lançará o Soul Living Resort — seu primeiro empreendimento na capital.

A escolha da cidade é estratégica. A Corpal busca não só oferecer um produto imobiliário de excelência, mas também se estabelecer como um agente ativo no desenvolvimento urbano de Campo Grande. "Nosso objetivo vai além de entregar um produto de qualidade, queremos fazer parte do crescimento imobiliário local", afirma Fernando Fuziy, executivo da empresa.

 

A incorporadora já tem escritório na cidade e se prepara para inaugurar o Espaço Corpal na avenida Afonso Pena, próxima ao Bioparque Pantanal. O movimento reforça o compromisso com o mercado e com o processo de urbanização da capital.

Valorização Imobiliária

A valorização imobiliária de Campo Grande tem atraído o interesse de investidores. E esse movimento não começou agora. Ainda em 2023, a capital já havia registrado a terceira maior alta no preço dos imóveis entre as capitais brasileiras. No mesmo ano, em entrevista, o presidente do Secovi-MS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul), Geraldo Paiva, já avaliava que o cenário de alta era devido à qualidade urbana que a cidade oferece à população. "Campo Grande tem atraído quem busca qualidade de vida e custos mais acessíveis", observou Paiva à época.

Com a chegada do Soul Living Resort, a Corpal entra em um mercado em crescimento. A empresa, que já tem experiência em outras regiões, aposta no potencial de valorização e na melhoria da infraestrutura urbana de Campo Grande. O lançamento do empreendimento é apenas o início de um projeto que a Corpal pretende desenvolver na cidade, acompanhando a expansão e as novas demandas do mercado.

Piscina Praia Soul Corpal Living ResortComplexo esportivo com 13 quadras.
Piscina Praia Soul Corpal Living ResortFood Park

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora.

Corpal se destaca com 33 empreendimentos entregues em 16 anos de trajetória no mercado imobiliário

Soul Corpal Living Resort é o lançamento em Campo Grande que promete estrutura única e encontro de corpo, mente e alma

22/07/2025 00h00

Complexo de Área de Lazer Portofino Dourados/MS

Complexo de Área de Lazer Portofino Dourados/MS

Com mais de 16 anos de experiência no mercado imobiliário, a Corpal Incorporadora e Construtora segue se destacando pela solidez de suas entregas e o compromisso com a excelência. Ao longo de sua trajetória, a empresa já entregou 33 empreendimentos nos seis estados em que está presente, consolidando-se como uma das líderes no setor e criando um histórico de sucesso com o qual clientes e investidores podem contar.

Em entrevista, Fernando Fuziy, CEO da Corpal, destacou o foco da empresa na entrega de produtos que atendam às expectativas dos moradores e vão além. “Entregamos mais do que um condomínio. Cada um dos nossos empreendimentos é pensado para ser realmente um lugar de descanso, um refúgio, onde as pessoas possam encontrar conforto, bem-estar e qualidade de vida.

Complexo de Área de Lazer Portofino Dourados/MSPiscina Praia – Soul Corpal Living Resort

A Corpal tem expandido sua presença em diversas regiões, e uma das suas últimas novidades é a chegada a Campo Grande, com o lançamento do Soul Living Resort, o primeiro empreendimento da empresa na capital. Mais do que um simples lançamento imobiliário, o Soul marca uma nova fase para a incorporadora, que chega para iniciar uma história com o município. “Nossa chegada tem o objetivo de não apenas entregar um produto de qualidade, mas também de nos consolidarmos como parte integrante do crescimento e desenvolvimento imobiliário da cidade", pontua Fernando.

Com escritório já estabelecido em Campo Grande, a empresa também está construindo o Espaço Corpal na Avenida Afonso Pena, próximo ao Bioparque Pantanal, reforçando seu compromisso com o crescimento local.

Recentes Entregas: Marcos de Sucesso em Dourados

O Portofino Spa Resort, entregue no dia 12 de julho, é um exemplo claro da dedicação da Corpal com a excelência. Localizado na área mais valorizada de Dourados, o empreendimento integra diversas opções de lazer e bem-estar, como o spa, boliche, games, e uma ampla oferta gastronômica. Com diversas ativações e experiências para os futuros moradores, o evento de entrega consolidou o Portofino como mais um marco de sucesso da empresa. “Este empreendimento se tornou um ícone da nossa atuação em Dourados. O Portofino Spa Resort representa não só uma entrega de qualidade, mas um novo padrão para a cidade”, explica Fernando

Outro grande sucesso da Corpal foi a entrega do Vivere da Mata, que aconteceu no final de 2024. Pensado para aqueles que buscam harmonia entre o moderno e a natureza, o empreendimento oferece conforto e sofisticação em cada detalhe.

Corpal: a solidez de uma tradição

Fruto de uma trajetória que começou nos anos 70, a Corpal Incorporadora e Construtora carrega em seu DNA o espírito empreendedor da família Fuziy. Desde a sua fundação em 2008, a empresa se consolidou como uma referência no setor imobiliário, com um portfólio de empreendimentos que ultrapassa os 8 milhões de m² urbanizados.

Com 33 empreendimentos entregues, a Corpal está presente em seis estados e 32 cidades, sempre com o objetivo de aliar tradição, inovação e qualidade de vida. "Construir condomínios é apenas uma parte do nosso trabalho. O que realmente nos motiva é criar experiências e espaços que transformem a vida das pessoas. Cada empreendimento é uma nova história em andamento, e estamos prontos para seguir com esse legado de sucesso", afirma Fernando.

Com o crescimento contínuo e a chegada a novas cidades, como Campo Grande, a Corpal demonstra, a cada entrega, que é mais do que uma incorporadora: é uma empresa que constrói o futuro, com compromisso, qualidade e muito respeito às expectativas de quem escolhe viver em seus empreendimentos.


Conheça a Corpal Incorporadora e Construtora

https://www.corpalincorporadora.com.br/experienciacorpal

Siga no instagram https://www.instagram.com/corpalincorporadora

