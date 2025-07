Corpal se destaca com 33 empreendimentos entregues em 16 anos de trajetória no mercado imobiliário

Com mais de 16 anos de experiência no mercado imobiliário, a Corpal Incorporadora e Construtora segue se destacando pela solidez de suas entregas e o compromisso com a excelência. Ao longo de sua trajetória, a empresa já entregou 33 empreendimentos nos seis estados em que está presente, consolidando-se como uma das líderes no setor e criando um histórico de sucesso com o qual clientes e investidores podem contar.

Em entrevista, Fernando Fuziy, CEO da Corpal, destacou o foco da empresa na entrega de produtos que atendam às expectativas dos moradores e vão além. “Entregamos mais do que um condomínio. Cada um dos nossos empreendimentos é pensado para ser realmente um lugar de descanso, um refúgio, onde as pessoas possam encontrar conforto, bem-estar e qualidade de vida.

A Corpal tem expandido sua presença em diversas regiões, e uma das suas últimas novidades é a chegada a Campo Grande, com o lançamento do Soul Living Resort, o primeiro empreendimento da empresa na capital. Mais do que um simples lançamento imobiliário, o Soul marca uma nova fase para a incorporadora, que chega para iniciar uma história com o município. “Nossa chegada tem o objetivo de não apenas entregar um produto de qualidade, mas também de nos consolidarmos como parte integrante do crescimento e desenvolvimento imobiliário da cidade", pontua Fernando.

Com escritório já estabelecido em Campo Grande, a empresa também está construindo o Espaço Corpal na Avenida Afonso Pena, próximo ao Bioparque Pantanal, reforçando seu compromisso com o crescimento local.

Recentes Entregas: Marcos de Sucesso em Dourados

O Portofino Spa Resort, entregue no dia 12 de julho, é um exemplo claro da dedicação da Corpal com a excelência. Localizado na área mais valorizada de Dourados, o empreendimento integra diversas opções de lazer e bem-estar, como o spa, boliche, games, e uma ampla oferta gastronômica. Com diversas ativações e experiências para os futuros moradores, o evento de entrega consolidou o Portofino como mais um marco de sucesso da empresa. “Este empreendimento se tornou um ícone da nossa atuação em Dourados. O Portofino Spa Resort representa não só uma entrega de qualidade, mas um novo padrão para a cidade”, explica Fernando

Outro grande sucesso da Corpal foi a entrega do Vivere da Mata, que aconteceu no final de 2024. Pensado para aqueles que buscam harmonia entre o moderno e a natureza, o empreendimento oferece conforto e sofisticação em cada detalhe.

Corpal: a solidez de uma tradição

Fruto de uma trajetória que começou nos anos 70, a Corpal Incorporadora e Construtora carrega em seu DNA o espírito empreendedor da família Fuziy. Desde a sua fundação em 2008, a empresa se consolidou como uma referência no setor imobiliário, com um portfólio de empreendimentos que ultrapassa os 8 milhões de m² urbanizados.

Com 33 empreendimentos entregues, a Corpal está presente em seis estados e 32 cidades, sempre com o objetivo de aliar tradição, inovação e qualidade de vida. "Construir condomínios é apenas uma parte do nosso trabalho. O que realmente nos motiva é criar experiências e espaços que transformem a vida das pessoas. Cada empreendimento é uma nova história em andamento, e estamos prontos para seguir com esse legado de sucesso", afirma Fernando.

Com o crescimento contínuo e a chegada a novas cidades, como Campo Grande, a Corpal demonstra, a cada entrega, que é mais do que uma incorporadora: é uma empresa que constrói o futuro, com compromisso, qualidade e muito respeito às expectativas de quem escolhe viver em seus empreendimentos.



