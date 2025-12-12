Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Crescimento, Expansão e o Novo Marco em Campo Grande com o Soul Corpal Living Resort

12/12/2025 - 00h02
O ano de 2025 representou um período de expansão e consolidação para a Corpal, que ultrapassou fronteiras e reafirmou seu compromisso de desenvolver novas formas de viver. Neste movimento, a incorporadora lança seu primeiro empreendimento na capital sul-mato-grossense: o Soul Corpal Living Resort.

Soul Corpal Living Resort – Campo Grande/MS

Inspirado na integração entre corpo, mente e alma, o Soul nasce para apresentar uma nova interpretação de bem-estar urbano em Campo Grande, reunindo arquitetura contemporânea e natureza.

O projeto se destaca como um exemplo de sustentabilidade, cercado por uma grande área verde, incluindo o reflorestamento com espécies nativas do Cerrado e a recuperação de dois grandes lagos, restaurando a lâmina d’água original.

A viabilização do projeto reflete o cuidado da empresa com o legado que constrói. “A viabilização do empreendimento exigiu um percurso cuidadoso junto à Prefeitura, de Campo Grande, passando por todas as análises e requisitos técnicos, processo que reforçou a segurança e a qualidade do projeto", detalha o CEO da Corpal, Fernando Fuziy.

Expansão no Centro-Oeste e o Legado de Qualidade


O ano também foi marcado pela chegada da Corpal na capital do Mato Grosso, com o lançamento do Vernissage Corpal Living Restort em Cuiabá. O movimento de expansão reforçou o propósito institucional da empresa.

"Para nós, esse movimento não foi apenas a expansão da marca no Centro-Oeste, mas um gesto simbólico de aproximação com a cidade. Fizemos questão de começar ouvindo as pessoas, dialogando com a comunidade para construir uma conexão verdadeira,” afirma Fernando.

Vernissage Corpal Living Resort – Cuiabá/MT

Desde sua fundação em 2008, a Corpal consolidou-se como referência no setor imobiliário, carregando o espírito empreendedor da família Fuziy. Presente em 6 estados, com mais de 8 milhões de m² urbanizados e 70 empreendimentos lançados, a empresa mantém seu compromisso com tradição, inovação e qualidade de vida.


A Corpal reafirma que sua missão vai muito além da construção de condomínios. O propósito da incorporadora é criar experiências e espaços que transformem a vida das pessoas, promovendo bem-estar, qualidade de vida e conexão com o entorno.

Cada empreendimento representa uma nova história em andamento, resultado de um trabalho guiado pela inovação, pela responsabilidade e pelo compromisso em entregar exatamente aquilo que promete. Seguir com esse legado é parte essencial da identidade e do futuro da empresa.

Confiança e entregas que conectam


Em Dourados, a entrega do Portofino Corpal Living Resort marcou um capítulo de convivência e bem-estar. A confiança dos clientes é a essência da relação construída ao longo dos anos, como resume Luís Albertini, morador do empreendimento:

“Minha relação com a Corpal começou com meu pai, quando comprou Porto Madero e Porto Center. A confiança só aumentou. No Portofino, compramos no lançamento. O mais especial é ver que tudo o que estava no book é exatamente o que foi entregue. A piscina, o design, cada detalhe. Tudo igual. O que a Corpal promete, ela entrega.”

Portofino Condomínio Spa Resort – Dourados/MS

Outro destaque do ano foi o lançamento do Royale Premium Corpal Living Resort em Tangará da Serra (MT), consolidando a expansão no Mato Grosso.


Além dos projetos, 2025 foi um ano de conexões por meio de grandes eventos esportivos, como a presença na Maratona de Campo Grande, no Carandá Open (tênis) e no Terras Brasil Invitation (golfe), fortalecendo o vínculo com a comunidade.


Com novos sonhos no horizonte, novos empreendimentos e novas possibilidades, a Corpal segue avançando com a certeza de que essa trajetória está apenas começando. O que a Corpal constrói não é comum.

Momentum redefine o skyline de Campo Grande com sofisticação e sustentabilidade

Com vista privilegiada para o Parque das Nações Indígenas, o empreendimento localizado no bairro Royal Park apresenta uma arquitetura inédita

06/11/2025 00h00

O Momentum é a 71ª torre entregue em Campo Grande.

Na noite desta terça-feira (4), a Plaenge celebrou a entrega do Momentum, um empreendimento que traduz o encontro entre arquitetura moderna, sofisticação e sustentabilidade. Clientes e parceiros foram recebidos em um evento marcado pela elegância e toques de regionalidade, refletindo o cuidado da marca em cada detalhe.

Com vista privilegiada para o Parque das Nações Indígenas, o empreendimento — localizado no bairro Royal Park — apresenta uma arquitetura inédita em Campo Grande, com linhas orgânicas e movimentos inspirados na natureza.

“O Momentum é sinônimo do que mais valorizamos: o tempo. Ele representa a valorização do maior luxo de todos — viver bem. Nosso objetivo não era apenas construir mais um edifício, mas criar uma verdadeira obra de arte”, afirma Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

Arquitetura que dialoga com a natureza

Valéria Gabas,  Luiza Borher, Ronaldo Rezende, Édison Holzmann, Marcelo Kenchikoski, Vanessa Scaff e Raul Rezende.

Assinado pelo renomado Studio Ronaldo Rezende, o Momentum revela uma linguagem arquitetônica única. Cada forma, textura e movimento traduzem a integração entre a cidade e a natureza. “Fomos levados a fazer um design orgânico. As formas do prédio se movimentam, traduzindo o entorno do parque e a vida da cidade. É um edifício esculpido, que tem alma”, explica Ronaldo Rezende.

O resultado é um empreendimento que se integra à paisagem e oferece aos moradores ambientes de altíssimo padrão, em perfeita harmonia com o verde do Parque das Nações Indígenas.

O paisagismo, assinado por Tellini Ventobel, complementa essa proposta com uma vegetação exuberante e funcional. “Utilizamos árvores de grande porte e espécies de folhas largas, criando um microclima agradável e natural. O Momentum é um verdadeiro oásis urbano”, revela a arquiteta.
Nos interiores, o projeto da Bohrer Arquitetos valoriza o conforto, a sofisticação e a experiência sensorial.

“Trabalhamos madeira, luz e textura para criar ambientes acolhedores e elegantes. Cada espaço foi pensado para refletir o estilo atemporal da Plaenge, com mobiliário e acabamentos que remetem à sofisticação internacional”, destaca Luiza Bohrer.

Dos acessos aos apartamentos, tudo foi projetado para oferecer beleza, funcionalidade e bem-estar, traduzindo o conceito de viver com estilo e conforto.

Compromisso com a sustentabilidade

Valéria Gabas e Édison Holzmann homenageando Ada Lima e Ellen Travasso.

Mais do que um ícone arquitetônico, o Momentum é também referência em responsabilidade ambiental. Em 2021, o empreendimento recebeu o Certificado EDGE, que reconhece construções com alto desempenho em eficiência energética, hídrica e de materiais.

“O Momentum redefine os padrões de luxo e sustentabilidade. É um marco para Campo Grande e reforça o compromisso da Plaenge com o futuro da cidade”,
afirma Valéria Gabas, diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande.

Com essa certificação, o Momentum comprova que sofisticação e consciência ambiental podem — e devem — caminhar juntas, reduzindo impactos e promovendo qualidade de vida.

Sobre a Plaenge

Com 55 anos de história, a Plaenge é reconhecida como a maior construtora de capital fechado do Brasil, com presença em nove cidades brasileiras e três no Chile. 

Ao longo de sua trajetória, já entregou mais de 500 empreendimentos e conquistou a confiança de mais de 120 mil clientes, consolidando uma reputação construída sobre solidez, inovação e excelência.

Com 80 canteiros de obras ativos simultaneamente, a Plaenge segue transformando cidades e vidas — projetando o futuro com responsabilidade, elegância e visão.
 

Congresso dos Municípios marca avanços do Cidade Empreendedora e destaca papel da gestão eficiente

Sebrae/MS, Governo do Estado e Assomasul celebraram assinatura de acordos de gestão e entrega dos planos de desenvolvimento

27/10/2025 00h00

Entre os dias 20 e 22 de outubro, Campo Grande recebeu o 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, o maior evento de municipalismo do Estado, que é realizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com correalização do Sebrae/MS e apoio do Governo do Estado.

Reunindo mais de 2,5 mil pessoas, o evento foi palco de importantes ações do Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae/MS, que é executada junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e prefeituras de 36 municípios que aderiram à iniciativa. 

O programa, que oferece suporte à gestão municipal com ações que promovam a melhoria em áreas essenciais ao desenvolvimento das cidades, avança na sua execução com a celebração da assinatura do Acordo Municipal de Gestão e a entrega do Plano de Desenvolvimento Municipal – documentos que apontam metas a serem alcançadas e projetos a serem desenvolvidos pelos municípios. 

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a atuação conjunta com o poder público é fundamental para fomentar o empreendedorismo e promover um ambiente melhor para o crescimento das empresas.  

“O sucesso do pequeno negócio passa pela gestão pública. Por isso, o Cidade Empreendedora, além de levar oportunidades a quem empreende, evoluiu para um programa que pensa no todo e oferece ferramentas para que a gestão municipal possa melhorar índices como desenvolvimento econômico, saúde, educação e assistência social. Escolhemos o maior evento municipalista do Estado para celebrar essa pactuação, principalmente, por representar o comprometimento dos gestores municipais com o desenvolvimento das cidades”, frisou. 

O governador do Estado, Eduardo Riedel, comentou a importância da iniciativa. “O Cidade Empreendedora é uma metodologia muito objetiva, muito direta, calçada em estatísticas, em números, em objetivos da política pública”, observou. “Então, o que o Sebrae entrega hoje é essa relação contratual, formal, para atingir os objetivos do programa, que acaba atingindo os objetivos do próprio Estado”, salientou Riedel, ao mencionar a assinatura dos acordos de gestão.

Para o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, o Cidade Empreendedora oportuniza a discussão com a sociedade de um planejamento do que será desenvolvido no município. “Traça um diagnóstico do município, com métricas que serão acordadas e desenvolvidas.

E não se trata de uma métrica política, mas sim de uma métrica de política pública, que seguirá com os próximos gestores. O Sebrae é assertivo nesse ponto: discutir o que a sociedade espera de nós políticos para transformar as cidades”, defendeu.

O Acordo Municipal de Gestão é uma ferramenta viabilizada pelo programa Cidade Empreendedora, que dá suporte à administração municipal, com alinhamento de estratégias e definição de metas a partir de indicadores do MS Ativo Municipalismo – programa estadual de desenvolvimento dos municípios. 

Um ato simbolizou a assinatura dos acordos, de cada município. Representando o governo do Estado, assinaram o governador Eduardo Riedel e o vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha; representando o Sebrae/MS, assinaram o diretor-superintendente Claudio Mendonça, o diretor de Operações, Tito Estanqueiro, e a diretora-técnica, Sandra Amarilha; e como representante dos prefeitos integrantes do Cidade Empreendedora, assinou o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Thalles Tomazelli.

Lideranças femininas em destaque

O evento sediou ainda importantes debates sobre os rumos da gestão pública como, inclusive, o aumento da participação feminina nas administrações municipais. Mato Grosso do Sul tem 13 prefeitas eleitas – mais que o dobro das eleições anteriores, quando eram apenas cinco. 

O painel “Como a liderança feminina influencia na política pública” foi mediado pela prefeita de Bodoquena (MS) e vice-presidente Assomasul, Girleide Rovari, e contou com a participação da diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, da vice-prefeita de Divinópolis (MG), Janete Aparecida, e da primeira-dama e secretária de Assistência Social de Camapuã (MS), Terislene Nery.

No debate, Amarilha destacou que, embora as mulheres já tenham conquistado espaço na gestão pública, o grande desafio é transformar essa presença em influência e liderança efetiva. “Temos presença, mas precisamos transformar essa presença em influência e poder.

O mundo está exigindo mais do que competência técnica; ele pede competências humanas, como sensibilidade, escuta e influência positiva. E essas são características que as mulheres trazem naturalmente para a gestão”, afirmou.

O Congresso contou também com um estande do Cidade Empreendedora, onde lideranças municipais se reuniram para ter acesso a mais informações do programa, além de receberem o folder com o Plano de Desenvolvimento do Município personalizado de cada cidade participante. Outra entrega realizada no evento foi a do book contendo todos os acordos assinados pelas 35 prefeituras que aderiram ao plano de execução. 

O Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul encerrou sua terceira edição promovendo programação diversificada, com palestras magnas, painéis temáticos e debates técnicos voltados à inovação, eficiência administrativa e desenvolvimento regional. 
 

