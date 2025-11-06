Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Momentum redefine o skyline de Campo Grande com sofisticação e sustentabilidade

Com vista privilegiada para o Parque das Nações Indígenas, o empreendimento localizado no bairro Royal Park apresenta uma arquitetura inédita

Da redação

Da redação

06/11/2025 - 00h00
Na noite desta terça-feira (4), a Plaenge celebrou a entrega do Momentum, um empreendimento que traduz o encontro entre arquitetura moderna, sofisticação e sustentabilidade. Clientes e parceiros foram recebidos em um evento marcado pela elegância e toques de regionalidade, refletindo o cuidado da marca em cada detalhe.

Com vista privilegiada para o Parque das Nações Indígenas, o empreendimento — localizado no bairro Royal Park — apresenta uma arquitetura inédita em Campo Grande, com linhas orgânicas e movimentos inspirados na natureza.

“O Momentum é sinônimo do que mais valorizamos: o tempo. Ele representa a valorização do maior luxo de todos — viver bem. Nosso objetivo não era apenas construir mais um edifício, mas criar uma verdadeira obra de arte”, afirma Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

Arquitetura que dialoga com a natureza

Momentum_024Valéria Gabas,  Luiza Borher, Ronaldo Rezende, Édison Holzmann, Marcelo Kenchikoski, Vanessa Scaff e Raul Rezende.

Assinado pelo renomado Studio Ronaldo Rezende, o Momentum revela uma linguagem arquitetônica única. Cada forma, textura e movimento traduzem a integração entre a cidade e a natureza. “Fomos levados a fazer um design orgânico. As formas do prédio se movimentam, traduzindo o entorno do parque e a vida da cidade. É um edifício esculpido, que tem alma”, explica Ronaldo Rezende.

O resultado é um empreendimento que se integra à paisagem e oferece aos moradores ambientes de altíssimo padrão, em perfeita harmonia com o verde do Parque das Nações Indígenas.

O paisagismo, assinado por Tellini Ventobel, complementa essa proposta com uma vegetação exuberante e funcional. “Utilizamos árvores de grande porte e espécies de folhas largas, criando um microclima agradável e natural. O Momentum é um verdadeiro oásis urbano”, revela a arquiteta.
Nos interiores, o projeto da Bohrer Arquitetos valoriza o conforto, a sofisticação e a experiência sensorial.

“Trabalhamos madeira, luz e textura para criar ambientes acolhedores e elegantes. Cada espaço foi pensado para refletir o estilo atemporal da Plaenge, com mobiliário e acabamentos que remetem à sofisticação internacional”, destaca Luiza Bohrer.

Dos acessos aos apartamentos, tudo foi projetado para oferecer beleza, funcionalidade e bem-estar, traduzindo o conceito de viver com estilo e conforto.

Compromisso com a sustentabilidade

Valéria Gabas e Édison Holzmann homenageando Ada Lima e Ellen Travasso.

Mais do que um ícone arquitetônico, o Momentum é também referência em responsabilidade ambiental. Em 2021, o empreendimento recebeu o Certificado EDGE, que reconhece construções com alto desempenho em eficiência energética, hídrica e de materiais.

“O Momentum redefine os padrões de luxo e sustentabilidade. É um marco para Campo Grande e reforça o compromisso da Plaenge com o futuro da cidade”,
afirma Valéria Gabas, diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande.

Com essa certificação, o Momentum comprova que sofisticação e consciência ambiental podem — e devem — caminhar juntas, reduzindo impactos e promovendo qualidade de vida.

Sobre a Plaenge

Com 55 anos de história, a Plaenge é reconhecida como a maior construtora de capital fechado do Brasil, com presença em nove cidades brasileiras e três no Chile. 

Ao longo de sua trajetória, já entregou mais de 500 empreendimentos e conquistou a confiança de mais de 120 mil clientes, consolidando uma reputação construída sobre solidez, inovação e excelência.

Com 80 canteiros de obras ativos simultaneamente, a Plaenge segue transformando cidades e vidas — projetando o futuro com responsabilidade, elegância e visão.
 

Viaduto e investimento privado de R$ 60 milhões impulsionam a valorização da chácara dos poderes

Valorização recorde transforma a Chácara dos Poderes em um dos endereços mais desejados de Campo Grande. Região cresce com infraestrutura moderna, viaduto da BR-163 e empreendimentos de alto padrão que redefinem o conceito de morar

10/10/2025 00h00

Imagem da transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.

Imagem da transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.

Em um dos mais expressivos fenômenos de valorização imobiliária do CentroOeste, a região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande, viu o preço do metro quadrado saltar de R$ 15,67 para R$ 190,02 entre 2012 e 2024 — uma alta superior a 1.100%.

O movimento, que reflete uma nova dinâmica de crescimento para a capital, é catalisado por investimentos estratégicos em infraestrutura, como o novo viaduto da BR-163, e pela chegada de empreendimentos de alto padrão que estão redefinindo o conceito de morar.

Qualificado e ordenado

Mais do que números, a transformação da região é um estudo de caso sobre como o planejamento urbano impacta a qualidade de vida e impulsiona a atratividade econômica. Obras de mobilidade, antes vistas como soluções para o futuro, hoje são a base para um desenvolvimento ordenado que atrai moradores e investidores.

É nesse contexto que a região da Chácara dos Poderes se consolida como um dos novos polos de expansão planejada de Campo Grande, reunindo empreendimentos de alto padrão, infraestrutura moderna e uma crescente oferta de serviços e conveniências.

De acordo com dados da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o crescimento populacional da região tem sido qualificado e gradual. Criada em 1986, a partir de diversos parcelamentos, a região inicialmente atraiu famílias em busca de uma moradia próxima à natureza, mas ainda dentro do perímetro urbano.

“Em 2014, o censo apontava 956 moradores; hoje, estimamos 980. Isso demonstra uma enorme potencialidade de crescimento e desmistifica a percepção de que empreendimentos de alto padrão provocam adensamento desordenado”, explica o economista da Planurb, Fábio Nogueira. Até 2032, estudos apontam um crescimento de 0,57%, totalizando 1037 moradores."

A projeção de frota na região corrobora essa tese de crescimento sustentável. A estimativa para os próximos 10 anos aponta um aumento de apenas 0,25% ao ano, passando de 944 para 968 veículos.

"É um crescimento planejado, que a nova infraestrutura — como o viaduto — absorverá com folga, garantindo fluidez e segurança para quem vive e transita pela área", complementa Nogueira.

Imagem da transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.Transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.

Fórmula do Sucesso 

“Já vimos esse movimento antes: o que eram as regiões do Nova Lima e do Tiradentes antes da chegada dos empreendimentos de alto padrão? Esses projetos levaram progresso e prosperidade às regiões onde se instalaram. A chegada deles gera uma valorização imediata, mas a transformação ocorre a longo prazo. O perfil da demanda é que definirá oferta de serviço na localidade e a tendência é que se qualifique”, cita Fábio.

A economista da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo de MS (Fecomércio), Regiane Dedé de Oliveira ratifica o fenômeno.

Ela diz que o movimento já pode ser percebido em várias atividades econômicas, onde comerciantes e prestadores de serviços ajustam seus produtos, estratégias e experiências para atender a um público mais exigente, fortalecendo a economia e impulsionando a modernização do comércio local.

“Os grandes empreendimentos, especialmente os de alto padrão, impulsionam o desenvolvimento de diversos setores do comércio. Isso acontece porque o mercado local tende a se adaptar às
novas demandas, demonstrando a versatilidade e capacidade de inovação dos empreendedores.”

Esse movimento de consolidação urbana e de valorização imobiliária, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, revela a confiança do mercado local. Campo Grande demonstra resiliência e capacidade de atrair investimentos privados de longo prazo — especialmente na região da Chácara dos

Poderes, onde incorporadoras e construtoras têm identificado um público exigente, criterioso e atento à qualidade de vida. Neste mês, a região recebe o viaduto que vai integrar a BR-163 com a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, facilitando o acesso ao bairro Chácara dos Poderes e outras áreas do entorno, projeto que surge para melhorar a fluidez do trânsito local e fortalecer o plano urbanístico da expansão regional.”

A obra recebeu investimento integral da Plaenge. O valor de R$ 25 milhões foi aportado integralmente pelo Grupo, sendo R$ 16 milhões em contrapartida ao município e outros R$ 9 milhões como investimento direto da construtora, reforçando o compromisso da empresa com a melhoria da mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.

Até então, a regulação do trânsito era feita somente por um semáforo, gerando constantes engarrafamentos e alguns acidentes. Com a nova estrutura, a região ganha mais fluidez, segurança e valorização urbana.

“O viaduto, portanto, transcende sua função. Ele atua como um selo de confiança para o mercado, sinalizando que a região está preparada para receber uma nova geração de empreendimentos que aliam luxo, natureza e fácil acesso, consolidando a Chácara dos Poderes como um dos vetores mais promissores do futuro de Campo Grande”, afirma o diretor corporativo da Plaenge, Édison Holzmann.

Investimentos em infraestrutura

Na Chácara dos Poderes, a entrega do viaduto, um marco para a mobilidade da região, é parte de um potente caderno de encargos assumido pelo Grupo Plaenge. O escopo dos investimentos vai muito além da solução viária, contemplando uma requalificação urbana completa, planejada para elevar o padrão da região a um novo patamar.

Imagem da transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.Imagem da Avenida Fernando Abdulahad Hildebrand, no bairro Chácara dos Poderes.

O projeto inclui a pavimentação de mais de 92 mil metros quadrados de vias, a implantação de um moderno sistema de iluminação pública com 214 postes e a instalação de mais de 13 quilômetros de tubulação de drenagem, solucionando questões históricas de infraestrutura.

Pensando no bem-estar, na sustentabilidade e na mobilidade ativa, o plano de melhorias contemplou a criação de quase 2.500 metros de ciclovias e ciclofaixas, a construção de mais de 11.600 m² de calçadas equipadas com 73 rampas de acessibilidade e o plantio de 563 árvores, que contribuirão para o conforto térmico e paisagem local.

Obras de engenharia de grande porte, como a construção de bacias de contenção com capacidade para quase 14 mil m³ e uma nova estação elevatória de esgoto, também integram o pacote, garantindo a sustentabilidade hídrica e sanitária para o crescimento futuro.

O investimento de mais de R$ 60 milhões, portanto, transcende a planilha de engenharia para se tornar um manifesto sobre o futuro, conforme define Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

“Isso demonstra a confiança do setor privado no potencial de Campo Grande e estabelece um novo padrão de como o desenvolvimento imobiliário pode, e deve, gerar um legado positivo.  A prefeitura receberá uma avalanche de recursos em impostos que poderão ser revertidos para a saúde, educação e segurança.”

A Plaenge tem por missão o compromisso com o desenvolvimento sustentável das cidades onde atua. Com a entrega de um empreendimento desse porte, infraestrutura completa do entorno e valorização de toda a região, deixa um legado duradouro para a cidade.

Imagem da transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

Legado concreto

Essa aposta no futuro, contudo, não nasceu de planilhas recentes. Ela foi semeada em 2012, em um exercício de visão e coragem. Holzmann conta que vislumbrou o potencial daquela área ao observar a vocação natural de expansão do alto padrão na cidade, um corredor que seguia da Chácara Cachoeira, passava pelo Parque dos Poderes e seguia em direção à região da Chácara dos Poderes. O que havia era um conjunto de pontos promissores em um mapa. Faltava a conexão.

“É preciso ter o olhar empreendedor, sim, mas é necessária a coragem. Uma coragem bem ancorada numa leitura de mercado que vem de uma experiência em que a chance de acertar era muito maior que a de errar”, reflete o diretor. Foi a confiança, um ativo intangível construído ao longo de décadas de atuação na
cidade, que transformou a visão em um projeto coletivo. “Quando alguém com a nossa história falou ‘vai acontecer’, as pessoas acreditaram, porque sabem do nosso compromisso. Elas vieram conosco”, recorda Holzmann. “E agora, com os empreendimentos, o viaduto, conectamos tudo. Estamos qualificando a região para uma nova era, entregando o elo que faltava.”

Assim, a história da expansão da Chácara dos Poderes deixa de ser um relato sobre o mercado imobiliário para se tornar uma crônica sobre a construção de uma cidade.

Não se trata apenas da entrega de uma obra viária, mas da pavimentação de um caminho de confiança entre o setor privado, o poder público e a comunidade.

Onde antes havia uma promessa, hoje existe uma realidade de valorização, infraestrutura e qualidade de vida um legado que, muito além do concreto, se mede pela certeza de que o futuro de Campo Grande está sendo construído agora.

Vanguard reúne mercado imobiliário e empresarial para palestra com Gustavo Malavota

16/09/2025 15h27

Reprodução

Na última segunda-feira, 15 de setembro, Campo Grande foi palco de um encontro especial com Gustavo Malavota — empresário, professor e palestrante reconhecido como um dos principais nomes do país em estratégia e desenvolvimento de negócios.

O evento, realizado no Novotel a convite da Vanguard Incorporadora e Construtora, reuniu parceiros do mercado imobiliário e empresarial da região em uma noite de inspiração, troca de conhecimento e atualização profissional.

Com um estilo irreverente e dinâmico, que ele chama de “entretreinamento”, Malavota abordou temas relacionados à inovação, vendas e estratégias para potencializar resultados. Sua energia, humor e leitura prática da realidade empresarial conquistaram a plateia, gerando o chamado “Efeito Malavota”, que inspira mudanças imediatas em equipes e profissionais.

Para Vanessa Scaff, Superintendente Regional da Vanguard, trazer Malavota para Campo Grande reforça o compromisso da empresa com a inovação e com o desenvolvimento do mercado:

“Esse encontro foi pensado para agregar valor ao nosso relacionamento com parceiros e profissionais que caminham conosco. É ainda mais simbólico porque acontece próximo ao lançamento do Sound, nosso último empreendimento de 2025, que traduz esse olhar inovador da marca.”

Gustavo Malavota ao lado de Vanessa Scaf - Reprodução

A palestra também impactou diretamente corretores e empresários da região. Para o corretor de imóveis Luiz Fernando Maluf, a experiência foi enriquecedora: “Achei a palestra muito boa, com exemplos práticos e insights que têm tudo a ver com o nosso dia a dia. O Malavota mostra que o simples faz a diferença e reforça como o atendimento e a relação com o cliente são fundamentais para gerar resultados.”

Já para o empresário João Rodi, sócio da Nova House, o evento foi uma oportunidade de refletir sobre o mercado local e fortalecer conexões: “Ele trouxe números e práticas que acontecem em todo o Brasil e que se repetem aqui em Campo Grande. Ficou claro que ainda existe uma grande lacuna para novos empreendimentos e que o papel do profissional, cada vez mais, é se relacionar, cuidar da reputação e entender que a indicação e a conexão são essenciais para vender bem.”

Para Gustavo Malavota, estar em Campo Grande foi uma experiência marcante:

“O primeiro desafio é sempre a conexão, e aqui foi incrível perceber o quanto o público estava preparado e engajado. O segundo foi lidar com a diversidade da plateia — profissionais muito experientes ao lado de outros que estão apenas começando, todos inseridos em um mercado extremamente pujante. Esse cenário deixa claro que o grande desafio de cada um é o desenvolvimento contínuo, para alcançar um nível de entrega cada vez maior.

Reprodução

Segundo a Vanguard Incorporadora e Construtora, a presença do palestrante reforça o compromisso da marca em incentivar a excelência profissional, a inovação e o desenvolvimento do mercado local, conectando pessoas e criando experiências que inspiram novas formas de construir o futuro.

Sobre Gustavo Malavota

Com mais de 15 anos de atuação, Malavota é cofundador do Grupo Mola, fundador do Instituto Vendas e CEO da SalesFarm. Sua experiência já impactou milhares de profissionais em todo o Brasil e contribuiu para operações em 14 estados e três países. Mestre em Gestão e Desenvolvimento e graduado em Marketing pela ESPM, também é professor universitário e autor do livro “52 Semanas em Ações de Vendas”.

Sobre a Vanguard

Com 18 anos de história em Campo Grande, a Vanguard tem transformado o jeito de morar na cidade, criando projetos que unem inovação e experiências que inspiram novas formas de viver, sempre pensando além do óbvio.

