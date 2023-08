Operadora de planos de saúde do interior de SP chega em Campo Grande

Se você está pensando em trocar de plano de saúde, ou passar a usufruir desse benefício, aí vai uma ótima notícia: agora, Campo Grande conta com uma nova opção.

A Oeste Saúde chega na capital sul-mato-grossense trazendo seu jeito próximo de cuidar. Nascida no interior do Estado de São Paulo, a operadora já tem 26 anos de experiência e mais de 35 mil vidas.

Apostando em uma rede credenciada com os melhores hospitais, laboratórios e clínicas da região, a Oeste Saúde já está presente em mais de 20 cidades do Oeste Paulista, e outras 5 no MS, além de CG.

Sendo uma excelente opção para quem busca atendimento médico com agilidade e tranquilidade, a empresa se orgulha em cumprir com o propósito de simplificar o acesso à saúde de qualidade.

“Desde o início, focamos em entregar um serviço de qualidade com o menor custo possível para o cliente. Ao longo dos anos, fomos entendendo a necessidade dos nossos beneficiários e investindo em tecnologia, infraestrutura e qualidade na prestação de serviço”, diz Marcelo Cerqueira, sócio diretor da Oeste Saúde.

Junto dos filhos, Vitor Cerqueira e Lucas Cerqueira, Marcelo se diz confiante com a chegada da empresa em Campo Grande. “Com o sucesso da operação, vimos que já tínhamos a expertise necessária para alçar voos mais altos, e a decisão de vir para Campo Grande partiu desse desejo de simplificar o acesso à saúde para um número cada vez maior de pessoas. Em 2021, recebemos o aporte financeiro da Vinci Partners, plataforma de investimentos alternativos líder no Brasil, e desde então, estamos crescendo em ritmo ainda mais acelerado", diz o diretor.

Cuidado humanizado e acessível

Sabendo que estão lidando com o maior tesouro dos seus beneficiários, que é a saúde, a operadora reconhece que um dos seus maiores diferenciais é o seu atendimento próximo, humano e descomplicado.

Os planos de saúde completos oferecem cobertura para consultas, exames, internações, UTI, cirurgias e parto, além da cobertura à nível nacional para urgências e emergências pela rede ABRAMGE.

Em um constante processo de melhoria para garantir a tranquilidade, conforto e bem-estar dos beneficiários, a operadora conta com Centros Médicos de Especialidades em Presidente Prudente, Dracena, Presidente Epitácio e Adamantina, além de escritórios em Bataguassu, Nova Andradina, Presidente Venceslau e Osvaldo Cruz. Em breve, o novo escritório da Oeste Saúde será inaugurado em Campo Grande.

Tecnologia para facilitar a vida dos beneficiários

Como toda empresa em expansão, a Oeste Saúde também aposta em tecnologia para simplificar processos e facilitar a vida dos seus beneficiários. Assim, nos últimos anos, a empresa também aderiu à telemedicina e lançou recentemente o novo site e aplicativo do plano de saúde.

A última novidade é a migração da empresa para um Sistema de Gestão Empresarial, um software que permite gerenciar todas as áreas da empresa de forma integrada e em uma única plataforma. Um dos objetivos principais dessa ferramenta é a automatização de processos de cada área e o trabalho de forma sincronizada das informações, em tempo real.



Propósitos e valores que transmitem confiança

A Oeste Saúde demonstra seu compromisso com importantes causas a partir do seu engajamento no respeito ao meio ambiente e na preservação da saúde e bem-estar da população. Para isso, a operadora adota práticas de ESG de âmbito social, ambiental e também de Governança.

Ambiental:

Gestão de resíduos com coleta seletiva;

Eficiência energética com placas fotovoltaicas;

Economia de água com cisternas que fazem a captação de água da chuva.

Social:

Comitê LGPD;

Diversidade de gênero;

Programas de Prevenção;

Apoio ao esporte.

Governança:

Compliance;

Canal interno de denúncias e ouvidoria;

Auditoria interna e externa;

Direitos do consumidor;

Conselho de ética.

Cuidar da saúde é prevenir

Sabendo que o cuidado com a saúde começa com a prevenção, a operadora aposta em programas que promovem o bem-estar e a qualidade de vida dos seus beneficiários. Atendendo grupos como crianças e adultos obesos ou com sobrepeso, pessoas fragilizadas emocionalmente, gestantes e idosos, os programas de prevenção da operadora são gratuitos para os beneficiários.

Geração Ativa Gestantes

Programa de Prevenção e Promoção à Saúde de Gestantes e Puérperas

Oeste Saúde Mental

Programa de Prevenção e Promoção à Saúde Mental

Oeste Na Medida

Programa de Prevenção e Promoção à Saúde de Pessoas em Obesidade

Oeste Mais Saúde

Programa de Prevenção e Promoção à Saúde de Idosos

Viva um novo plano

Se você também entende que é hora de investir em saúde de qualidade por um preço justo, chegou a hora de conhecer a nova opção que vai trazer mais tranquilidade e segurança para você, sua família ou empresa.

Com uma trajetória marcada pela dedicação e o compromisso com o bem-estar dos beneficiários, a Oeste Saúde trabalha incansavelmente para impactar cada vez mais vidas com saúde e a confiança em um futuro promissor.

Para saber mais, entre em contato com a Oeste Saúde ou faça uma simulação no site:

www.oestesaude.com.br/cg

EM BREVE na Rua da Paz, 561 - Jd. dos Estados