Encontro anual gera discussões e interação com histórias de líderes que vão além da liderança tradicional para inspirar as pessoas

Com uma programação intensa voltada à discussão da temática “A Construção da Liderança do Futuro”, a segunda edição do evento Líderes em Movimento acontece nesta quarta-feira (23), em Campo Grande.

O evento é uma realização do Sebrae/MS, por meio do Polo de Liderança, e reúne mais de 600 pessoas de todas as regiões do estado no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Representando o Governo do Estado, o vice-governador, José Carlos Barbosa, esteve presente na abertura do encontro, quando destacou o papel de um líder no processo de desenvolvimento local. “O líder é aquele que desperta vocações, que guia, que orienta, que diz com clareza o que pensa, aonde se quer chegar e o que precisa ser feito para poder se chegar àquele ponto determinado.

Divulgação

O que o Sebrae realiza, com este tipo de evento, se alinha perfeitamente às diretrizes do Governo, sustentado nas diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, disse o vice-governador.

Também presente na ocasião, o diretor-presidente da Fundação do Trabalho (FUNTRAB) e conselheiro do Sebrae/MS, Ademar Silva Junior, pontuou que o perfil de liderança também é importante para as empresas.

“Mato Grosso do Sul já é considerado um estado empreendedor. Aqui temos pessoas comprometidas com o futuro de Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala de líder dentro de uma empresa, ele é aquele que talvez arrisque, mas também precisa das pessoas, que cuidem da gestão”, mencionou.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, ao realizar mais uma edição do Líderes em Movimento, o objetivo da instituição é fortalecer as diversas lideranças presentes no estado.

“Cada município tem um negócio, um empresário local, secretários, presidentes de associação comercial, sindicato rural. São pessoas todas que vivem o dia a dia do município e estamos aqui para fortalecer essas lideranças. Esse é o grande papel desse evento, mostrar para técnicas de liderança e que eles já são líderes e que têm que usar esse papel fundamental que essa liderança tem para o bem coletivo”.

Também estiveram presentes na solenidade os conselheiros do Sebrae/MS, o presidente do Sistema FAEMS, Alfredo Zamlutti e a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

O Líderes em Movimento é um encontro anual para gerar discussões e interação com histórias de líderes que vão além da liderança tradicional para inspirar as pessoas. Trata-se de uma das ações do Polo de Liderança, que está presente mais de 40 cidades do estado e visa abranger ainda mais municípios.

Divulgação

Por meio dele, são realizadas ações que possibilitam experiências, conhecimento e conexões entre os líderes empresariais e dos que se engajam na defesa das causas transformadoras no ecossistema do empreendedorismo e das micro e pequenas empresas.

Nesta edição do evento, um dos destaques foi o painel: Cidade Inclusiva “O papel do Líder na Transformação Social”, mediado pela diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, com a participação das painelistas: promotora da Casa da Mulher Brasileira e coordenadora Adjunta do Nevid/MPMS, Aline Mendes Franco; pela coordenadora da Agência de Empreendedorismo Banco da Previdência/RJ, Simone Neves; e pela coordenadora nacional da Central Única das Favelas (CUFA) e diretora da Expo Favela Minas Gerais, Marciele Delduque; empreendedora e confeiteira, Thais do Nascimento Carneiro.

Lideranças de todo o estado marcam presença

Para o presidente da Associação Empresarial de Rio Brilhante, Rodrigo Jeferson Trambuch, o evento proporciona uma troca de aprendizado com outras lideranças. “Nós estamos aqui no Líderes em Movimento, um evento gigantesco do Mato Grosso Sul, dentro de Polo de Lideranças, e é um evento que vem, principalmente, para conectar lideranças do estado.

Divulgação

Para sermos um agente de transformação, também precisamos nos conectar com outras pessoas. Eu espero sair daqui com a “bateria bem carregada”, com muita inspiração para poder atuar como um líder cada vez mais forte no município. Eu acredito que o evento trará muitas informações boas, novas, e ferramentas para usar em uma transformação”, enaltece o presidente.

Além do presidente da Associação Empresarial de Rio Brilhante, o primeiro-secretário da Associação Comercial e Empresarial de Camapuã, Guilherme Barcelos está com grande expectativa em relação ao evento. “Saímos um pouquinho dos nossos afazeres do dia a dia para vir aqui num evento como esse, e percebemos logo que é um evento de altíssima qualidade.

Divulgação

Então, nós buscamos realmente inspiração de pessoas que possam trazer uma experiência para levarmos para a nossa cidade e conseguirmos somar na gestão como um todo”, ressalta o primeiro-secretário.

Camapuã faz parte de um município atendido pelo programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae/MS em parceria com a Prefeitura Municipal. Nele, o eixo Liderança desempenha um papel fundamental no fortalecimento dos pequenos negócios e na melhoria do ambiente empreendedor.

O programa não se limita apenas ao apoio aos empreendedores, mas também busca capacitar os gestores públicos para tornar os processos mais eficientes e implementar inovações.

Além disso, o programa atua no fortalecimento das entidades de classe, como Sindicatos Rurais e Associações Comerciais, com o objetivo de promover ações conjuntas em prol da transformação socioeconômica.

Nesse contexto, a liderança é um dos principais eixos de trabalho, com iniciativas voltadas para a formação de líderes engajados que possam mobilizar pessoas e despertar seu potencial para atuarem em conjunto em prol do desenvolvimento da comunidade e do município como um todo.

Ao todo, 37 cidades de Mato Grosso do Sul integram o programa Cidade Empreendedora: Amambai, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Bela Vista, Bandeirantes, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Deodápolis Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Terenos.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora e a respeito do Polo de Liderança em Mato Grosso do Sul podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800.